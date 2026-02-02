બાંગ્લાદેશને સમર્થન તો માત્ર બહાનું... T20 વર્લ્ડ કપમાં આ ડરથી ભારત સામે નથી રમી રહ્યું પાકિસ્તાન !
India vs Pakistan : પાકિસ્તાને બાંગ્લાદેશને સમર્થન આપવાનું કારણ આપીને T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત સામે રમવાનો ઇનકાર કર્યો છે. પરંતુ અસલી કારણ તો કદાચ T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત સામે પાકિસ્તાનનો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ છે, જ્યાં તે સતત થાપ ખાઈ રહ્યું છે.
India vs Pakistan : 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બાંગ્લાદેશ બહાર થયા બાદ પાકિસ્તાને બાંગ્લાદેશને સમર્થન આપવાનું કારણ આપીને ટુર્નામેન્ટમાં ભારત સામે રનવાની ના પાડી છે, હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું કટ્ટર હરીફ ખરેખર બાંગ્લાદેશના સમર્થનમાં ભારત સામે રમવાનો ઇનકાર કરી રહ્યો છે કે પછી અન્ય કોઈ કારણ છે. T20 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન સામે ભારતનો રેકોર્ડ પણ આ જ કહે છે. કદાચ આ જ કારણ છે કે પાકિસ્તાન બીજા બધા સાથે રમવા માંગે છે, પરંતુ ભારત સામે રમવા માટે ઈન્કાર કરી રહ્યું છે.
ભારત vs પાકિસ્તાનની સૌથી મોટી રાયવલરી
જ્યારે આપણે ક્રિકેટની વાત કરીએ છીએ, ત્યારે દરેકના મનમાં સૌથી મોટી રાયવલરી ભારત અને પાકિસ્તાન આવે છે. જ્યારે આ બે કટ્ટર દુશ્મનો ICC અને ACC ટુર્નામેન્ટમાં એકબીજા સામે ટકરાય છે, ત્યારે તેઓ સ્પર્ધાને સંપૂર્ણપણે અલગ સ્તરે લઈ જાય છે. T20 વર્લ્ડ કપમાં પણ કેટલાક રોમાંચક મુકાબલા જોવા મળ્યા છે. ત્યારે T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ પર એક નજર કરીએ.
T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત vs પાકિસ્તાન - 2007થી 2024
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો, ટીમ ઈન્ડિયા T20 વર્લ્ડ કપમાં વૈશ્વિક મંચ પર તેના કટ્ટર હરીફ પર સ્પષ્ટપણે પ્રભુત્વ ધરાવે છે. બંને અત્યાર સુધી રમાયેલી તમામ આઠ સિઝનમાં એકબીજાનો સામનો કરી ચૂક્યા છે. ભારત 7 જીત સાથે મજબૂત લીડ ધરાવે છે, જ્યારે પાકિસ્તાને 2021માં દુબઈમાં ભારતને 10 વિકેટથી હરાવીને ફક્ત એક જ જીત મેળવી છે.
પાકિસ્તાન સામે ભારતનો રેકોર્ડ શાનદાર
8 T20 વર્લ્ડ કપ મેચોમાં ભારતનો પાકિસ્તાન સામે 7-1નો રેકોર્ડ છે. પાકિસ્તાનનો એકમાત્ર વિજય 2021 T20 વર્લ્ડ કપમાં હતો, જ્યારે તેણે બાબર આઝમ, મોહમ્મદ રિઝવાન અને શાહીન આફ્રિદીના શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે ભારતને 10 વિકેટથી હરાવ્યું હતું.
T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત vs પાકિસ્તાન
- 2007 - બોલ-આઉટમાં ભારતની જીત (ડરબન)
- 2007 - ફાઇનલમાં ભારતની 5 રને જીત (જોહાનિસબર્ગ)
- 2012 - ભારતની 8 વિકેટથી જીત (કોલંબો)
- 2014 - ભારતની 7 વિકેટથી જીત (મીરપુર)
- 2016 - ભારતની 6 વિકેટથી જીત (ઇડન ગાર્ડન્સ)
- 2021 - પાકિસ્તાનની 10 વિકેટથી જીત (દુબઈ)
- 2022 - ભારતની 4 વિકેટથી જીત (મેલબોર્ન)
- 2024 - ભારતની 6 રનથી જીત (ન્યૂ યોર્ક)
