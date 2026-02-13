Prev
પાકિસ્તાની ટીમની ફરી ફજેતી, હોટલનું બિલ ન ચૂકવતાં રસ્તા પર ભટકતા રહ્યા ખેલાડીઓ

ઓસ્ટ્રેલિયાના કેનબેરામાં FIH પ્રો લીગ દરમિયાન પાકિસ્તાન હોકી ટીમને શરમજનક સ્થિતિનો સામનો કરવો પડ્યો. પાકિસ્તાન હોકી ફેડરેશન દ્વારા હોટેલનું બિલ ન ચૂકવવામાં આવતાં બુકિંગ રદ કરવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે ખેલાડીઓને રસ્તા પર રઝળવાનો વારો આવ્યો હતો. 

Feb 13, 2026

પાકિસ્તાન હોકી ફેડરેશન (PHF)ની બેદરકારી અને ફંડના અભાવે ઓસ્ટ્રેલિયાના કેનબેરા પહોંચ્યા પછી નેશનલ હોકી ટીમના આબરૂના કાંકરા થયા હતા. હોટલનું બિલ ચૂકવવામાં ન આવતા ખેલાડીઓ અને અધિકારીઓને કલાકો સુધી રસ્તા પર રાહ જોવાની ફરજ પડી હતી. FIH પ્રો લીગના બીજા તબક્કામાં મેચ રમવા માટે અહીં આવેલી ટીમને મોટો આઘાત લાગ્યો હતો.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ટીમ અને અધિકારીઓનું 4 સ્ટાર હોટેલમાં બુકિંગ કરાવ્યું હોવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. તેમને ખાતરી આપવામાં આવી હતી કે પાકિસ્તાન હોકી ફેડરેશન અને પાકિસ્તાન સ્પોર્ટ્સ બોર્ડે અગાઉથી ચૂકવણી કરી દીધી છે. જોકે, જ્યારે ખેલાડીઓ કેનબેરા પહોંચ્યા, ત્યારે હોટેલ મેનેજમેન્ટે સ્પષ્ટપણે કહ્યું, " પેમેન્ટ નહીં, તો બુકિંગ નહીં."

આરામ કરવાની પણ જગ્યા નહોતી 

મુખ્ય કોચ તાહિર ઝમાને પાકિસ્તાનમાં અધિકારીઓનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ સમયના તફાવત અને ફંડના અભાવને કારણે કલાકો સુધી કોઈ ઉકેલ મળ્યો નહીં. લાંબી મુસાફરી પછી ખેલાડીઓ પાસે કોઈ આરામ કરવાની જગ્યા કે જમવાનું પણ નહોતું.

આખરે, ઘણી મહેનત પછી હોટેલે મર્યાદિત રૂમ પૂરા પાડ્યા. રૂમના અભાવને કારણે બે કે ત્રણ ખેલાડીઓએ એક રૂમ શેર કરવો પડ્યો. બીજા દિવસે ટીમ મેદાન પર પહોંચી, જ્યાં તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 2-3થી હારી ગયા.

રમત કરતાં સિસ્ટમની વધુ નિષ્ફળતા

પાકિસ્તાન હોકી પહેલાથી જ પરિણામો સાથે સંઘર્ષ કરી રહી છે. તે ઓસ્ટ્રેલિયા અને જર્મની જેવી ટોચની ટીમોથી સતત પાછળ રહી રહી છે. ટીમે પ્રો લીગમાં અત્યાર સુધીની તેની તમામ છ મેચ હારી છે. પરંતુ કેનબેરામાં બનેલી આ ઘટના રમત કરતાં સિસ્ટમની નિષ્ફળતાને વધુ ઉજાગર કરે છે.

આ પહેલીવાર નથી જ્યારે ખેલાડીઓએ આટલું અપમાન સહન કર્યું હોય. આર્જેન્ટિનામાં પ્રો લીગના પહેલા તબક્કા દરમિયાન પણ, ખેલાડીઓને સમયસર તેમના દૈનિક ભથ્થાં મળ્યા નહોતા, જેના કારણે તેઓ વિદેશી ધરતી પર આર્થિક રીતે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા.

હોકી પાકિસ્તાનની રાષ્ટ્રીય રમત છે, પરંતુ પરિસ્થિતિ એવી છે કે ટીમ વિદેશમાં ટકી રહેવા માટે સંઘર્ષ કરી રહી છે. કેનબેરામાં સ્થાનિક પાકિસ્તાની સમુદાયના કેટલાક સભ્યો મદદ માટે આગળ આવ્યા છે.
 

