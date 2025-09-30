કંગાળ પાકિસ્તાન...સરકારે તેના જ ક્રિકેટરોને ચોપડ્યો ચૂનો, 'વર્લ્ડ ચેમ્પિયન'ને આપેલો ચેક બાઉન્સ
Pakistan Cricket : પાકિસ્તાન એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું, પરંતુ ભારત સામે હારી ગયું હતું. ટુર્નામેન્ટમાં તેના પ્રદર્શન ઉપરાંત જ્યારે ભારતે પાકિસ્તાની ક્રિકેટરો સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો ત્યારે PCBએ મેદાનની બહાર પણ ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો.
Pakistan Cricket : વિશ્વભરમાં છેતરપિંડીના ઘણા કિસ્સાઓ સામે આવતા હોય છે. કેટલાક લોકો સાયબર છેતરપિંડીનો ભોગ બને છે, જ્યારે કેટલાક અન્ય રીતે છેતરપિંડીનો ભોગ બને છે. જ્યારે જાણીતા ક્રિકેટરો ભોગ બને છે, ત્યારે તે ચર્ચાનો વિષય બની જાય છે. ક્રિકેટ જગતમાં આવું બીજા કોઈએ નહીં પણ એક દેશના વડાપ્રધાન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ પછી એક સનસનાટીભર્યો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે.
મોહસીન નકવીનું ઘૃણાસ્પદ કૃત્ય
એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં ભારત સામે હારી ગયા બાદ પાકિસ્તાને મેદાનની બહાર પણ ઘણો વિવાદ ઉભો કર્યો હતો. ભારતે પાકિસ્તાની ક્રિકેટરો સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો તો તેમણે મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી, રમતની ભાવના સાથે સમાધાન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો, સૂર્યકુમાર યાદવને પહેલગામ હુમલાના પીડિતોને વિજય સમર્પિત કરવા બદલ વિવાદમાં ખેંચી ગયા અને સૌથી ખરાબ વાત એ છે કે ભારતે ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યા પછી PCB વડા મોહસીન નકવી એશિયા કપ ટ્રોફી લઈને ભાગી ગયા.
વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ થયો દગો
આ પહેલીવાર નથી જ્યારે દેશના રાજકારણ દ્વારા ખેલાડીઓ સાથે દગો કરવામાં આવ્યો હોય. ફાઇનલમાં ભારત સામે પાકિસ્તાનની હાર પછી તરત સઈદ અજમલનો એક જૂનો વીડિયો વાયરલ થયો હતો, જેમાં તેણે દાવો કર્યો હતો કે તત્કાલીન વડાપ્રધાન યુસુફ રઝા ગિલાનીએ 2009માં T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર ટીમને રૂપિયા 25-25 લાખના ચેક આપ્યા, પરંતુ આ ચેક બાઉન્સ થયા.
Pakistan player Saeed Ajmal
Pakistan Prime Minister gave a cheque of 25 lakh rupees because we won the Asia Cup.
But when I went to the bank, they said the government account doesn’t have money.
Mohsin Naqvi Trophy Chori at least pay money to your players Ajmal Shahid Afridi pic.twitter.com/jrHK7Cn1Wu
— Yanika_Lit (@LogicLitLatte) September 29, 2025
અજમલે શું કહ્યું ?
અજમલે નાદિર અલીને કહ્યું કે "મને એ જાણીને આઘાત લાગ્યો કે સરકારી ચેક પણ બાઉન્સ થઈ શકે છે," અમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે PCB વડા આ બાબતે જોઈ લેશે, પરંતુ તેમણે ઇનકાર કર્યો, કહ્યું કે તે સરકારનો વાયદો છે. આખરે, અમને ફક્ત ICC તરફથી પૈસા મળ્યા." આ દરમિયાન BCCIએ એશિયા કપ જીતનાર ટીમ માટે 210 મિલિયન રૂપિયાના ઈનામની જાહેરાત કરી છે. BCCI અને ભારત સરકાર ખેલાડીઓને તેમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે ઈનામ આપવામાં ક્યારેય અચકાતું નથી.
