ગુજરાતી ન્યૂઝSports

PAK vs SL Super 8: T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થયું પાકિસ્તાન, ન્યૂઝીલેન્ડ મળી સેમીફાઈનલની ટીકિટ

PAK vs SL Super 8: પાકિસ્તાની ટીમ T20 વર્લ્ડ કપના સેમીફાઈનલની રેસમાંથી બહાર ફેંકાઈ ગઈ છે. ટોપ-4માં પહોંચવા માટે પાકિસ્તાને 213 રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ કરી રહેલી શ્રીલંકાની ટીમને 147 રન સુધીમાં રોકવી જરૂરી હતી. પરંતુ શ્રીલંકાએ 16મી ઓવરમાં જ 150 રનનો આંકડો પાર કરી લીધો હતો. આ સાથે જ પાકિસ્તાન ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયું છે અને ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમે સેમીફાઈનલમાં પોતાની જગ્યા બનાવી લીધી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 28, 2026, 10:41 PM IST

PAK vs SL Super 8: શ્રીલંકાએ કેન્ડીના પલ્લેકેલે ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પાકિસ્તાને 20 ઓવરમાં 8 વિકેટે 212 રન બનાવ્યા. પાકિસ્તાન તરફથી સાહિબજાદા ફરહાન (100 રન) એ સદી ફટકારી, જ્યારે ફખર ઝમાન (84 રન) એ અડધી સદી ફટકારી. બંનેએ 176 રનની રેકોર્ડ ભાગીદારી કરી. શ્રીલંકા તરફથી દિલશાન મદુશનકાએ 3 વિકેટ લીધી. દાસુન શનાકાએ બે વિકેટ લીધી. દુષ્મંથા ચમીરાએ એક વિકેટ લીધી.

શ્રીલંકાની ટીમે 17 ઓવરમાં 5 વિકેટે 161 રન બનાવ્યા છે. પવન રત્નાયકે અને કેપ્ટન દાસુન શનાકા ક્રીઝ પર છે. જાનિથ લિયાનાગે 5, કમિન્ડુ મેન્ડિસ 3, ચરિથ અસલંકા 25, કામિલ મિશારા 26 અને પથુમ નિસાન્કા 3 રન બનાવીને આઉટ થયા. અબરાર અહેમદે 3 વિકેટ લીધી છે.

ફરહાનની ઇનિંગે રેકોર્ડ બનાવ્યા
ફરહાને ટુર્નામેન્ટમાં તેની બીજી સદી ફટકારી. તે એક જ T20 વર્લ્ડ કપમાં એકથી વધુ સદી ફટકારનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો. તેની પહેલા ક્રિસ ગેલે બે સદી ફટકારી હતી, પરંતુ બંને અલગ અલગ આવૃત્તિઓમાં આવી હતી.

ફરહાન એક જ T20 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો. તેણે વિરાટ કોહલીનો 319 રનનો રેકોર્ડ તોડ્યો. ફરહાને પાવરપ્લેની છેલ્લી ઓવરમાં ઇનિંગનો 37મો રન બનાવીને આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી.

બંને ટીમોની પ્લેઇંગ ઇલેવન
શ્રીલંકા: પથુમ નિસાન્કા, કામિલ મિશ્રા (વિકેટકીપર), ચરિથ અસલંકા, પવન રત્નાયકે, કામિન્દુ મેન્ડિસ, દાસુન શનાકા (કેપ્ટન), જાનિથ લિયાનાગે, દુનિથ વેલ્લાલાગે, મહિશ થીક્ષના, દુષ્મંથા ચમીરા અને દિલશાન મદુશંકા.

પાકિસ્તાનઃ સાહિબજાદા ફરહાન, ફખર ઝમાન, સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), ખ્વાજા નાફે, ઉસ્માન ખાન (વિકેટકીપર), શાદાબ ખાન, મોહમ્મદ નવાઝ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, નસીમ શાહ, અબરાર અહેમદ અને ઉસ્માન તારિક.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

pak vs SL live scorePakistan vs Sri Lanka super 8 match liveSri Lanka vs Pakistan T20 World Cup 2026 live scorepak vs SL T20 World Cup 2026 matchSL vs PAKpak vs SL super 8

