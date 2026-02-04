Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

નકવીના નાટક પાછળનું અસલી કારણ આવ્યું સામે ! હવે પાકિસ્તાન બોયકોટથી પલટી મારશે એ પાક્કુ

India vs Pakistan : T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મરમાનારી મેચનો પાકિસ્તાને બહિષ્કાર કર્યો હતો. આ નિર્ણય ક્રિકેટ કરતાં વધુ રાજનૈતિક માનવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે PCB ચેરમેન નકવીના આ નાટક પાછળનું અસલી કારણ હવે સામે આવ્યું છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 04, 2026, 12:09 PM IST

India vs Pakistan : T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારત સામેની મેચ નહીં રમવાના પાકિસ્તાનના પેંતરાનો પર્દાફાશ થયો છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) દ્વારા ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરવાના નિર્ણય બાદ હવે પ્રશ્ન એ ઉભો થાય છે કે શું આ નિર્ણય કાયમી છે કે પછી PCB ચેરમેન નકવીનું તરકટ ? હવે આ નિર્ણયથી પાકિસ્તાન ગમે ત્યારે પીછેહઠ કરી શકે છે. 

પાકિસ્તાનનો પોતાના વચનથી ફરી જવાનો લાંબો ઇતિહાસ છે. એશિયા કપમાં પણ પાકિસ્તાને ટુર્નામેન્ટનો બહિષ્કાર કરવાની ધમકી આપી હતી અને ઘણો નાટક કર્યા હતા. જોકે, પાકિસ્તાને આખી ટુર્નામેન્ટ રમી હતી. તેથી પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે શું પાકિસ્તાનનો આ બહિષ્કાર પાછળ કોઈ ખાનગી હેતુ છે.

મીડિયા અહેવાલ અનુસાર, પીસીબીના અધ્યક્ષ મોહસીન નકવી જે દેશના ગૃહમંત્રી પણ છે, 12 ફેબ્રુઆરીએ બાંગ્લાદેશમાં સામાન્ય ચૂંટણીઓ પછી પોતાનું વલણ નરમ બનાવી શકે છે. વર્તમાન બાંગ્લાદેશી સરકાર મોહમ્મદ યુનુસના નેતૃત્વમાં છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તેમને હટાવવાથી પરિસ્થિતિ બદલાઈ શકે છે. પરિણામે નકવીના યુ-ટર્ન અંગે અટકળો તેજ થઈ ગઈ છે.

નકવી યુ-ટર્ન લઈ શકે છે

મીડિયા અહેવાલ અનુસાર, નકવી ક્રિકેટ પ્રશાસક કરતાં રાજકારણી વધુ છે. નેશનલ ટીમનું કલ્યાણ તેમની પ્રાથમિકતા નથી લાગતું. આ નિર્ણય રાજકીય મેસેજ આપવા માટે લેવામાં આવ્યો હતો અને ચૂંટણી પછી પરિવર્તન સંપૂર્ણપણે શક્ય છે. બાંગ્લાદેશમાં ચૂંટણી પછી, ભારત સામેની મેચ માટે બે દિવસ બાકી રહેશે, જે દરમિયાન પરિસ્થિતિઓ બદલાઈ શકે છે.

પાકિસ્તાનને ICC કાર્યવાહીનો ડર છે

પાકિસ્તાનના વલણથી ICC પણ અસ્વસ્થ સ્થિતિમાં મુકાઈ ગઈ છે. ભારત-પાકિસ્તાન મેચને ICC ઇવેન્ટ્સ માટે સૌથી મોટો આવકનો સ્ત્રોત માનવામાં આવે છે. પ્રસારણ અધિકારો, સ્પોન્સરશિપ અને જાહેરાત સંબંધિત મોટી રકમ આ એક મેચ પર આધાર રાખે છે. અહેવાલો અનુસાર, જો આ મેચ નહીં થાય, તો ICCને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થઈ શકે છે.

ICCએ પહેલાથી જ PCBને ચેતવણી આપી છે કે જો તે મેચનો બહિષ્કાર કરે છે તો તેને ગંભીર નાણાકીય અને કાનૂની પરિણામોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બ્રોડકાસ્ટર્સ તરફથી કાનૂની કાર્યવાહી અને પાકિસ્તાનના વાર્ષિક આવક હિસ્સા પર પણ ખતરો છે. વધુમાં, પાકિસ્તાન આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં અલગ પડી જવાના જોખમનો સામનો કરી શકે છે.

નકવી પણ આ પરિસ્થિતિથી વાકેફ છે. તે જાણે છે કે જો ICC તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરશે, તો તેનું બોર્ડ સંપૂર્ણપણે બરબાદ થઈ જશે અને તે વિશ્વભરમાં અલગ થઈ જશે. આવી સ્થિતિમાં શક્ય છે કે પાકિસ્તાન ફરીથી પલટી મારી શકે છે. 

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

pakistanMohsin NaqviIndia vs PakistanPakistan Boycottbangladesh elections

