Prev
Next

પાકિસ્તાની ટીમનો આતંકવાદીઓ પ્રત્યેનો પ્રેમ ! મેચ ફી આતંકવાદીઓના પરિવારોને કરશે દાન, કેપ્ટનની ખુલ્લેઆમ જાહેરાત

Asia Cup 2025 : સૌથી મોટો વિવાદ ત્યારે થયો જ્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સના અંતે સલમાન અલી આગાએ જાહેરાત કરી કે સમગ્ર પાકિસ્તાન ટીમની મેચ ફી 'ઓપરેશન સિંદૂર'માં માર્યા ગયેલા લોકોના પરિવારોને આપવામાં આવશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 29, 2025, 12:10 PM IST

Trending Photos

પાકિસ્તાની ટીમનો આતંકવાદીઓ પ્રત્યેનો પ્રેમ ! મેચ ફી આતંકવાદીઓના પરિવારોને કરશે દાન, કેપ્ટનની ખુલ્લેઆમ જાહેરાત

Asia cup 2025 : એશિયા કપનો ફાઇનલ મુકાબલો ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાયો હતો. ટીમ ઇન્ડિયાએ પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવીને એશિયા કપ જીત્યો હતો. ભારતની જીતમાં તિલક વર્માએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. પાકિસ્તાનીઓ આ હાર સહન કરી શક્યા નહોતા. પહેલા પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ અને એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના વડા મોહસીન નકવી એશિયા કપ ટાઇટલ સાથે લઈ ગયા અને હવે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે એક ઘૃણાસ્પદ કૃત્ય કર્યું છે.

PCB આતંકવાદીઓને પૈસાનું દાન કરશે

Add Zee News as a Preferred Source

ટીમ ઇન્ડિયાની હાર બાદ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે 29 સપ્ટેમ્બરની સવારે તેના સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ પોસ્ટ કરી હતી. આ પોસ્ટમાં તેઓએ લખ્યું હતું કે, "પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમે એશિયા કપ ફાઇનલ મેચ ફી 7 મેના હુમલામાં શહીદ થયેલા નિર્દોષ લોકોને સમર્પિત કરી છે, જેમાં બાળકો સહિત ઘણા નાગરિકો માર્યા ગયા હતા. અમારી સંવેદના અને પ્રાર્થના તેમના પરિવારો સાથે છે." આ પોસ્ટ સાથે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે આતંકવાદીઓ પ્રત્યે પોતાનો ટેકો સ્પષ્ટપણે સાબિત કર્યો છે.

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી

7 મેના રોજ, ભારતીય સશસ્ત્ર દળોએ ઓપરેશન સિંદૂર હેઠળ પાકિસ્તાનમાં નવ આતંકવાદી ઠેકાણાઓનો નાશ કર્યો, જેમાં ઘણા મોટા આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા. ઓપરેશન દરમિયાન મસૂદ અઝહરના પરિવારના સભ્યો પણ માર્યા ગયા. આ વાતની પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે. મસૂદ અઝહર અમેરિકા દ્વારા જાહેર કરાયેલ આતંકવાદી છે. હવે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ આ આતંકવાદીઓના પરિવારોને તેના પૈસા દાન કરશે.

હાર છુપાવવા માટેની ચાલ

ભારત સામે કારમી હાર બાદ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ અને મોહસીન નકવીને તેમના જ નાગરિકો તરફથી ભારે ટ્રોલનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. તેથી પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે જનતાને મૂર્ખ બનાવવા માટે આ યુક્તિ ઘડી છે. જેમ સરકારે અગાઉ તેના નાગરિકોમાં જૂઠાણું ફેલાવ્યું હતું કે તેમણે ભારત સામે એશિયા કપ જીત્યો છે, તેવી જ રીતે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે હવે પોતાની જૂઠાણાની ફેક્ટરી શરૂ કરી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
India vs PakistanAsia Cup 2025Pakistan Cricket BoardIND vs PakPCBOperation Sindoor

Trending news