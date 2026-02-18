પાકિસ્તાનની સુપર-8મા એન્ટ્રી, ફરહાનની શાનદાર સદી, નામીબિયાને 102 રને હરાવ્યું
Pakistan vs Namibia Highlights: પાકિસ્તાને નામીબિયાને 102 રને હરાવી દીધું છે. આ જીત સાથે પાકિસ્તાને સુપર-8મા પણ પ્રવેશ કરી લીધો છે.
Pakistan Qualify For Super 8: પાકિસ્તાને કરો-યા-મરો મુકાબલામાં નામીબિયાને 102 રને હરાવ્યું છે. આ જીત સાથે પાકિસ્તાનની ટીમ સુપર-8મા પહોંચી ગઈ છે. કોલંબોમાં રમાયેલી આ મેચમાં પાકિસ્તાને પ્રથમ બેટિંગ કરતા 199 રન ફટકાર્યા હતા. સાહિબઝાદા ફરહાને પાકિસ્તાન તરફથી સદી ફટકારી હતી. આ મોટા સ્કોરનો પીછો કરતા નામીબિયાની ટીમ 97 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.
પાકિસ્તાનની સુપર-8મા એન્ટ્રી
પાકિસ્તાન હવે ટી20 વિશ્વકપ 2026ના સુપર-8મા પહોંચનાર આઠમી અને અંતિમ ટીમ બની ગઈ છે. ભારત, ઝિમ્બાબ્વે અને આફ્રિકા સહિત સાત ટીમો પહેલા જ આગામી રાઉન્ડમાં પહોંચી ચુકી હતી. પાકિસ્તાનની આ જીતમાં સાહિબઝાદા ફરહાનનું મહત્વનું યોગદાન રહ્યું જેણે અણનમ 100 રન બનાવ્યા હતા.
પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી પાકિસ્તાન તરફથી ફરહાને 58 બોલમાં અણનમ 100 રન બનાવ્યા હતા. કેપ્ટન સલમાન આગાએ 38 રન અને અંતિમ ઓવરોમાં તોફાની બેટિંગ કરતા શાદાબ ખાને 36 રન ફટકાર્યા હતા.
200 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી નામીબિયાની ટીમ માત્ર 97 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. પાકિસ્તાન તરફથી ઉસ્માન તારિકે 3.3 ઓવરમાં 16 રન આપી ચાર વિકેટ લીધી હતી. આ સિવાય શાદાબ ખાનને ત્રણ વિકેટ મળી હતી. સલમાન મિર્ઝા અને મોહમ્મદ નવાઝને એક-એક સફળતા મળી હતી.
પાકિસ્તાન હવે સુપર-8મા ન્યૂઝીલેન્ડ, ઈંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા સામે તેની મેચ રમશે. જ્યારે સુપર-8ના બીજા ગ્રુપમાં ભારત, ઝિમ્બાબ્વે, આફ્રિકા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ છે.
