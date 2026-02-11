Prev
T20 World Cup 2026 : પાકિસ્તાનની જીત બાદ બદલાઈ ગયું પોઈન્ટ ટેબલ, જાણો ક્યા નંબરે છે ટીમ ઈન્ડિયા

T20 World Cup 2026 : પાકિસ્તાન અમેરિકાને હરાવીને પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ પર પહોંચી ગયું છે, તો પાકિસ્તાનની આ જીત બાદ ટીમ ઈન્ડિયા પોઈન્ટ ટેબલમાં નીચે સરકી ગઈ છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે પોઈન્ટ ટેબલમાં કઈ ટીમ કયા સ્થાને છે અને ભારત કયા નંબરે છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 11, 2026, 12:28 PM IST
  • યુએસએ સામે રમાયેલી મેચમાં પાકિસ્તાનની 32 રનથી શાનદાર જીત
  • આ જીત સાથે ટીમ ગ્રુપ Aના પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચી ગઈ છે
  • હાલ પોઈન્ટ ટેબલમાં ટીમ ઈન્ડિયા બીજા સ્થાને છે

T20 World Cup 2026 : T20 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન ટીમે સતત બીજી જીત મેળવીને ટુર્નામેન્ટમાં પોતાની મજબૂત દાવેદારી નોંધાવી છે. યુએસએ સામે રમાયેલી મેચમાં પાકિસ્તાને 32 રનથી શાનદાર જીત મેળવી હતી. આ જીતમાં પાકિસ્તાની બેટ્સમેન સાહિબજાદા ફરહાનનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન રહ્યું. ફરહાને 41 બોલમાં 73 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી હતી, જેના કારણે ટીમને મજબૂત સ્કોર બનાવવા મદદ મળી.

પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ પર પાકિસ્તાન 

પાકિસ્તાનની ટીમે પહેલા નેધરલેન્ડ્સ સામે પણ જીત મેળવી હતી અને હવે યુએસએ સામેની જીત સાથે ટીમ ગ્રુપ Aના પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચી ગઈ છે. સતત બે જીતના કારણે પાકિસ્તાનના પોઈન્ટ્સમાં વધારો થયો છે અને ટીમની નેટ રન રેટ પણ મજબૂત બની છે. પાકિસ્તાની ખેલાડીઓના સારા પ્રદર્શનને કારણે ટુર્નામેન્ટના પોઈન્ટ ટેબલમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે.

ભારત કયા નંબરે છે ?

હાલ પોઈન્ટ ટેબલમાં પાકિસ્તાન પહેલા સ્થાને છે, જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા બીજા સ્થાને છે. ભારતે અત્યાર સુધી ટુર્નામેન્ટમાં માત્ર એક મેચ રમી છે અને તે મેચ જીત્યા પછી ટીમના બે પોઈન્ટ થયા છે. ગ્રુપ Aમાં નેધરલેન્ડ્સ એક જીત અને એક હાર સાથે ત્રીજા સ્થાને છે.

ભારતને ટોપ પર પહોંચવા શું કરવું પડશે ?

હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે ટીમ ઈન્ડિયા પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ પર કેવી રીતે પહોંચી શકે. તેના માટે ભારતને પોતાની આગામી મેચ જીતવી ખૂબ જરૂરી છે. ભારતનો આગામી મુકાબલો 12 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હીમાં નામિબિયા સામે રમાવાનો છે. જો ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચમાં જીત મેળવશે, તો તે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપના સ્થાન માટે મજબૂત દાવેદારી કરી શકશે.

ટુર્નામેન્ટ હજુ શરૂઆતના તબક્કામાં છે, તેથી દરેક મેચ મહત્વપૂર્ણ બની ગઈ છે. પાકિસ્તાનની સતત જીતે ગ્રુપ Aની સ્પર્ધા વધુ રસપ્રદ બનાવી દીધી છે. હવે નજર ટીમ ઈન્ડિયાની આગામી મેચ પર રહેશે કે તેઓ જીત મેળવીને પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચનું સ્થાન પાછું મેળવી શકે છે કે નહીં.

