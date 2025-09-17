Asia Cup : આજની એક ભૂલ પાકિસ્તાનને રૂપિયા 141 કરોડમાં પડશે, જાણો કેવી રીતે
India vs Pak Controversy : પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)એ એશિયા કપમાંથી ખસી જવાની ધમકી આપી છે, પરંતુ આ પગલું પોતાને માટે હાર સાબિત થઈ શકે છે. ટુર્નામેન્ટ રદ કરવાથી PCB ને 12-16 મિલિયન ડોલર (આશરે રૂપિયા 105-141 કરોડ)નું નુકસાન થશે. ACCના આવકમાં પાકિસ્તાનનો હિસ્સો 15 ટકા છે અને તેને ગુમાવવાથી તેના નાજુક બજેટ પર નોંધપાત્ર અસર પડશે.
India vs Pak Controversy : પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)એ એશિયા કપમાંથી ખસી જવાની ધમકી આપીને ક્રિકેટ જગતમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. PCBના ચેરમેન અને વર્તમાન એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC)ના વડા મોહસીન નકવીએ આ ધમકી ICC રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટને લગતા વિવાદ પર આધારિત આપી હતી. નકવીએ ભારત-પાકિસ્તાન મેચ પછી હાથ મિલાવવા અંગે થયેલા હંગામા માટે પાયક્રોફ્ટને દોષી ઠેરવ્યા હતા અને તેમને હટાવવાની માંગ કરી હતી. જોકે, ICCએ આ માંગણી ફગાવી દીધી હતી. આ પછી પાકિસ્તાને એશિયા કપમાંથી ખસી જવાની ધમકી આપી છે.
પાકિસ્તાન આજે એટલે 17 સપ્ટેમ્બરે UAE સામે તેની અંતિમ ગ્રુપ મેચ રમવાનું છે. પાકિસ્તાને મેચના એક દિવસ પહેલા મંગળવારે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ભાગ લીધો નહોતો. જેનાથી ટીમના વલણ અને તૈયારીઓ પર પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા.
આ ધમકીના નાણાકીય જોખમો ધમકીની ગંભીરતા કરતાં પણ મોટા છે. જો પાકિસ્તાન ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી જાય છે, તો તેને 12થી 16 મિલિયન યુએસ ડોલર એટલે કે રૂપિયા 105થી રૂપિયા 141 કરોડનું સીધું નુકસાન થશે. ભારત, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનને ACCની કુલ આવકનો 15 ટકા હિસ્સો સમાન મળે છે, એટલે કે કુલ આવકનો 75 ટકા આ પાંચ દેશો વચ્ચે વહેંચાયેલો છે.
વર્તમાન એશિયા કપમાંથી PCBની અંદાજિત કમાણી 12થી 16 મિલિયન ડોલરની વચ્ચે છે. આ નુકસાન પહેલાથી જ આર્થિક રીતે નબળા PCB માટે નોંધપાત્ર સાબિત થશે. પાકિસ્તાનનું વાર્ષિક બજેટ આશરે 227 મિલિયન ડોલર છે. 16 મિલિયન ડોલરનું નુકસાન તેના આવકના આશરે 7 ટકાને ખતમ કરી દેશે. કોઈપણ નબળા બોર્ડ માટે આ સહન કરવું સરળ નથી.
બ્રોડકાસ્ટરનો વિશ્વાસ પણ તૂટી જશે
સોની પિક્ચર્સ નેટવર્ક ઇન્ડિયા (SPNI)એ 2024થી 2031 સુધી ACC સાથે 170 મિલિયન ડોલરનો કરાર કર્યો છે. આ કરારમાં મહિલા અને અંડર-19 એશિયા કપનો પણ સમાવેશ થાય છે. દેખીતી રીતે આ કરારનું સૌથી મોટું આકર્ષણ ભારત-પાકિસ્તાન મેચ છે. જો પાકિસ્તાન ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી જાય છે, તો તેનો હિસ્સો કાપવામાં આવશે, પરંતુ બ્રોડકાસ્ટરનો વિશ્વાસ પણ તૂટી જશે. ભારત-પાકિસ્તાન મેચ એક ખજાનો છે, જે ટીવી અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર પ્રીમિયમ દરે જાહેરાત સ્લોટ વેચે છે. પરિણામે, બ્રોડકાસ્ટરોનો ગુસ્સો સીધો PCB અને નકવી પર નિર્દેશિત થઈ શકે છે.
ACCમાં અલગ થવાનો ભય
પાકિસ્તાનના આ પગલાથી બીજો મોટો ખતરો ACC બોર્ડરૂમમાં છે. બાકીના ચાર ટેસ્ટ રમતા દેશો નિઃશંકપણે પ્રશ્ન કરશે કે PCBને ભાગ લીધા વિના તેની આવકનો 15 ટકા ભાગ કેમ આપવો જોઈએ. આનાથી ACC પ્રમુખ તરીકે નકવીની વિશ્વસનીયતા પર ગંભીર અસર પડશે. તે બોર્ડના વડા અને કાઉન્સિલના વડા બંને છે. આ સંઘર્ષ બંને ક્ષેત્રોમાં તેમની વિશ્વસનીયતાને નબળી પાડી શકે છે.
સૂત્રો અનુસાર, નકવીનું પગલું ફક્ત ક્રિકેટ જ નહીં, પણ રાજકીય પણ છે. પાકિસ્તાનમાં સ્થાનિક દબાણને કારણે તે પોતાની "કઠિન છબી" જાળવી રાખવા માંગે છે. પરંતુ વાસ્તવિક પ્રશ્ન એ છે કે: શું તેઓ બોર્ડને ફક્ત તેમના દેશવાસીઓ સામે ચહેરો બચાવવા માટે અબજોનું નુકસાન સહન કરવા દેશે ?
સ્પષ્ટપણે, એશિયા કપમાંથી ખસી જવાની ધમકી પાકિસ્તાન માટે આત્મઘાતી સાબિત થઈ શકે છે. તેને અબજોનું નુકસાન થશે, બોર્ડની વિશ્વસનીયતા ઘટશે અને ACCમાં તેનું સ્થાન નબળું પડશે. મોહસીન નકવી ગમે તેટલી રાજદ્વારી કામગીરી કરે, પાકિસ્તાન પાસે આ બાબતમાં ગુમાવવા માટે ઘણું છે અને મેળવવા માટે લગભગ કંઈ નથી.
