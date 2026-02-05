બાંગ્લાદેશને ચણાના ઝાડ પર ચઢાવીને પાકિસ્તાને ચાલ બદલી! આ કારણે પાકિસ્તાને છોડ્યું T20 વર્લ્ડ કપનું મેદાન
T20 World Cup 2026 : T20 વર્લ્ડકપ 2026 માં પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝે આગમાં ઘી હોમવાનું કામ કર્યું છે. તેઓ પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશના ક્રિકેટના મસીહા બનીને બેઠા છે
Trending Photos
India vs Pakistan Match : પાકિસ્તાનમાં માત્ર 'મુલ્લા મુનીર'ની જ માનસિક હાલત ખરાબ નથી, પણ ચર્ચા તો એવી પણ છે કે પ્રધાનમંત્રી શહેબાઝ શરીફના મગજની પણ કોઈ નસ હલી ગઈ છે! લોકો આવું કેમ કહી રહ્યા છે? એ તમે શહેબાઝના નવા નિવેદન પરથી સમજો. આ નિવેદનમાં શહેબાઝે ટી-20 વર્લ્ડ કપને લઈને પાકિસ્તાનના 'સીક્રેટ પ્લાનિંગ'ની પોલ તો ખોલી જ દીધી છે, સાથે પોતાની વધુ એક આંતરરાષ્ટ્રીય બેઇજ્જતી પણ કરાવી લીધી છે. ત્યારે પાકિસ્તાન ક્રિકેટની આડમાં કેવી રીતે રમી રહયું છે ડબલ ગેમ, જોઈએ રિપોર્ટમાં...
ભારત સામેની કારમી હારના જે ડરથી પાકિસ્તાને ટી-20 વર્લ્ડ કપનું મેદાન છોડ્યું, તેનું અસલી કારણ હવે સામે આવી ગયું છે. મુનીર અને શહેબાઝની જોડી આ વર્લ્ડ કપના બહાને જેહાદી પ્લાન એક્ટિવેટ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે.
શહેબાઝના આ અધૂરા નિવેદનમાં પાકિસ્તાનનું આખું ષડયંત્ર છુપાયેલું છે. કેવી રીતે તેણે સપોર્ટનો ઝંડો લહેરાવી બાંગ્લાદેશને ચણાના ઝાડ પર ચઢાવ્યું અને વર્લ્ડ કપ જેવી મહત્વની ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર કરાવ્યું! એટલે કે શહેબાઝે આખા બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટની પથારી ફેરવી દીધી.
હવે સાંભળો શાહબાઝ શરીફનું એ આખું નિવેદન, જે સાંભળીને તમે પણ માથું કૂટશો! કોઈ દેશના પ્રધાનમંત્રી આટલા કન્ફ્યુઝ કઈ રીતે હોઈ શકે?
પહેલાં શહબાઝ શરીફ એવું કહે છે કે પાકિસ્તાન ક્રિકેટને રાજકારણથી અલગ રાખવા માંગે છે, પણ આ નિવેદન આપ્યાની બીજી જ સેકન્ડે તેઓ બાંગ્લાદેશને ટેકો આપવાની વાત કરી રહ્યા છે, તો શું એ આ રાજકારણ નથી?
હવે કોઈ શહેબાઝ શરીફને પૂછે કે બાંગ્લાદેશને આ સમર્થન, શું ત્યાં હિંદુઓ વિરુદ્ધ ચાલી રહેલી હિંસાનું સમર્થન નથી? કારણ કે ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાં ભારતનો વાંધો તો આ જ મુદ્દે વધ્યો હતો.
આ પણ વાંચો :
બાંગ્લાદેશના કેરટેકર મોહમ્મદ યુનુસ જ્યારે હિંદુઓ વિરુદ્ધની હિંસા પર કાબૂ ન મેળવી શક્યા, નફરત ફેલાવનારા કટ્ટરપંથી જમાતીઓને રોકી ન શક્યા, ત્યારે ભારતે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો કે - આવા દેશ સાથે કોઈ ખેલદિલી કેવી રીતે રાખી શકે?
આવા વિરોધ સમયે તો પાકિસ્તાનને 'રાજકારણ' સૂઝતું હતું! મુનીર અને શહેબાઝની આખી ટીમ બાંગ્લાદેશને ટેકો આપીને ત્યાં લાગેલી આગમાં ઘી હોમી રહી હતી. એટલે કે, મામલો ભારત અને બાંગ્લાદેશનો હતો, તો પાકિસ્તાન તેમાં કેમ કૂદી પડ્યું? પાકિસ્તાની ક્રિકેટને શું જરૂર હતી વર્લ્ડ કપમાં ભારત સામે મેચ ન રમવાની જાહેરાત કરવાની?
શાહબાઝની આવી નિવેદનબાજી આખા પાકિસ્તાનની આબરૂના ધજાગરા ઉડાવી રહી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે દેશની કેવી ફજેતી થઈ રહી છે, તેનું ઉદાહરણ આ વીડિયોમાં જુઓ. જેમાં શહેબાઝ પાકિસ્તાનની તાકાત તો બતાવવા માંગે છે, પણ ઉર્દૂનો એક જાણીતો શેર પણ સરખો બોલી શકતા નથી!
વિચારો, આ જ શાહબાઝ પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટના મસીહા બનીને ફરી રહ્યા છે! એક ઈશારે બે-બે ટીમોને નચાવી રહ્યા છે, તો અંજામ શું આવશે?
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે