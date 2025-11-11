Prev
પાકિસ્તાનમાં ક્રિકેટરો પણ અસુરક્ષિત...નસીમ શાહના ઘર પર અંધાધૂંધ ફાયરિંગ, ઘરમાં હતો આખો પરિવાર

પાકિસ્તાનમાં હુમલા થવાની ઘટનાઓ સામાન્ય છે, પરંતુ હવે તો હદ થઈ ગઈ, પાકિસ્તાનમાં ક્રિકેટરો પણ સુરક્ષિત નથી. ફાસ્ટ બોલર નસીમ શાહના ઘર પર અજાણ્યા શખ્સોએ હુમલો કર્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 11, 2025, 01:44 PM IST

10 નવેમ્બરે વહેલી સવારે ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં પાકિસ્તાનના ફાસ્ટ બોલર નસીમ શાહના ઘર પર અજાણ્યા શખ્સોએ હુમલો કર્યો હતો. હુમલાખોરોએ લગભગ 1:45 વાગ્યે નસીમના ઘરના મુખ્ય દરવાજા પર ગોળીબાર કર્યો, જેના કારણે દરવાજા પર ગોળીઓના નિશાન પડ્યા છે. પાકિસ્તાનની લોઅર ડીર પોલીસે આ ઘટનાની પુષ્ટિ કરી છે, જ્યાં નસીમ શાહનો પરિવાર રહે છે. ગોળીબાર બાદ હુમલાખોરો ઘટનાસ્થળેથી ભાગી ગયા હતા અને હજુ સુધી તેમની ઓળખ થઈ નથી અને કેસની તપાસ ચાલી રહી છે.

ઘરની આસપાસ સુરક્ષા વધારવામાં આવી

ઘટના બાદ ક્રિકેટરના ઘરની આસપાસ સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે અને ઘટનાના CCTV ફૂટેજની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તેના પિતા લોઅર ડીર જિલ્લાના પોલીસ અધિકારી તૈમુર ખાનને મળ્યા હતા. પોલીસે તેમને ખાતરી આપી છે કે હુમલાખોરોની ટૂંક સમયમાં ધરપકડ કરવામાં આવશે. ગોળીબારમાં કોઈ ઘાયલ થયાના કોઈ અહેવાલ નથી.

નસીમ શાહ રાવલપિંડીમાં છે

નસીમ શાહ શ્રીલંકા સામે આગામી ODI સિરીઝ માટે રાવલપિંડીમાં પાકિસ્તાન ટીમ સાથે છે. તે આ મહિનાના અંતમાં ઝિમ્બાબ્વે સામેની T20 સિરીઝ માટે પાકિસ્તાન ટીમનો પણ ભાગ છે અને તે સિરીઝમાં પણ રમવાની અપેક્ષા છે. નસીમ શાહ પારિસ્તાનના સૌથી બેસ્ટ બોલરોમાંના એક છે. તે ODI કેપ્ટન શાહીન શાહ આફ્રિદી અને પેસર હરિસ રૌફ સાથે ત્રિપુટી બનાવે છે.

નસીમની કારકિર્દી

નસીમે પાકિસ્તાન માટે 20 ટેસ્ટ, 32 ODI અને 32 T20 રમી છે, જેમાં અનુક્રમે 60, 58 અને 28 વિકેટ લીધી છે. તેણે 2019માં બ્રિસ્બેનમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ટેસ્ટ મેચમાં પાકિસ્તાન માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેની ત્રીજી ટેસ્ટમાં જ તે પાંચ વિકેટ લેનાર સૌથી નાની ઉંમરનો ટેસ્ટ બોલર બન્યો. તેણે કરાચીમાં શ્રીલંકા સામે આ સિદ્ધિ મેળવી. બીજી જ ટેસ્ટમાં તેણે બાંગ્લાદેશ સામે હેટ્રિક પણ લીધી.
 

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

pakistanPakistan cricketNaseem ShahNaseem Shah cricketerGunfire

