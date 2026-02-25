Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

પાકિસ્તાનની હારનો સૌથી મોટો વિલન કોણ ? કેપ્ટન આગાએ કોને ગણાવ્યો જવાબદાર

ENG vs PAK : ઈંગ્લેન્ડ સામે પાકિસ્તાનની કારમી હાર થઈ છે. શરૂઆતમાં સારી બોલિંગ કરી છતાં પાકિસ્તાન ઈંગ્લેન્ડ પર દબાણ લાવી શક્યું નહીં. હેરી બ્રુક અને વિલ જેક્સની જોડીએ મેચને પલટી નાખી અને ઈંગ્લેન્ડ સેમિફાઈનલમાં પહોંચી ગયું. હાર બાદ પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન અલી આગાનું દર્દ છલકાયું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 25, 2026, 12:45 PM IST
  • ઈંગ્લેન્ડ સામે પાકિસ્તાનની કારમી હાર
  • ઈંગ્લેન્ડ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું
  • હેરી બ્રુક અને વિલ જેક્સની જોડીએ મેચને પલટી નાખી

Trending Photos

પાકિસ્તાનની હારનો સૌથી મોટો વિલન કોણ ? કેપ્ટન આગાએ કોને ગણાવ્યો જવાબદાર

ENG vs PAK : ઇંગ્લેન્ડ પાકિસ્તાનને હરાવીને T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલમાં પહોંચનારી પ્રથમ ટીમ બની ગઈ છે. આ મેચમાં કેપ્ટન હેરી બ્રુકે શાનદાર સદી ફટકારી હતી. બ્રુકે 51 બોલમાં 10 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાની મદદથી 100 રન બનાવ્યા હતા. તો વિલ જેક્સ 28 રનની ઈનિંગ રમી હતી. ઇંગ્લેન્ડે 164 રનનો ટાર્ગેટ પાંચ બોલ બાકી રહેતા જ હાંસલ કરી લીધો હતો અને સુપર 8 તબક્કામાં સતત બીજી જીત નોંધાવી હતી.

પાકિસ્તાન માટે શાહીન શાહ આફ્રિદી 4 અને ઉસ્માન તારિકે બે વિકેટ લીધી હતી. આ પહેલા સાહિબજાદા ફરહાને 45 બોલમાં 63 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે બાબર આઝમ અને ફખર ઝમાને 25-25 રન બનાવીને પાકિસ્તાનને પ્રથમ બેટિંગ કરતા કુલ 163 રન સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી હતી. ઇંગ્લેન્ડ માટે લિયામ ડોસને 3, જેમી ઓર્વિંગ્ટન અને જોફ્રા આર્ચરે બે-બે વિકેટ લીધી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

પાકિસ્તાનની હાર માટે કોણ જવાબદાર ?

ઇંગ્લેન્ડ સામેની મેચમાં હાર બાદ પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન આગાએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે શરૂઆતના નિયંત્રણ છતાં ટીમે વચ્ચેની ઓવરોમાં લય ગુમાવી દીધી હતી. એક સમયે મેચ સંપૂર્ણપણે પાકિસ્તાનની પકડમાં હતી, પરંતુ શાહીન શાહ આફ્રિદીની પ્રભાવશાળી શરૂઆત છતાં, ટીમ દબાણ જાળવી શકી નહીં.

પાકિસ્તાને ફિલ સોલ્ટને પહેલા જ બોલ પર ગોલ્ડન ડક કરીને મેચની ધમાકેદાર શરૂઆત કરી. જોસ બટલર અને જેકબ ઝેકના આઉટ થયા પછી ઇંગ્લેન્ડ 35/3 પર પછડાટ ખાઈ ગયું. ત્યાં સુધી બધું પાકિસ્તાનની યોજના મુજબ ચાલી રહ્યું હતું.

પરંતુ કેપ્ટનના મતે, અસલી વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે હેરી બ્રુકે કમાન સંભાળી. સલમાન આગાએ કહ્યું કે ટીમે બ્રુક પર દબાણ લાવવાની તકો ગુમાવી અને સિંગલ્સ રોકવામાં નિષ્ફળ ગઈ. અમે બાઉન્ડ્રી રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ સ્ટ્રાઇક રોટેશનને નિયંત્રિત કરી શક્યા નહીં.

ટોમ બેન્ટનના આઉટ થયા પછી પણ પાકિસ્તાન વાપસી કરી શક્યું નહીં. વિલ જેક્સ સાથે બ્રુકની ભાગીદારીએ ધીમે ધીમે મેચને ઇંગ્લેન્ડની તરફેણમાં ફેરવી દીધી. સલમાન આગાએ સ્વીકાર્યું કે આ ભાગીદારી મેચનો ટર્નિંગ પોઇન્ટ હતો.

હેરી બ્રુકે સદી ફટકારી

બ્રુકે 17મી ઓવરમાં તેની સદી પૂરી કરી અને ત્યાં સુધીમાં મેચ લગભગ ઇંગ્લેન્ડના હાથમાં આવી ગઈ હતી. શાહીન આફ્રિદીએ અંતિમ ઓવરોમાં વાપસી કરી, બ્રુકની વિકેટ લીધી, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં ખૂબ મોડું થઈ ગયું હતું. આ જીત સાથે ઇંગ્લેન્ડ ટુર્નામેન્ટની સેમિફાઇનલમાં પહોંચનારી પ્રથમ ટીમ બની ગઈ છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Pakistan Vs Englandt20 world cup 2026Salman AghaSalman Agha reactionIND vs Pak

Trending news