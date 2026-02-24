Prev
જો પાકિસ્તાન આજે ઈંગ્લેન્ડ સામે હારી જાય તો શું ? સેમિફાઇનલમાંથી થશે બહાર ? સમજો સંપૂર્ણ સમીકરણ

Pakistan Semifinal Scenario : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સુપર-8 મેચમાં પાકિસ્તાન આજે ઇંગ્લેન્ડ સામે ટકરાશે. 2022ના T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ પણ આ બે ટીમો વચ્ચે રમાઈ હતી. ત્યારે જો આ મેચમાં પાકિસ્તાન હારી જશે તો શું થશે, સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની તેની શક્યતાઓ કેટલી છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 24, 2026, 12:27 PM IST
  • સુપર 8માં આજે પલ્લેકેલેમાં પાકિસ્તાન અને ઇંગ્લેન્ડ ટકરાશે
  • બંને ટીમો વચ્ચે રોમાંચક મુકાબલો જોવા મળશે
  • જો પાકિસ્તાન આજે હારશે તો સેમિફાઇનલમાં પહોંચવું મુશ્કેલ બનશે

જો પાકિસ્તાન આજે ઈંગ્લેન્ડ સામે હારી જાય તો શું ? સેમિફાઇનલમાંથી થશે બહાર ? સમજો સંપૂર્ણ સમીકરણ

Pakistan Semifinal Scenario : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સુપર 8માં આજે એટલે કે 24 ફેબ્રુઆરીના રોજ પલ્લેકેલેમાં પાકિસ્તાન અને ઇંગ્લેન્ડ ટકરાશે. પાકિસ્તાનની ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ સુપર-8 મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી. તો ઇંગ્લેન્ડે સુપર 8માં યજમાન શ્રીલંકાને હરાવ્યું હતું. બંને ટીમો વચ્ચે રોમાંચક મુકાબલો થવાની અપેક્ષા છે. ત્યારે જો પાકિસ્તાન આજે હારી જાય છે, તો સેમિફાઇનલમાં પહોંચવું વધુ મુશ્કેલ બની જશે. પછી પરિસ્થિતિ તેના નિયંત્રણ બહાર થઈ જશે. 

જો પાકિસ્તાન ઇંગ્લેન્ડ સામે હારી જાય તો શું ?

જો ઇંગ્લેન્ડ સુપર-8માં પાકિસ્તાનને હરાવે છે, તો ઇંગ્લેન્ડ બેમાંથી બે મેચ જીતીને 4 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર રહેશે. ઇંગ્લેન્ડ સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે.

આ પછી પાકિસ્તાન, ન્યુઝીલેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચે બીજા સ્થાન માટે સ્પર્ધા થશે. ત્યારબાદ પાકિસ્તાન પાસે 28 ફેબ્રુઆરીએ શ્રીલંકા સામે ફક્ત એક જ મેચ બાકી રહેશે. તેથી પાકિસ્તાને તે મેચમાં શ્રીલંકાને કોઈપણ કિંમતે હરાવવું પડશે. આનાથી તેમને 3 પોઈન્ટ મળશે.

શું છે બીજું સમીકરણ ?

સલમાન આગાની આગેવાની હેઠળની પાકિસ્તાની ટીમ ઈચ્છશે કે ઈંગ્લેન્ડ તેમની ત્રીજી મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવે. આ પછી શ્રીલંકા પણ ન્યુઝીલેન્ડને હરાવે. આનાથી ન્યુઝીલેન્ડ 1 પોઈન્ટ સાથે રહેશે, જ્યારે શ્રીલંકાના 2 પોઈન્ટ રહેશે. 3 પોઈન્ટ સાથે પાકિસ્તાન ગ્રુપ 2માં બીજા સ્થાને રહેશે. જો પાકિસ્તાન ઈંગ્લેન્ડ સામે હારી જાય છે, તો તેના હાથમાં કંઈ રહેશે નહીં. તેને અન્ય ટીમોના પરિણામો પર નિર્ભર રહેવું પડશે. તેથી ઈંગ્લેન્ડ સામેની આ મેચ પાકિસ્તાન માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

