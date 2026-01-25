ભારત સામે આંગળી કરનાર હરિસ રૌફનું કપાયું પત્તુ... પાકિસ્તાને T20 વર્લ્ડ કપ ટીમની કરી જાહેરાત
Pakistan T20 World Cup 2026 Squad : ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે પાકિસ્તાન ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. હરિસ રૌફનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. પૂર્વ કેપ્ટન બાબર આઝમનો T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
Pakistan T20 World Cup 2026 Squad : ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા સંયુક્ત રીતે યોજાનારા ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે પાકિસ્તાન ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ટીમનું નેતૃત્વ સલમાન અલી આગા કરશે. પાકિસ્તાનને ગ્રુપ Aમાં રાખવામાં આવ્યું છે અને તે 7 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં નેધરલેન્ડ્સ સામે તેની પહેલી મેચ રમશે. લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ ખાતે આયોજિત એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, જેમાં PCB હાઇ પર્ફોર્મન્સ ડિરેક્ટર આકિબ જાવેદ, T20 કેપ્ટન સલમાન અલી આગા અને વ્હાઇટ-બોલ હેડ કોચ માઇકલ જેમ્સ હેસન હાજર રહ્યા હતા.
કેપ્ટન સલમાન અલી આગા, ફહીમ અશરફ, ખ્વાજા નફાય, મોહમ્મદ સલમાન મિર્ઝા, સાહિબઝાદા ફરહાન અને ઉસ્માન તારિકની સાથે પ્રથમ વખત ICC મેગા ઇવેન્ટ માટે પસંદગી કરવામાં આવી છે. બાબર આઝમ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, શાદાબ ખાન, નસીમ શાહ અને ફખર ઝમાન જેવા અનુભવી ખેલાડીઓ અગાઉ T20 વર્લ્ડ કપમાં રમી ચૂક્યો છે.
જાહેરાત કરી છે. બાંગ્લાદેશે ભારત જવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને માંગ કરી હતી કે તેની મેચો શ્રીલંકા ખસેડવામાં આવે. જોકે, ICC તેની માંગ સાથે સંમત થયું ન હતું. હવે, સ્કોટલેન્ડ બાંગ્લાદેશની જગ્યાએ T20 વર્લ્ડ કપ રમશે.
2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં કુલ 20 ટીમો ભાગ લેશે. દરેક ટીમ ચાર ગ્રુપ મેચ રમશે, ત્યારબાદ સુપર 8 અને નોકઆઉટ સ્ટેજ રમશે. આ ટુર્નામેન્ટ 7 ફેબ્રુઆરીથી 8 માર્ચ સુધી ચાલશે. વર્લ્ડ કપ પહેલા પાકિસ્તાન ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમશે, જેમાં 29 જાન્યુઆરી, 31 અને 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ લાહોરમાં મેચો રમાશે.
પાકિસ્તાની ટીમ : સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), અબરાર અહેમદ, બાબર આઝમ, ફહીમ અશરફ, ફખર ઝમાન, ખ્વાજા મોહમ્મદ નફાય (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, મોહમ્મદ સલમાન મિર્ઝા, નસીમ શાહ, સાહિબઝાદા ફરહાન (વિકેટકીપર), સૈમ અયુબ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, શાદાબ ખાન, ઉસ્માન ખાન (વિકેટકીપર), અને ઉસ્માન તારિક.
