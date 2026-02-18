Prev
Explainer : નામિબિયા સામેની મેચ વરસાદના કારણે રદ થાય તો શું પાકિસ્તાનને થશે ફાયદો ? જાણો લેટેસ્ટ સમીકરણ

Pakistan vs Namibia : જો પાકિસ્તાનની નામિબિયા સામેની મેચ વરસાદને કારણે રદ થાય છે, તો બંને ટીમોને એક-એક પોઈન્ટ આપવામાં આવશે. આવી સ્થિતિમાં પાકિસ્તાનને ફાયદો થશે કે નુકશાન તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 18, 2026, 09:41 AM IST
  • પાકિસ્તાન અને નામિબિયા વચ્ચે કોલંબોમાં મેચ
  • પાકિસ્તાન માટે કરો યા મરો જેવી સ્થિતિ
  • આ મેચ પાકિસ્તાનનું ભાગ્ય નક્કી કરશે

Pakistan Qualification Scenario : પાકિસ્તાન અને નામિબિયા વચ્ચેની મેચ રોમાંચક બનવાની છે. પાકિસ્તાન આજની મેચ કોઈપણ કિંમતે જીતવા માંગશે. જો પાકિસ્તાન આજે ભૂલ કરશે, તો પાકિસ્તાન માટે સુપર 8માં પહોંચવું મુશ્કેલ બનશે. નામિબિયા માટે આ સન્માનની લડાઈ છે. નામિબિયા આ મેચ જીતીને પાકિસ્તાનની બાજી બગાડી શકે છે.

પાકિસ્તાન માટે કરો યા મરો જેવી સ્થિતિ

કોલંબોના સિંહાલીઝ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે 18 ફેબ્રુઆરીએ રમાનારી આ મેચ પાકિસ્તાનનું ભાગ્ય નક્કી કરશે. પાકિસ્તાને ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં નામિબિયા સામેની તેની છેલ્લી ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ જીતવી જ પડશે, કારણ કે હારથી તે ગ્રુપ સ્ટેજમાં જ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે. 

સલમાન અલી આગાની આગેવાની હેઠળની ટીમ રવિવાર, 15 ફેબ્રુઆરીના રોજ ભારત સામેની ત્રીજી ગ્રુપ A મેચ 61 રનથી હારી ગયા બાદ તે મુશ્કેલ સ્થિતિમાં મુકાઈ ગયું છે, આ હારથી પાકિસ્તાનનો નેટ રન રેટ (NRR) પણ ઓછો થયો, જેના કારણે તે તેના ગ્રુપમાં યુએસએથી પણ નીચે આવી ગયું છે. 

કોલંબોનું હવામાન 

પાકિસ્તાન અને નામિબિયા વચ્ચેની મેચ દરમિયાન હવામાન વાદળછાયું રહેવાની ધારણા છે, પરંતુ વરસાદની શક્યતા ઓછી છે. મેચ સ્થાનિક સમય મુજબ બપોરે 3 વાગ્યે શરૂ થશે. તાપમાન 24-28 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેશે, ભેજ લગભગ 80 ટકા સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે અને 10-15 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે.

જો વરસાદને કારણે મેચ રદ થાય તો શું થશે ?

જો પાકિસ્તાન અને નામિબિયા વચ્ચેની આજની મેચ વરસાદને કારણે રદ થાય છે, તો નામિબિયાને નુકસાન થશે. વરસાદને કારણે મેચ રદ થવાથી બંને ટીમોને એક-એક પોઈન્ટ મળશે. તેથી પાકિસ્તાનને ફાયદો થશે, કારણ કે એક પોઈન્ટ મળવાથી પાકિસ્તાનના 5 પોઈન્ટ થઈ જશે અને જો તેનો નેટ રન રેટ USA કરતા સારો હશે તો તે સુપર-8માં સ્થાન મેળવી શકશે, મેચ રદ થાય તો નામિબિયાને અસર થશે, તેઓ સુપર 8ની રેસમાંથી બહાર થઈ જશે.

