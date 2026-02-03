પાકિસ્તાને બદલવો પડશે પોતાનો નિર્ણય, નહીં તો લાગશે બેન ! નથી મળી રહ્યો એક પણ દેશનો સાથ
Pakistan Boycott Controversy : પાકિસ્તાન ભારત સામેની મેચ નહીં રમવાનો નિર્ણય કરીને ફસાઈ ગયું છે. એક ચોંકાવનારો અહેવાલ સામે આવ્યો છે જેમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે પાકિસ્તાનને કોઈપણ દેશ તરફથી સમર્થન મળી રહ્યું નથી.
Pakistan Boycott Controversy : પાકિસ્તાનની ટીમ 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે શ્રીલંકા પહોંચી ગઈ છે. આ ટુર્નામેન્ટ ગ્રુપ Aમાં છે, જેમાં ભારત, નેધરલેન્ડ, યુએસએ અને નામિબિયા પણ શામેલ છે. એ જ રીતે બધી 20 ટીમોને ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. દરેક ટીમ લીગ સ્ટેજમાં તેના ગ્રુપની દરેક ટીમ સામે એક મેચ રમશે.
જો કે, પાકિસ્તાને અચાનક લીગ સ્ટેજમાં ભારત સામે રમવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે. પરંતુ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)એ હજુ સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)ને લેખિતમાં જાણ કરી નથી. આ દરમિયાન એક ચોંકાવનારો રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે, જે પાકિસ્તાનની ઊંઘ હરામ કરી શકે છે.
પાકિસ્તાનને નથી મળી રહ્યો એક પણ દેશનો સાથ
એક મીડિયા રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરવાના તેના નિર્ણયમાં પાકિસ્તાનને કોઈપણ દેશ તરફથી સમર્થન મળી રહ્યું નથી. તે ICC બોર્ડમાં એકલું છે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પાકિસ્તાને ઘણા દેશોનો સંપર્ક કર્યો છે, પરંતુ બધાએ તેને ખોટો ગણાવ્યો છે. પાકિસ્તાન આ મુદ્દે વિશ્વ ક્રિકેટમાં સંપૂર્ણપણે અલગ પડી ગયું છે.
PCB, ICC અને BCCIએ 2027 સુધી તમામ ICC ટુર્નામેન્ટમાં ભારત અને પાકિસ્તાન માટે તટસ્થ સ્થળ પર રમવા માટે પરસ્પર સંમતિ આપી છે. પાકિસ્તાનની માંગ મુજબ, તે શ્રીલંકામાં 2026ની T20 વર્લ્ડ કપની મેચો રમશે. પાકિસ્તાન-ભારત મેચ પણ શ્રીલંકામાં રમવાની છે. પરિણામે, ત્યાં કોઈ સુરક્ષા ખતરો નથી. તેથી પાકિસ્તાન પાસે આ મેચમાંથી ખસી જવાનો કોઈ આધાર નથી.
હવે ICC સજા ફટકારશે
રિપોર્ટ મુજબ, ICC આ મામલે પાકિસ્તાનને કડક સજા ફટકારી શકે છે. અન્ય દેશોના સમર્થનના અભાવે પાકિસ્તાનને ICC બોર્ડ મીટિંગમાં ભારે દંડનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જો પાકિસ્તાન પોતાનો નિર્ણય પાછો નહીં ખેંચે, તો ICC લગભગ 38 મિલિયન ડોલરનો દંડ ફટકારી શકે છે. પાકિસ્તાન પર પ્રતિબંધ પણ લાગી શકે છે. જો આવું થાય, તો PCB નાદાર થઈ જશે.
