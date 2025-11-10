Prev
પાકિસ્તાની ક્રિકેટરને હાર્દિક પંડ્યાની નકલ કરવી પડી ભારે, લોકોએ બતાવી તેની ઓકાત

એક પાકિસ્તાની ક્રિકેટરે ભારતના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાની નકલ કરીને ધ્યાન ખેંચવાનો પ્રયાસ કર્યો. જે બાદ સોશિયલ મીડિયા પર તેને ખરાબ રીતે ટ્રોલ કરવામાં આવ્યો. લોકોએ તરત જ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરને તેની ઓકાત બતાવી દીધી.  

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 10, 2025, 11:03 AM IST

ક્રિકેટના મેદાનમાં નાની સફળતા મેળવ્યા બાદ પાકિસ્તાન સાતમા આસમાને છે. પાકિસ્તાને છઠ્ઠી વખત હોંગકોંગ સિક્સેસનો ખિતાબ જીત્યો છે. રવિવારે રમાયેલી ફાઇનલ મેચમાં પાકિસ્તાને કુવૈતને 43 રનથી હરાવ્યું.

હોંગકોંગ સિક્સેસનો ખિતાબ જીત્યા પછી પાકિસ્તાની ક્રિકેટર મોહમ્મદ શહઝાદે હાર્દિક પંડ્યાના સેલિબ્રેશનની કોપી કરી હતી, જેના કારણે તે સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકોના નિશાના પર આવ્યો છે. હાર્દિક પંડ્યાએ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 અને 2024 T20 વર્લ્ડ કપની જીતની મેદાન પર અનોખી રીતે ઉજવણી કરી હતી. હોંગકોંગ સિક્સેસના સાધારણ ટાઇટલ જીત પછી મોહમ્મદ શહઝાદે હાર્દિક પંડ્યાના સેલિબ્રેશનની કોપી કરી ત્યારે ક્રિકેટ ચાહકોને તે ગમ્યું નહીં.

— Muhammad Shahzad (@imshahzad27) November 9, 2025

 

— Muhammad Shahzad (@imshahzad27) November 9, 2025

લોકોએ બતાવી તેની ઓકાત

પાકિસ્તાની ક્રિકેટર મોહમ્મદ શહઝાદના આ વીડિયો પર વિશ્વભરના લોકોએ પ્રતિક્રિયા આપી. કેટલાકને તે રમુજી લાગ્યું, જ્યારે કેટલાકે તેને ટ્રોલ કર્યો. લોકોએ રમુજી મીમ્સથી તેની મજાક ઉડાવી. પાકિસ્તાને રેકોર્ડ છઠ્ઠી વખત હોંગકોંગ સિક્સેસનો ખિતાબ જીત્યો છે. રવિવારે રમાયેલી ફાઇનલ મેચમાં પાકિસ્તાને કુવૈતને 43 રનથી હરાવ્યું. આ છ ઓવરની ટૂર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાને 135 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન અબ્બાસ આફ્રિદીએ માત્ર 11 બોલમાં 52 રન બનાવ્યા, જેમાં બે ચોગ્ગા અને સાત છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેના સિવાય અબ્દુલ સમદે 13 બોલમાં 42 રન બનાવ્યા. ખ્વાજા નફયે 6 બોલમાં કુલ 22 રનનું યોગદાન આપ્યું.

 

Kranti Gaud after winning Women's World Cup 🏆

Meanwhile, Pakistani's after winning Hongkong Sixes 😆

- This shows the Standard of Pakistan's Cricket and their Players 😅

- What's your take 😁 pic.twitter.com/UbHSG90jtj

— Richard Kettleborough (@RichKettle07) November 9, 2025

કુવૈતનો દાવ 92 રનમાં સમેટાયો

કુવૈત માટે મીત ભાવસારે સૌથી વધુ ત્રણ વિકેટ લીધી. 136 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા કુવૈત ફક્ત 92 રનમાં સમેટાઈ ગયું. કુવૈત માટે અદનાન ઇદ્રીસ અને મીત ભાવસારે પ્રથમ વિકેટ માટે 33 રનની ભાગીદારી કરી. ઇદ્રીસે 8 બોલમાં 30 રન બનાવ્યા અને પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા. ઇનિંગની શરૂઆતથી જ તે આક્રમક મૂડમાં દેખાતો હતો. ભાવસારે 12 બોલમાં કુલ 33 રનનું યોગદાન આપ્યું. જોકે, આ બે ખેલાડીઓના આઉટ થતાં કુવૈતની ઇનિંગ ખોરવાઈ ગઈ અને ટીમ ફક્ત 92 રનમાં સમેટાઈ ગઈ.

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

Muhammad ShehzadHardik PandyaHardik Pandya celebration

