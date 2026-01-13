Prev
'ICCનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી, તે BCCIના ઈશારે ચાલે છે...' પાકિસ્તાની ખેલાડીનું ભડકાઉ નિવેદન

ICC T20 World Cup 2026 Controversy: બાંગ્લાદેશ અને ભારત વચ્ચે 2026ના T20 વર્લ્ડ કપના સ્થળને લઈને ચાલી રહેલા વિવાદ વચ્ચે પાકિસ્તાનના પૂર્વ ઓફ સ્પિનર સઈદ અજમલે ICC પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે અને ચેતવણી આપી છે કે જો ક્રિકેટની સર્વોચ્ચ સંસ્થા ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડના પડછાયા હેઠળ કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે તો તે ધીમે ધીમે તેનું અસ્તિત્વ ગુમાવશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 13, 2026, 12:10 PM IST

India vs Bangladesh T20 World Cup Controversy: પાકિસ્તાન બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડને ભારત વિરુદ્ધ ઉશ્કેરવામાં કોઈ કસર છોડી રહ્યું નથી. શાહિદ આફ્રિદી પછી હવે પૂર્વ સ્પિનર સઈદ અજમલે આગમાં ઘી હોમવાનું કામ કર્યું છે. તેણે ICC પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે. અજમલે એક વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે, જેમાં તેણે કહ્યું છે કે ICCનું હાલમાં કોઈ અસ્તિત્વ નથી અને તે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ના ઇશારે કામ કરી રહ્યું છે. સઈદ અજમલનું આ નિવેદન એવા અહેવાલો વચ્ચે આવ્યું છે કે ICCએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની મેચો ભારતથી શ્રીલંકા ખસેડવાની બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડની માંગને ફગાવી દીધી છે.

ICC પર સઈદ અજમલનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન

મીડિયા સાથે વાત કરતા, સઈદ અજમલે BCCI પ્રત્યે ICCના ઉદાર વલણ પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો અને વિશ્વ ક્રિકેટના હિતમાં ન્યાયી નિર્ણયો લેવામાં કાઉન્સિલની અસમર્થતા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી. ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની સ્પિનરે કહ્યું, "જો ICC ભારતીય બોર્ડ પર તેના નિર્ણયો લાગુ કરી શકતું નથી, તો તેનું અસ્તિત્વ અર્થહીન છે."

અજમલે ઘણા ઉદાહરણો ટાંક્યા જ્યાં ICCની નિષ્પક્ષતાનો અભાવ છતો થયો છે અને નિર્દેશ કર્યો કે મોટી ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન પણ ભારત દ્વારા પાકિસ્તાનમાં રમવાનો ઇનકાર કરવાને ICC દ્વારા સ્વીકારવાથી ગવર્નિંગ બોડીની અંદર લાંબા સમયથી ચાલતી નબળાઈ છતી થાય છે.

2009ના T20 વર્લ્ડ કપ વિજેતા સઈદ અજમલે ગંભીર આરોપ લગાવતા કહ્યું કે ભારત માટે પાકિસ્તાનમાં ન રમવાનું કોઈ તાર્કિક કારણ નથી, પરંતુ ICC લાચાર છે કારણ કે તે હવે ભારતીયોનું પ્રભુત્વ ધરાવે છે. પૂર્વ પાકિસ્તાની ખેલાડીના મતે, ICC બીસીસીઆઈ પર એવી રીતે અધિકાર નથી જમાવતો જેટલો તે અન્ય ટેસ્ટ રમતા દેશો પર જમાવે છે, જે તેના મતે વૈશ્વિક ક્રિકેટ વહીવટમાં પાવરના અસંતુલનને દર્શાવે છે.

