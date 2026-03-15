T20 વર્લ્ડ કપ બાદ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરે અચાનક લીધી નિવૃત્તિ, બે દાયકા લાંબી કારકિર્દીનો અંત

ગુજરાતી ન્યૂઝSportsT20 વર્લ્ડ કપ બાદ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરે અચાનક લીધી નિવૃત્તિ, બે દાયકા લાંબી કારકિર્દીનો અંત

T20 વર્લ્ડ કપ બાદ અચાનક નિવૃત્તિની જાહેરાત કરીને પાકિસ્તાનના એક દિગ્ગજે ક્રિકેટ જગતને ચોંકાવી દીધું છે. આ ક્રિકેટરે લગભગ બે દાયકા લાંબી આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી પછી ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે. તેણે પાકિસ્તાન માટે 54 ટેસ્ટ, 117 ODI અને 61 T20 મેચ રમી હતી, જેમાં કુલ 6,164 રન બનાવ્યા હતા. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 15, 2026, 05:22 PM IST
  • સરફરાઝ અહેમદે અચાનક નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી
  • લગભગ બે દાયકા લાંબી કારકિર્દીનો અંત આવ્યો
  • સરફરાઝ પાકિસ્તાનના સૌથી સફળ કેપ્ટનોમાંના એક છે

Sarfaraz Ahmed Retirement : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 બાદ પાકિસ્તાનના અનુભવી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સરફરાઝ અહેમદે અચાનક નિવૃત્તિની જાહેરાત કરીને ક્રિકેટ જગતને ચોંકાવી દીધું છે, જેનાથી લગભગ બે દાયકા લાંબી કારકિર્દીનો અંત આવ્યો. સરફરાઝ પાકિસ્તાનના સૌથી સફળ કેપ્ટનોમાંના એક ગણાય છે.

સરફરાઝની કેપ્ટનશીપ હેઠળ પાકિસ્તાને 2017માં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીનો ખિતાબ જીત્યો હતો. ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાને ટીમ ઇન્ડિયાને હરાવ્યું હતું. આજ સુધી આ પાકિસ્તાનનો એકમાત્ર ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીનો ખિતાબ છે. નોંધનીય છે કે સરફરાઝે 18 નવેમ્બર, 2007ના રોજ જયપુરમાં ભારત સામે રમાયેલી ODI મેચમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એન્ટ્રી કરી હતી.

પાકિસ્તાન માટે સરફરાઝનો કેપ્ટનશીપ રેકોર્ડ

સરફરાઝે પોતાની કારકિર્દીમાં કુલ 232 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. તેણે ત્રણેય ફોર્મેટમાં કુલ 100 મેચમાં પાકિસ્તાનનું નેતૃત્વ કર્યું છે. તેણે 50 ODI, 37 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અને 13 ટેસ્ટમાં પાકિસ્તાનનું નેતૃત્વ કર્યું. તેના નેતૃત્વ હેઠળ પાકિસ્તાનની ટીમે T20માં નંબર વન રેન્કિંગ પ્રાપ્ત કર્યું અને સતત 11 T20 શ્રેણી જીતીને રેકોર્ડ બનાવ્યો.

સરફરાઝ અહેમદની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી

સરફરાઝની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, તેણે 54 ટેસ્ટ, 117 ODI અને 61 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી. ટેસ્ટમાં, સરફરાઝે 37.41ની સરેરાશથી 3,031 રન બનાવ્યા, જેમાં 4 સદી અને 21 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. 91 ODI ઇનિંગ્સમાં, પાકિસ્તાની બેટ્સમેને 33.55ની સરેરાશથી 2,315 રન બનાવ્યા, આ સમયગાળા દરમિયાન તેણે 2 સદી અને 11 અડધી સદી ફટકારી. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં તેણે 818 રન બનાવ્યા, જેમાં 3 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

Trending news