મેચ પહેલા પાકિસ્તાન આવ્યું ઘુંટણીએ ! હાથ મિલાવવા પર કેપ્ટનનું મોટું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું

No Handshake Policy: ભારત અને પાકિસ્તાનની મેચ આવતીકાલે એટલે કે 15 ફેબ્રુઆરીના રોજ શ્રીલંકાના કોલંબો સ્ટેડિયમમાં રમાવવા જઈ રહી છે, ત્યારે એશિયા કપમાં ભારતના કેપ્ટન દ્વારા પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સાથે હાથ ન મિલાવવાને લઈને જે વિવાદ ચાલ્યો છે, તે બાદ પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન દ્રારા તેના પર નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 14, 2026, 06:46 PM IST
  • ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ખૂબ જ અપેક્ષિત મેચ ફરી એકવાર હેડલાઇન્સમાં
  • ભારતીય અને પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ આ વખતે હાથ મિલાવશે?
  • પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સલમાન આગાનો સમાન જવાબ

No Handshake Policy: 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં રવિવાર, 15 ફેબ્રુઆરીના રોજ યોજાનારી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ખૂબ જ અપેક્ષિત મેચ ફરી એકવાર હેડલાઇન્સમાં છે. શ્રીલંકાના કોલંબોમાં આ હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ પહેલાનું વાતાવરણ ગરમ અને રોમાંચથી ભરેલું છે. જ્યારે ક્રિકેટ ફેન્સ મેદાન પર ભારે યુદ્ધની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે, ત્યારે દરેકના મનમાં એક મુખ્ય પ્રશ્ન રહે છે, શું ભારતીય અને પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ આ વખતે હાથ મિલાવશે?

પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સલમાન આગાનો સમાન જવાબ

મેચના એક દિવસ પહેલા, શનિવારે, પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન અલી આગાએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. જ્યારે તેમને ભારતીય ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવાની પરંપરા વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે સીધો જવાબ ટાળતા કહ્યું કે, આપણે કાલે તેના વિશે જોઈશું. તેમના નિવેદનથી સસ્પેન્સ વધુ વધ્યો છે.

જોકે, તેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ ખાતરી કરશે કે મેચ ક્રિકેટની ભાવનાથી રમાય. સલમાન આગાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, મને આશા છે કે આ મેચ શરૂઆતથી જ રમાતી આવી છે તેવી જ ભાવનાથી રમાશે. તેમના નિવેદનને સંતુલિત અને વિવાદ ટાળવાના પ્રયાસ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.

એશિયા કપની ઘટનાએ તણાવ વધાર્યો

ગયા સપ્ટેમ્બરમાં દુબઈમાં રમાયેલા એશિયા કપ દરમિયાન, ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે જાહેરાત કરી હતી કે તેમની ટીમ પાકિસ્તાન સાથે હાથ નહીં મિલાવશે. એપ્રિલમાં પહેલગામ આતંકવાદી હુમલામાં જીવ ગુમાવનારા ભારતીય નાગરિકોના માનમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. 

ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન તેને ભારતીય સેના સાથે એકતાના પ્રતીક તરીકે પણ જોવામાં આવ્યું હતું. સૂત્રો સૂચવે છે કે રવિવારની મેચમાં પણ આ જ પ્રોટોકોલનું પાલન કરવામાં આવશે. પરિણામે, ટોસ સમયે અથવા મેચ પછી બંને કેપ્ટનો હાથ મિલાવતા હોવાનો ફોટો આ વખતે પણ જોવા મળશે નહીં.

