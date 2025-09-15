Prev
IND vs PAK : આ તો ગજબ થઈ ગયો ! ટીમને હારતી જોઈ પાકિસ્તાની ફેન્સે લાઈવ મેચમાં પહેરી લીધી ભારતીય જર્સી

IND vs PAK : ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ દરમિયાન સ્ટેડિયમનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ભારતને જીતતા જોઈને એક પાકિસ્તાની ફેન્સે પોતાની જર્સી છુપાવી દીધી અને પાકિસ્તાની જર્સી ઉપર ભારતીય જર્સી પહેરી લીધી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 15, 2025, 01:32 PM IST

IND vs PAK : જ્યારે ભારતીય ટીમે ટોસ પછી મેચ શરૂ થતાં જ પાકિસ્તાન પર એટેક કરવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે પહેલા જ બોલથી બધાને ખબર પડી ગઈ હતી કે આતંકવાદને આશ્રય આપનાર દેશ અહીં પણ હારવાનો છે. ઉગ્ર વિરોધ છતાં સ્ટેડિયમમાં ભારતીય ટીમને ટેકો આપતા લોકોની કોઈ કમી નહોતી. જો કે, હાર જોઈને એક પાકિસ્તાની ફેન્સ લાઈવ મેચમાં ભારતની જર્સી પહેરીને નાચવા લાગ્યો હતો. દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં બનેલો આ વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને પાકિસ્તાની ચાહકો તેમની ટીમને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા હતા. મેચ ભારતની તરફેણમાં એકતરફી જતી જોઈને પાકિસ્તાની ફેન્સ નિરાશ થવા લાગ્યા. આ સમય દરમિયાન એક પાકિસ્તાની ફેન્સે પોતાની જર્સી બદલી નાખી. તેણે પાકિસ્તાની ટીમની જર્સી પર ભારતીય ટીમની જર્સી પહેરીને સૂર્યકુમાર યાદવ બ્રિગેડનો ઉત્સાહ વધારવાનું શરૂ કર્યું. તેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

— Pathan Bhai (@PathanBhaiii) September 14, 2025

ઉલ્લેખનીય છે કે પાકિસ્તાનની ટીમે ભારતને 128 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. ભારત તરફથી અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલે આક્રમક શરૂઆત આપી, ત્યારબાદ તિલક વર્મા અને સૂર્યકુમાર યાદવે ટીમને વિજય સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરી. શિવમ દુબે અને સૂર્યકુમાર યાદવ અણનમ રહ્યા.

જ્યારે મેચ સમાપ્ત થઈ ત્યારે પાકિસ્તાની ટીમના ખેલાડીઓ ભારતીય સ્ટાર્સ સાથે હાથ મિલાવવા માંગતા હતા, પરંતુ સૂર્યા અને શિવમે કોઈ ધ્યાન આપ્યું નહીં. એટલું જ નહીં, પાકિસ્તાન ટીમના કેપ્ટન સલમાન અલી આગા મેચ પછીના પ્રેઝન્ટેશનમાં પણ આવ્યો નહોતો અને ન તો તે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જોવા મળ્યો હતો.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે.

India vs PakistanAsia Cup 2025Suryakumar YadavPakistan fan jersey change

