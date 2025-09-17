Asia Cup 2025: આખરે ડ્રામાનો આવ્યો અંત, યુએઈ સામે મેચ રમવા તૈયાર થયું પાકિસ્તાન
એશિયા કપની 10મી મેચ આજે પાકિસ્તાન અને યુએઈ વચ્ચે દુબઈમાં રમાવાની હતી. પરંતુ આ મેચ પહેલા પાકિસ્તાને યુએઈ સામે રમવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો, પરંતુ હવે આ મેચ રમાશે. નિર્ધારિત સમય કરતા મેચ એક કલાક મોડી શરૂ થશે.
Asia Cup 2025: પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ દ્વારા જોરદાર ડ્રામા કરવામાં આવી રહ્યો છે. મેચ રેફરી વિવાદમાં પાકિસ્તાને પહેલા આજે યુએઈ સામે રમાનારી મેચ રમવાની ના પાડી હતી. પરંતુ હવે આ મેચ રમાવાની છે. પાકિસ્તાનની ટીમ હોટલથી સ્ટેડિયમ માટે રવાના થઈ ગઈ છે. મેચ એક કલાક મોડી શરૂ થઈ થશે.
- જાણકારી અનુસાર પાકિસ્તાન યુએઈ વચ્ચે મેચ હવે રાત્રે 9 કલાકે શરૂ થશે. આ મેચના રેફરી પણ એન્ટી પોયક્રાફ્ટ જ રહેશે.
- પાકિસ્તાનને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. આઈસીસીએ આ મુકાબલા માટે મેચ રેફરી એન્ડી પોયક્રાફ્ટને હટાવવાનો ઇનકાર કર્યો છે. આ મેચમાં તેજ રેફરી રહેશે.
કામ ન આપી પાકિસ્તાનની ધમકી
પહેલા પીસીબીએ ધમકી આપી હતી કે જો રેફરીને હટાવવામાં નહીં આવે તો તે યુએઈની સામે મેચનો બાયકોટ કરશે. પરંતુ બાદમાં પાકિસ્તાનની ટીમ રમવા તૈયાર જોવા મળી. પ્રેક્ટિસ માટે પણ ખેલાડી પહોંચ્યા, પરંતુ એક દિવસ પહેલા યોજાનારી પત્રકાર પરિષદ રદ કરી દીધી હતી.
