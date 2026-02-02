Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

સસ્પેન્શન, PSL બેન, કરોડોનું નુકશાન... ભારતનો બહિષ્કાર કરીને ફસાયું પાકિસ્તાન, ભોગવવા પડશે ગંભીર પરિણામ

Pakistan Boycott : T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત સામે રમાનારી મેચનો બહિષ્કાર કરીને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ગંભીર સંકટમાં મુકાઈ ગયું છે. જો PCB પાકિસ્તાન સરકારના નિર્દેશ અનુસાર ભારત સામે મેચ રમવાનો ઇનકાર કરે છે, તો તેને ગંભીર પરિણામ ભોગવવા પડી શકે છે, ICC તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરી શકે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, ICC કેવા પ્રકારના પગલાં ભરી શકે છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 02, 2026, 01:47 PM IST

Pakistan Boycott : પાકિસ્તાન સરકારે ભારત સામે T20 વર્લ્ડ કપમાં રમાનારી મેચનો બહિષ્કાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. હાલમાં પાકિસ્તાને 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત સામેની મેચ નહીં રમવાનો નિર્ણય લીધો છે. જો પાકિસ્તાન આગળ પણ આ નિર્ણય પર અડગ રહે છે અને ભારત સામે રમવાનો ઇનકાર કરશે, તો ICC તેની સામે ગંભીર પગલાં લઈ શકે છે, જેનાથી પાકિસ્તાન ક્રિકેટને મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. પાકિસ્તાનને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થવાનો પણ વાકો આવી શકે છે. 

મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, ICCને હજુ સુધી પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) તરફથી ભારત સામે ના રમવા અંગેની સત્તાવાર સૂચના મળી નથી. જો કે, આ બાબતે PCB તરફથી સત્તાવાર ઇમેઇલ મળ્યા પછી ICC પાકિસ્તાન સામે ગંભીર પગલાં લઈ શકે છે.

પાકિસ્તાનને ભોગવવા પડશે આ ગંભીર પરિણામ

જય શાહના નેતૃત્વ હેઠળ ICC તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરી શકે છે. મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, જો પાકિસ્તાન પોતાનો નિર્ણય નહીં બદલે તો તેને ત્રણ મોટા પરિણામોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

ફુલ સસ્પેન્શન : પાકિસ્તાનને 1970ના દાયકામાં દક્ષિણ આફ્રિકા પર લાદવામાં આવેલા પ્રતિબંધની જેમ જ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી સંપૂર્ણપણે હાંકી કાઢવામાં આવી શકે છે.

PSL બેન :  ICC પાકિસ્તાન સુપર લીગ માટે એક્ટિવ વિદેશી ખેલાડીઓને NOC આપવાનો ઇનકાર પણ કરી શકે છે. જે પાકિસ્તાનની સૌથી મોટી લીગનો ખેલ બગાડી શકે છે.

કરોડોનું નુકસાન : ICC પાકિસ્તાનની વાર્ષિક આવક લગભગ 34.5 મિલિયન ડોલર અટકાવી શકે છે, જે પાકિસ્તાન બોર્ડની કરોડરજ્જુ છે.

ICC આ નિયમો હેઠળ કાર્યવાહી કરી શકે છે

જ્યારે પણ કોઈ મોટી ટુર્નામેન્ટ યોજાય છે, ત્યારે બધા દેશો ICC સાથે કરાર પર હસ્તાક્ષર કરે છે. તેમાં જણાવાયું છે કે અમે આ ટુર્નામેન્ટને સફળ બનાવવા માટે સાથે મળીને કામ કરીશું અને એવું કંઈ કરીશું નહીં જેનાથી નાણાકીય નુકસાન થાય. 

વધુમાં, ભારત-પાકિસ્તાન મેચો ICCના કુલ આવકના આશરે 40 થી 50 ટકાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જો પાકિસ્તાન જાણી જોઈને ભારત સામે મેચ ન રમે, તો તેને ગંભીર ઉલ્લંઘન માનવામાં આવે છે. તેથી ICCને પાકિસ્તાનના આવકના હિસ્સાને સંપૂર્ણપણે રોકવાનો અધિકાર છે.

ICC બંધારણની કલમ 2.10 હેઠળ કાર્યવાહી

ICCનું એક બંધારણ છે. કલમ 2.10 ICCને "સુપરપાવર" આપે છે. જે હેઠળ જો કોઈ દેશ ક્રિકેટની રમતને નુકસાન પહોંચાડે છે, ICCના નિયમોનું પાલન કરવાનો ઇનકાર કરે છે અથવા તેના ક્રિકેટ બોર્ડમાં વધુ પડતી સરકારી દખલગીરીને મંજૂરી આપે છે, તો ICC તેને સસ્પેન્ડ કરી શકે છે. 2019માં ઝિમ્બાબ્વેનું સસ્પેન્શન અને તાજેતરમાં શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડ આના તાજેતરના ઉદાહરણો છે.

દ્વિપક્ષીય શ્રેણી પર પ્રતિબંધ

જો કોઈ દેશ ICCના નિયમોનું પાલન નથી કરતો તો ICC તેના કેલેન્ડરમાંથી તે દેશનું નામ હટાવી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે તે દેશ સાથે મેચ રમવાને "સત્તાવાર" ગણવામાં આવશે નહીં. ક્રિકેટ જગતના બધા દેશો ICCના નિયમોથી બંધાયેલા છે. 

જો પાકિસ્તાનને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે છે, તો ઓસ્ટ્રેલિયા કે ઈંગ્લેન્ડ જેવા દેશો ઈચ્છે તો પણ પાકિસ્તાન સાથે શ્રેણી રમી શકતા નથી. જો તેઓ રમે છે, તો ICC તે દેશો સામે પણ કાર્યવાહી કરી શકે છે. જો પાકિસ્તાન તેના નિર્ણય પર અડગ રહે છે, તો પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બર્બાદ થઈ જશે. 
 

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

