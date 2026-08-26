/4 વર્લ્ડ કપ રમનાર આ ક્રિકેટરે અચાનક લીધી નિવૃત્તિ, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને કહ્યું અલવિદા

Aimen Anwar Retirement : પાકિસ્તાન મહિલા ક્રિકેટ ટીમની ફાસ્ટ બોલર ઐમન અનવરે 34 વર્ષની ઉંમરે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)એ બુધવારે તેના આંતરરાષ્ટ્રીય નિવૃત્તિની પુષ્ટિ કરી. તેણીએ બંને ફોર્મેટમાં કુલ ચાર વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાનનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું. ઐમન છેલ્લે 2023 મહિલા T20 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન માટે રમતી જોવા મળી હતી.
પાકિસ્તાની બોલરે 2016માં ઈંગ્લેન્ડ સામે T20 મેચમાં પોતાનું આંતરરાષ્ટ્રીય ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેણીએ દક્ષિણ આફ્રિકામાં આયોજિત 2023 T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન તેની કારકિર્દીની અંતિમ મેચ રમી હતી. ઐમન આ ફોર્મેટમાં પાકિસ્તાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરનારી 37મી ખેલાડી હતી. તે મુખ્યત્વે T20 ક્રિકેટમાં રમતી હતી, તો કેટલીક વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો પણ રમી હતી.
ઐમન 4 વર્લ્ડ કપમાં રમી ચૂકી છે
ઐમન અનવર 2018, 2020 અને 2023 મહિલા T20 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાનનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. વધુમાં ન્યુઝીલેન્ડ દ્વારા આયોજિત 2022 મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ માટે ઐમન પાકિસ્તાન ટીમનો ભાગ હતી. તે ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ઈંગ્લેન્ડ સામેની મેચ તેની કારકિર્દીની છેલ્લી ODI મેચ હતી.
માત્ર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ
ઐમન અનવરે ફક્ત આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તેથી તે હજુ પણ વિશ્વભરની વિવિધ T20 લીગમાં રમતી જોવા મળી શકે છે. તે જોવું રસપ્રદ રહેશે કે તે આંતરરાષ્ટ્રીય નિવૃત્તિ પછી તેની ક્રિકેટ યાત્રા ચાલુ રાખે છે કે નહીં. આજકાલ ક્રિકેટરો ઘણીવાર આંતરરાષ્ટ્રીય મંચમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી લીગ ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખે છે. ઘણા ખેલાડીઓ ખાસ કરીને લીગ ક્રિકેટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે નિવૃત્તિ લે છે.
Pakistan fast bowler has decided to bring an end to her international career.
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— ICC (@ICC) August 26, 2026
ઐમન અનવરની કારકિર્દી
ઐમન અનવરની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી પર એક નજર કરીએ તો તેણીએ 8 ODI અને 37 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી. તેની 8 ODI ઇનિંગ્સમાં તેણીએ 4 વિકેટો લીધી હતી, જેમાં શ્રેષ્ઠ આંકડો 1/13 હતો. બાકીની 37 ટી૨૦ આંતરરાષ્ટ્રીય ઇનિંગ્સમાં અનવરે 29.44ની સરેરાશથી 29 વિકેટ લીધી, જેમાં તેનો શ્રેષ્ઠ આંકડો 3/30 હતો. તેનો ઇકોનોમી રેટ 6.98 હતો.