ભારત પાકિસ્તાન ટી-20 વર્લ્ડ પર મોટા સમાચાર, ઈન્ડિયા સાથેની મેચ પર લીધો નિર્ણય
Ind vs pak Match: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ટી 20 વર્લ્ડ કપ અંગે મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, પાકિસ્તાને મોટો નિર્ણય લીધો છે.
Ind vs pak Match: હવે લગભગ નક્કી થઈ ગયું છે કે T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ રમશે. મળતી માહિતી અનુસાર, PCB વડાએ ICC સાથેની બેઠકમાં આ મેચમાટે સંમતિ આપી છે, અને તેના માટે મંજૂરી ટૂંક સમયમાં પાકિસ્તાની વડા પ્રધાન દ્વારા આપવામાં આવશે.
2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત-પાકિસ્તાન મેચ પર ફરી એકવાર બધાની નજર છે. પાકિસ્તાનના બહિષ્કારના નિર્ણય બાદ, આ મામલાએ નવો વળાંક લીધો છે. ક્રિકબઝના મતે, આ મામલો હવે અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે, અને ટૂંક સમયમાં નિર્ણય આવવાની અપેક્ષા છે.
અનેક બેઠકો પછી, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે આખરે પોતાની જીદ છોડી દીધી છે અને ભારત સામે હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ રમવા માટે લગભગ તૈયાર છે. લાહોરમાં ICC સાથેની બેઠક બાદ, આ મામલો હવે પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફ સુધી પહોંચ્યો છે, જે ટૂંક સમયમાં મેચને મંજૂરી આપી શકે છે.
આ મેચની સત્તાવાર જાહેરાત ક્યારે કરવામાં આવશે?
ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, આ મુદ્દે પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફ અને PCB ચીફ મોહસીન નકવી વચ્ચે બેઠક યોજાશે. આ બેઠક બાદ, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચને મંજૂરી મળવાની અપેક્ષા છે. 9 ફેબ્રુઆરી હવે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, અને આ મેચ માટે એક અઠવાડિયા કરતાં પણ ઓછો સમય બાકી છે. સત્તાવાર જાહેરાત ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે. આ જાહેરાતમાં કોઈપણ વિલંબ દરેક માટે નુકસાનકારક રહેશે.
દ્વિપક્ષીય શ્રેણીની માંગ કરે છે પાકિસ્તાન
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે ભારત સામેના બહિષ્કારને પાછો ખેંચવા માટે ઘણી માંગણીઓ કરી છે. પાકિસ્તાન ભારત, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ સાથે દ્વિપક્ષીય શ્રેણી રમવા માંગે છે. PCBએ ત્રણેય દેશો વચ્ચે ત્રિકોણીય શ્રેણીની પણ માંગ કરી છે. ICC દ્વારા પાકિસ્તાનની કેટલી માંગણીઓ પૂરી કરવામાં આવી છે, તેની હજુ સુધી પુષ્ટિ થઈ નથી. ICC ભારત સાથે શ્રેણીની ગેરંટી આપી શકતું નથી, કારણ કે તમામ અધિકારો BCCI પાસે છે.