બીજું સમીકરણ : જો નામિબિયા મેચ જીતે તો શું થશે ?

નામિબિયા જીતવાથી પાકિસ્તાનને નુકસાન થશે. નામિબિયા સામે હારવાથી પાકિસ્તાનના 4 પોઈન્ટ પર જ રહેશે. તો યુએસએ પણ હાલમાં 4 પોઈન્ટ પર છે. આવી સ્થિતિમાં નેટ રન રેટના આધારે નિર્ણય લેવામાં આવશે. હાલમાં પાકિસ્તાનનો નેટ રન રેટ -0.403 છે, જ્યારે યુએસએનો +0.787 છે. જો પાકિસ્તાન નામિબિયા સામે હારી જાય છે અને તેમનો નેટ રન રેટ ખરાબ ખશે, તો યુએસએને ફાયદો થશે અને અમેરિકા ભારત સાથે સુપર-8માં પહોંચી જશે. 

ઉલ્લેખનીય છે કે નામિબિયા પહેલાથી જ સુપર-8માંથી બહાર થઈ ગયું છે. વધુમાં ગ્રુપ-Aમાં રહેલ નેધરલેન્ડ્સ પણ બહાર થયું નથી. જો નેધરલેન્ડ્સ ભારતને હરાવે છે, તો તેના પણ 4 પોઈન્ટ હશે. આનો અર્થ એ છે કે પાકિસ્તાન સુપર-8માંથી બહાર થઈ જશે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 સુપર 8 ટીમો

 

ટીમ  ગ્રુપ  પોઝિશન
ભારત  ગ્રુપ A 1
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ  ગ્રુપ C 1
શ્રીલંકા  ગ્રુપ B 1
ઝિમ્બાબ્વે ગ્રુપ B 2
ઇંગ્લેન્ડ  ગ્રુપ C 2
દક્ષિણ આફ્રિકા ગ્રુપ D 1
ન્યૂઝીલેન્ડ  ગ્રુપ D 2
પાકિસ્તાન/USA/નેધરલેન્ડ્સ ગ્રુપ A ?

જો આવું થાય, તો પાકિસ્તાન સુપર-8માંથી બહાર થઈ જશે!

જો પાકિસ્તાન નામિબિયા સામે હારશે અને ભારત નેધરલેન્ડ્સ સામે હારશે, તો ગ્રુપ-Aમાં ત્રણ ટીમો 4 પોઈન્ટ પર રહેશે. આવી સ્થિતિમાં નિર્ણય નેટ રન રેટના આધારે લેવામાં આવશે. હાલમાં યુએસએનો નેટ રન રેટ +0.787 છે, એટલે કે આ સમીકરણ હેઠળ યુએસએ ટીમને ફાયદો થશે.

બંને દેશોની ટીમો 

પાકિસ્તાન : સૈમ અયુબ, સાહિબઝાદા ફરહાન, સલમાન આગા (કેપ્ટન), બાબર આઝમ, મોહમ્મદ નવાઝ, શાદાબ ખાન, ફહીમ અશરફ, ઉસ્માન ખાન (વિકેટકીપર), શાહીન આફ્રિદી, અબરાર અહેમદ, ઉસ્માન તારિક, ફખર ઝમાન, નસીમ શાહ, સલમાન મિર્ઝા, ખ્વાજા નફાય.

નામિબિયા: લોરેન સ્ટીનકેમ્પ, જાન ફ્રાયલિંક, જાન નિકોલ લોફ્ટી-ઇટન, ગેરહાર્ડ ઇરાસ્મસ (કેપ્ટન), જેજે સ્મિત, ઝેન ગ્રીન (વિકેટકીપર), માલન ક્રુગર, રુબેન ટ્રમ્પેલમેન, બર્નાર્ડ સ્કોલ્ટ્ઝ, બેન શિકોંગો, મેક્સ હિંગો, ડિલન લેઇચટર, જેક્સ બ્રાસેલ, જાન બાલ્ટ, વિલેમ માયબર્ગ.

