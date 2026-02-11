પલટુબાજ પાકિસ્તાનની 5 સૌથી ખરાબ હરકતો : દરેકવાર થયા છે આબરૂના કાંકરા, જાણો કઈ કઈ મેચમાં કાઢ્યો ખેલ
T20 World Cup 2026: ભારત અને પાકિસ્તાનની વચ્ચે ટી 20 વિશ્વ કપની મેચ 15મી ફેબ્રુઆરીએ રમાવાની છે. થોડા દિવસો પહેલાં એમ હતું કે આ મેચ રમાશે જ નહીં પણ પલટુબાજ પાકિસ્તાને ફરી એકવાર ડૂબી જવાના ડરને પગલે ભારત સામેની મેચ રમવાનો પોતાનો નિર્ણય પલટ્યો છે. આ પહેલીવાર નથી આ પહેલાં 5 વાર આ પલટુબાજ પાકિસ્તાન પોતાની વાતથી ફરી ચૂક્યું છે.
- પાકિસ્તાન પોતાના નિવેદનથી પલટી મારવામાં જાણીતું છે
- T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારત સામે નહીં રમવાના નિર્ણય બાદ પલટી મારી
- અગાઉ પણ પોતાના નિવેદનથી પલટી મારી ચૂક્યું છે અને દર વખતે આબરૂના કાંકકા થયા છે
India vs Pakistan Cricket: 2023ના એશિયા કપમાં પીસીબીએ જીદ પકડી હતી કે ભારતે મેચ રમવા માટે તો પાકિસ્તાનમાં જ આવવું પડશે. પીસીબી તરફથી કેટલીય વાર ચેતવણી અપાઈ કે ભારત પાકિસ્તાનમાં નહીં રમે તો અમે વિશ્વકપ રમવા માટે ભારત નહીં જઈએ. આખરે શું થયું, હાઈબ્રિડ મોડેલ અપનાવાયું અને ભારતે બધી જ મેચો શ્રીલંકામાં રમવા માટે હા પાડી, આખરે પાકિસ્તાને મેજબાની શ્રીલંકા સાથે શેર કરવી પડી, જેમાં પહેલીવાર એને ઝટકો લાગ્યો હતો. આ પલટુબાજ આટલાથી પણ અટક્યા નથી, જુઓ કેટલી વાર આ લોકો પોતાના નિવેદનથી પલટી મારી ચૂક્યા છે.
નાક રગડીને ભારત રમવા માટે આવવું પડ્યું
એશિયા કપના વિવાદ બાદ તુરંત જ વનડે વિશ્વકપ 2023 આવ્યો હતો. પીસીબીએ જાહેરમાં ધમકી આપી હતી કે અમે ભારતમાં રમવા માટે નહીં જઈએ. સુરક્ષા અને રાજકીય કારણો આપી કેટલાયે મહિના સુધી પાકિસ્તાને સસ્પેન્સ બનાવી રાખ્યું હતું. જોકે, આઈસીસીએ એવું દબાણ આપ્યું કે પાકિસ્તાનની ટીમ ભારત આવી જ નહીં પણ અમદાવાદ, હૈદરાબાદ અને કોલકાત્તા જેવા શહેરોમાં પોતાની મેચ રમી પણ. આ પીસીબીના ઈતિહાસનો સૌથી મોટો યુ ટર્ન હતો. આમ છતાં ક્રિકેટ બોર્ડ તગડી ઉંચી રાખી રહ્યું છે.
ભારતે દુબઈમાં મેચો રમી પણ પાકિસ્તાન ન ગયું
ચેમ્પિયન ટ્રોફી પહેલાં પણ પીસીબીએ માહોલ ઉભો કરવાનો શરૂ કર્યો હતો કે આ ટ્રોફી એ પાકિસ્તાનમાં જ યોજાશે અને ભારતે પાકિસ્તાનમાં રમવા માટે આવવું પડશે. જોકે વાસ્તવિતા તમે જણો છો કે પાકિસ્તાનના ધમપછાડા ફળ્યા નહીં અને ભારતે પોતાની મેચો દુબઈમાં રમી, આ દેખાડે છે કે પાકિસ્તાનના બોર્ડને આંતરાષ્ટ્રીય દબાણ અને આર્થિક નુક્સાનના ડરને કારણે ફરી ઝૂકવા માટે મજબૂર થવું પડ્યું.
એશિયા કપ 2025માં પણ આબરૂના કાંકરા થયા
એશિયા કપ 2025 સમયે ફરી એક અલગ વિવાદ સામે આવ્યો. જેમાં પીસીબીએ મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટને હટાવવાની માગણી કરી દીધી અને ધમકી આપી કે એમને હટાવવામાં નહીં આવે તો પાકિસ્તાન એશિયા કપનો બહિષ્કાર કરશે. આમ છતાં એમની ધમકીઓ છતાં પાયક્રોફ્ટ પોતાના પદ પર જ રહ્યાં અને નાક રગડીને પાકિસ્તાને એશિયા કપ રમવો પડ્યો. બોર્ડ વારંવાર અપમાનનો ભોગ બની રહ્યું હોવા છતાં પણ સુધરવાનું નામ લઈ રહ્યું નથી.
જોકે, ટી20 વિશ્વ કપ 2026 માટે પણ પીસીબીએ ફરી પોતાની જૂની રણનીતિ પ્રમાણે ભારત સામે મેચ રમવાનો ઈન્કાર કરી દીધો, હવે રિઝલ્ટ તમારી સામે છે 15મીએ કોલંબોમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ રમાવાની છે. બાંગ્લાદેશને વિશ્વકપમાંથી બહાર કરી દેવા સામે પાકિસ્તાન નારાજ હતું અને ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરી દીધો હતો પણ આઈસીસીના દંડ ફટકારવાના ડરને પગલે એ ફરી એકવાર મેચ રમવા માટે તૈયાર થઈ ગયું છે.
