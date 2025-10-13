PAK vs SA: બાબર આઝમને ગાળ આપી? માઇક બંધ કર્યા વગર આ શું બોલ્યા પૂર્વ પાક કેપ્ટન, વીડિયો થયો વાયરલ
PAK vs SA 1st Test: પાકિસ્તાન અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પ્રથમ ટેસ્ટ દરમિયાન, રમીઝ રાજા કોમેન્ટ્રી ડ્યુટી પર હતા ત્યારે તેઓ પોતાનો માઇક્રોફોન બંધ કરવાનું ભૂલી ગયા અને બાબર આઝમને "ડ્રામેબાઝ" કહ્યો. આ વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
PAK vs SA: પાકિસ્તાનના પૂર્વ કેપ્ટન અને પૂર્વ પીસીબી અધ્યક્ષ રમીઝ રાજાએ કોમેન્ટ્રી દરમિયાન બાબર આઝમને લઈને કંઈક એવું કહ્યું, જેનાથી વિવાદ ઉભો થઈ ગયો છે. આ પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ આફ્રિકા ટેસ્ટ દરમિયાન બન્યું, જ્યારે બાબર આઝમ બેટિંગ કરી રહ્યો હતો અને એક અપીલ પર તેને આઉટ આપી દેવામાં આવ્યો. ત્યારે રમીઝ પોતાનું માઇક બંધ કરવાનું ભૂલી ગયા. રાજાને લાગ્યું કે તે જે બોલી રહ્યાં છે તે કોઈ સાંભળી રહ્યું નથી પરંતુ તેનું માઇક ચાલું હતું અને લોકોએ તેમની વાતને સાંભળી લીધી.
પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ સાઉથ આફ્રિકા પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ ગદ્દાફી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. રવિવારે ટેસ્ટ મેચનો પ્રથમ દિવસ હતો. પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. અબ્દુલ્લાહ શફીક આઉટ થયા બાદ ઇમામ ઉલ-હક (93) અને શાન મસૂદ (76) એ 161 રનની ભાગીદારી કરી. બાબર આઝમ ફરી ફ્લોપ રહ્યો અને માત્ર 23 રન બનાવી આઉટ થયો હતો.
Ramiz raja trolling Babar Azam "ye out hoga to drama karega" 😭😂😂 #PAKvSA #BabarAzam pic.twitter.com/Lde4bp0xX3
— Qudart_Ka_Nizaam__𓃵__93000 (@43_49_53_all0ut) October 12, 2025
રમીઝ રાજાએ બાબર આઝમને ડ્રામેબાઝ ગણાવ્યો
49મી ઓવરનો પ્રથમ બોલ બાબર આઝમે ડિફેન્સ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ બોલ તેના બેટની પાસેથી પસાર થઈ કીપરના હાથમાં ગયો. અપીલ થઈ અને અમ્પાયરે આઉટ આપ્યો. બાબરે ડીઆરએસની માંગ કરી. આ દરમિયાન રમીઝ રાજા કોમેન્ટ્રી કરી રહ્યો હતો. આ વચ્ચે તેમણે કહ્યુ- આ આઉટ છે, ડ્રામા કરશે. રાજા આ વાત બાબર આઝમ માટે કહી રહ્યા હતા. પરંતુ રીપ્લેમાં જોવા મળ્યું કે બેટ અને બોલનો સંપર્ક થયો નથી તેથી અમ્પાયરે તેને નોટઆઉટ આપવો પડ્યો.
ફરી સસ્તામાં આઉટ થયો બાબર
બાબર આઝમ સાઉથ આફ્રિકા સામે પ્રથમ ઈનિંગમાં 48 બોલમાં 4 ચોગ્ગાની મદદથી 23 રન બનાવી આઉટ થયો. પાકિસ્તાનનો સ્કોર એક સમયે 163/1 હતો, પરંતુ મસૂદના આઉટ થયા બાદ ઇમામ પણ આઉટ થઈ ગયો હતો. એક સમયે મજબૂત સ્થિતિમાં રહેલી પાક ટીમે 199 રન પર પાંચમી વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ મોહમ્મદ રિઝવાન (62) અને સલમાન અલી આગા (52) એ સદીની ભાગીદારી કરી ટીમને સંભાળી હતી. પ્રથમ દિવસે પાકિસ્તાને 5 વિકેટે 313 રન બનાવ્યા હતા.
