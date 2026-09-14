/ઈંગ્લેન્ડમાં શરમજનક હાર બાદ પાકિસ્તાન ટીમની મુશ્કેલી વધી, ICC એ ફટકારી ડબલ સજા

ENG vs PAK: બર્મિંઘમના એજબેસ્ટનમાં ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ત્રીજી ટેસ્ટ મેચમાં સ્લો ઓવર રેટને કારણે આઈસીસીએ પાકિસ્તાન ટીમ પર દંડ ફટકાર્યો છે. ICCએ મેચ ફીના 50 ટકાનો દંડ ફટકાર્યો અને વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયશિપના 11 પોઈન્ટ કાપી લીધા છે. આઈસીસી અુસાર એમિરેટ્સ ICC એલીટ પેનલ ઓફ મેચ રેફરીના રંજન મદુગલેએ પાક ટીમને આ સજા ફટકારી છે.
ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફ માટે આઈસીસી આચાર સંહિતાના આર્ટિકલ 2.22 (સ્લો ઓવર રેટ) અનુસાર ટીમ દ્વારા નિર્ધારિત સમયની અંદર ન ફેંકવામાં આવેલી દરેક ઓવર માટે ખેલાડીઓ પર તેની મેચ ફીના 5 ટકાનો દંડ ફટકારવામાં આવે છે, જે મહત્તમ મેચ ફીના 50 ટકા સુધી સીમિત છે.
આ સિવાય ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ રમવાના નિયમ 16.11.2 અનુસાર ટીમ પર ઓછી ફેંકવામાં આવેલી દરેક ઓવર માટે એક પોઈન્ટનો દંડ ફટકારવામાં આવે છે. આઈસીસી પ્રમાણે પાકિસ્તાનના વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાંથી કુલ 11 પોઈન્ટ કાપવામાં આવ્યા છે.
પાકિસ્તાનના કેપ્ટન બાબર આઝમે પોતાના ગુનાનો સ્વીકાર કર્યો અને સજા માની લીધી છે. તેથી કોઈ ઔપચારિક સુનાવણીની જરૂર પડી નથી. મેદાન પર હાજર અમ્પાયર પોલ રાઇફેલ અને ક્રિસ ગેફની, ત્રીજા અમ્પાયર અલ્લાહઉદ્દીન પાલેકર અને ચોથા અમ્પાયર રસેલ વોરેને આ આરોપ લગાવ્યો.
પાકિસ્તાને ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ સિરીઝમાં 3-0થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો, જેમાં યજમાન ટીમે એજબેસ્ટન ટેસ્ટમાં આઠ વિકેટથી જીત મેળવી હતી. 130 રનનો લક્ષ્ય ઈંગ્લેન્ડે આઠ વિકેટે હાસિલ કરી લીધો હતો, જેમાં જો રૂટ 63 અને જોર્ડન કોક્સ 59 રન બનાવી અણનમ રહ્યાં હતા.
પ્રથમ ઈનિંગમાં 133 રન પર ઓલઆઉટ થયા બાદ પાકિસ્તાને બીજી ઈનિંગમાં 449 રન બનાવી વાપસી કરી હતી. શાન મસૂદે 95, બાબર આઝમે 76 અને પર્દાપણ કરનાર રઝાઉલ્લાહે 81 રન બનાવ્યા, જ્યારે રઝાઉલ્લાહ અને મોહમ્મદ અબ્બાસ (42) એ નવમી વિકેટ માટે 121 રન જોડ્યા હતા.
આ પહેલા ઈંગ્લેન્ડે 453 રન બનાવ્યા હતા અને પ્રથમ ઈનિંગમાં 320 રનની લીડ મેળવી હતી. નોંધનીય છે કે પાકિસ્તાને ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસે ત્રણ મેચની સિરીઝમાં 3-0થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.