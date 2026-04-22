પાકિસ્તાની ક્રિકેટરના કાળા કરતૂત આવ્યા સામે, T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન કરી હતી શરમજનક હરકત

Mohammad Nawaz : પાકિસ્તાનના ઓલરાઉન્ડર મોહમ્મદ નવાઝનો ડ્રગ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે, જેના કારણે પીસીબીએ તપાસ શરૂ કરી છે. નવાઝનો આ ટેસ્ટ ભારત અને શ્રીલંકામાં આયોજિત 2026ના ટી20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તે ફેલ થયો છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 22, 2026, 05:51 PM IST
  • પાકિસ્તાન ક્રિકેટ જગત માટે શરમજનક સમાચાર
  • ક્રિકેટર મોહમ્મદ નવાઝનો ડ્રગ ટેસ્ટ પોઝિટિવ 
  • પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે શરૂ કરી તપાસ

Mohammad Nawaz : ફરી એકવાર પાકિસ્તાન ક્રિકેટ જગતમાંથી શરમજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. પાકિસ્તાની ક્રિકેટર મોહમ્મદ નવાઝનો ડ્રગ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે, જેના કારણે તેની સત્તાવાર તપાસ શરૂ થઈ ગઈ છે. નવાઝનો આ ટેસ્ટ 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન કરવામાં આવ્યો હતો, જે ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાયો હતો. ESPNcricinfoએ એક અહેવાલમાં જણાવ્યું છે કે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)એ નવાઝના કેસની તપાસ શરૂ કરી છે. વધુમાં આ તપાસના સીધા પરિણામ રૂપે ઇંગ્લેન્ડમાં આગામી T20 માટે નવાઝનો સરે કાઉન્ટી ક્રિકેટ ક્લબ સાથેનો કરાર રદ કરવામાં આવ્યો છે.

મોહમ્મદ નવાઝનો ડ્રગ્સ ટેસ્ટ પોઝિટિવ

ESPNcricinfo અનુસાર, મોહમ્મદ નવાઝ 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન લેવામાં આવેલા ડ્રગ ટેસ્ટમાં પોઝિટિવ આવ્યો હતો અને PCBએ આ મામલાની તપાસ શરૂ કરી છે. પાકિસ્તાન માટે અત્યાર સુધી 98 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી ચૂકેલા નવાઝ વિશે ESPNcricinfo સાથે વાત કરતા PCBના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)એ આ બાબતે PCBને જાણ કરી છે, જેના પગલે PCBએ તપાસ શરૂ કરી છે. આ તપાસમાંથી જે પણ પરિણામો આવશે તે ICCને જણાવવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે ICC એ 22 એપ્રિલે નવાઝ અંગે PCBનો સૌપ્રથમ સંપર્ક કર્યો હતો.

T20 વર્લ્ડ કપમાં 7 વિકેટ લીધી

ઉલ્લેખનીય છે કે, 32 વર્ષીય ઓલરાઉન્ડર મોહમ્મદ નવાઝ સલમાન અલી આગાના નેતૃત્વ હેઠળની પાકિસ્તાન ટીમનો ભાગ હતો. શ્રીલંકામાં યોજાયેલી ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન તેણે ટીમ માટે 7 મેચ રમી હતી, જેમાં તેણે 15 રન બનાવવા ઉપરાંત 7 વિકેટ લીધી હતી. નવાઝે 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં રમાયેલી ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાં પણ ભાગ લીધો હતો. જોકે, પાકિસ્તાન ટીમ સુપર-8 તબક્કામાં જ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માંથી બહાર થઈ ગઈ હતી.

સરે ક્લબ સાથેનો કોન્ટ્રાક્ટ રદ

નવાઝે તાજેતરમાં સરે સાથે કોન્ટ્રાક્ટ સાઈન કર્યો હતો અને 26 મેથી 18 જુલાઈ વચ્ચે યોજાનારી T20 બ્લાસ્ટની આખી સીઝન માટે ઉપલબ્ધ રહેવાનું હતું. PCBએ બે અઠવાડિયા પહેલા જ T20 બ્લાસ્ટ માટે મોહમ્મદ નવાઝને 'નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ' (NOC) પણ જારી કર્યું હતું. જો કે, હવે અહેવાલો છે કે તેની સામે PCB તપાસ શરૂ થયા બાદ સરે સાથેનો તેનો કરાર રદ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, હાલમાં સરે દ્વારા આ બાબત અંગે કોઈ નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું નથી.
 

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

