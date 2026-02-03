Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

પાકિસ્તાને બદલવો પડશે પોતાનો નિર્ણય, નહીં તો લાગશે બેન ! નથી મળી રહ્યો એક પણ દેશનો સાથ

Pakistan Boycott Controversy : પાકિસ્તાન ભારત સામેની મેચ નહીં રમવાનો નિર્ણય કરીને ફસાઈ ગયું છે. એક ચોંકાવનારો અહેવાલ સામે આવ્યો છે જેમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે પાકિસ્તાનને કોઈપણ દેશ તરફથી સમર્થન મળી રહ્યું નથી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 03, 2026, 05:59 PM IST

Trending Photos

પાકિસ્તાને બદલવો પડશે પોતાનો નિર્ણય, નહીં તો લાગશે બેન ! નથી મળી રહ્યો એક પણ દેશનો સાથ

Pakistan Boycott Controversy : પાકિસ્તાનની ટીમ 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે શ્રીલંકા પહોંચી ગઈ છે. આ ટુર્નામેન્ટ ગ્રુપ Aમાં છે, જેમાં ભારત, નેધરલેન્ડ, યુએસએ અને નામિબિયા પણ શામેલ છે. એ જ રીતે બધી 20 ટીમોને ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. દરેક ટીમ લીગ સ્ટેજમાં તેના ગ્રુપની દરેક ટીમ સામે એક મેચ રમશે. 

જો કે, પાકિસ્તાને અચાનક લીગ સ્ટેજમાં ભારત સામે રમવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે. પરંતુ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)એ હજુ સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)ને લેખિતમાં જાણ કરી નથી. આ દરમિયાન એક ચોંકાવનારો રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે, જે પાકિસ્તાનની ઊંઘ હરામ કરી શકે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

પાકિસ્તાનને નથી મળી રહ્યો એક પણ દેશનો સાથ

એક મીડિયા રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરવાના તેના નિર્ણયમાં પાકિસ્તાનને કોઈપણ દેશ તરફથી સમર્થન મળી રહ્યું નથી. તે ICC બોર્ડમાં એકલું છે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પાકિસ્તાને ઘણા દેશોનો સંપર્ક કર્યો છે, પરંતુ બધાએ તેને ખોટો ગણાવ્યો છે. પાકિસ્તાન આ મુદ્દે વિશ્વ ક્રિકેટમાં સંપૂર્ણપણે અલગ પડી ગયું છે.

PCB, ICC અને BCCIએ 2027 સુધી તમામ ICC ટુર્નામેન્ટમાં ભારત અને પાકિસ્તાન માટે તટસ્થ સ્થળ પર રમવા માટે પરસ્પર સંમતિ આપી છે. પાકિસ્તાનની માંગ મુજબ, તે શ્રીલંકામાં 2026ની T20 વર્લ્ડ કપની મેચો રમશે. પાકિસ્તાન-ભારત મેચ પણ શ્રીલંકામાં રમવાની છે. પરિણામે, ત્યાં કોઈ સુરક્ષા ખતરો નથી. તેથી પાકિસ્તાન પાસે આ મેચમાંથી ખસી જવાનો કોઈ આધાર નથી.

હવે ICC સજા ફટકારશે 

રિપોર્ટ મુજબ, ICC આ મામલે પાકિસ્તાનને કડક સજા ફટકારી શકે છે. અન્ય દેશોના સમર્થનના અભાવે પાકિસ્તાનને ICC બોર્ડ મીટિંગમાં ભારે દંડનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જો પાકિસ્તાન પોતાનો નિર્ણય પાછો નહીં ખેંચે, તો ICC લગભગ 38 મિલિયન ડોલરનો દંડ ફટકારી શકે છે. પાકિસ્તાન પર પ્રતિબંધ પણ લાગી શકે છે. જો આવું થાય, તો PCB નાદાર થઈ જશે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

...और पढ़ें
pakistanIndia vs Pakistant20 world cup 2026Pakistan Boycott Controversy

Trending news