/હદ થઈ ગઈ! પાકિસ્તાનીઓની શરમજનક હરકત, લાઈવ મેચમાં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટર પર કરી અભદ્ર ટિપ્પણી

Women's Asia Cup 2026 : મહિલા એશિયા કપ 2026માં ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાનને હરાવીને શાનદાર જીત હાંસલ કરી. 5 સપ્ટેમ્બરે દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચમાં ફાતિમા સનાની ટીમે ભારતીય બોલરો સામે માત્ર 55 રન પર જ દમ તોડી દીધો. મહિલા ટી20 ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં પાકિસ્તાનનો આ સૌથી ઓછો સ્કોર છે.
જ્યારે મેદાન પર પાકિસ્તાનની મહિલા ટીમ શરમજનક પ્રદર્શન કરી રહી હતી, ત્યારે સ્ટેડિયમમાં હાજર તેના કેટલાક ફેન્સ તો હદ પાર કરવા લાગ્યા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેને જોઈને કરોડો ભારતીયોનું લોહી ઉકળી ઊઠશે.
ભારત અને પાકિસ્તાન મેચ દરમિયાનનો એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં જોઈ શકાય છે કે પાકિસ્તાનના કેટલાક ફેન્સ સ્ટાર મહિલા બોલર ક્રાંતિ ગૌડ પર આપત્તિજનક ટિપ્પણી કરી રહ્યા છે. બાઉન્ડ્રી લાઇન પાસે ફિલ્ડિંગ કરી રહેલી ક્રાંતિ ગૌડના જેન્ડર પર સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યો, જે ખરેખર શરમજનક છે.
પાકિસ્તાની ફેન્સની શરમજનક હરકત
જ્યારે પાકિસ્તાન મહિલા ટીમના બેટર્સ ભારતીય બોલરો સામે લાચાર દેખાઈ રહ્યા હતા, ત્યારે સ્ટેડિયમમાં હાજર કેટલાક પાકિસ્તાની ફેન્સની બોખલાહટ સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળી રહી હતી. વાયરલ થઈ રહેલા વીડિયોમાં ફેન્સે ક્રાંતિ ગૌડના જેન્ડર પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું, ''અરે આ તો છોકરો છે... ભારતીય મહિલા ટીમમાં છોકરો રમી રહ્યો છે... ભારત છેતરપિંડી કરીને જીતે છે... ઓયે આ તો છોકરો, મર્દ છે.''
How low can these people can go? pic.twitter.com/oSNaB02woa
— Haydos🛡️ (@GovindIstOdraza) September 6, 2026
વીડિયો જોઈ ભારતીય ફેન્સ થયા ગુસ્સે
ભારતીય ટીમની સ્ટાર ખેલાડી ક્રાંતિ ગૌડ સાથે થયેલું આ વર્તન જોઈને ફેન્સ ખૂબ ગુસ્સામાં છે. ઘણા લોકોએ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પાકિસ્તાન અને તેના ફેન્સની ટીકા કરી છે. એક યુઝરે લખ્યું કે આ લોકો કઈ હદ સુધી જઈ શકે છે? જ્યારે ઘણા ફેન્સે આ લોકો સામે એક્શન લેવાની માંગ કરી છે.
55 રન પર ઓલઆઉટ થઈ પાકિસ્તાનની મહિલા ટીમ
ભારત સામેની મેચમાં પાકિસ્તાને ફરી એકવાર ઘૂંટણી પડી ગઈ. આ વખતે સ્થિતિ વધુ ખરાબ હતી. દુબઈના મેદાન પર પાકિસ્તાનની મહિલા ટીમ પ્રથમ બેટિંગ કરતા માત્ર 55 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ટી20 ઈન્ટરનેશનલમાં આ તેમનો સૌથી ઓછો સ્કોર છે. હરમનપ્રીત કૌરની ટીમે ફાતિમા સનાની ટીમ પર એવો ડાઘ લગાવ્યો છે, જેને ભૂલવો સરળ નહીં હોય. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે માત્ર 8.4 ઓવરમાં સરળતાથી લક્ષ્યનો પીછો કરીને એશિયા કપ 2026માં સતત ત્રીજી જીત મેળવી.