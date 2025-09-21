IND vs PAK મેચ પહેલા પાકિસ્તાનની નાપાક હરકત, પ્રેક્ટિસમાં દેખાડ્યો અસલી ચહેરો!
India vs Pakistan: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના ગ્રાન્ડ ફિનાલે માટે સ્ટેજ તૈયાર છે. પરંતુ મોટી લડાઈ પહેલા, પાકિસ્તાને ક્રિકેટના મેદાન પર પોતાનો અસલી ચહેરો દેખાડી દીધો છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ પ્રેક્ટિસ દરમિયાન પહેલગામ હુમલા સંબંધિત સૂત્રોચ્ચાર કરીને પોતાનો ગુસ્સો ઠાલવતી જોવા મળી હતી.
India vs Pakistan: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના મહામુકાબલા માટે માહોલ બની રહ્યો છે. પરંતુ મોટી લડાઈ પહેલા, પાકિસ્તાને ક્રિકેટ મેદાન પર પોતાનો અસલી ચહેરો દેખાડી દીધો છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ પ્રેક્ટિસ દરમિયાન પહેલગામ હુમલા સંબંધિત સૂત્રોચ્ચાર કરીને પોતાનો ગુસ્સો ઠાલવતી જોવા મળી હતી. મેચ પછી પણ પાકિસ્તાની ટીમ એક નાપાક હરકતનો પ્લાન કરી રહી છે. ટીમના ફાસ્ટ બોલર, હરિસ રૌફનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે, જે તેની જેહાદી સ્ટાઈલને છતી કરે છે.
૬-૦નો ટોંટ
વાયરલ વીડિયો પ્રેક્ટિસનો છે, જેમાં ફાસ્ટ બોલર હરિસ રૌફ પોતાની ટીમના સાથીઓને "6-0" બૂમો પાડતો જોવા મળે છે. તેની પ્રતિક્રિયા વાયરલ થઈ છે. તે સમયે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ ફૂટબોલ વોલી માટે વોર્મ-અપ કરી રહ્યા હતા. એવું માનવામાં આવે છે કે આ ટોંટ તાજેતરના ઓપરેશન સિંદૂરની મજાક હતી. તે પહેલગામ હુમલા સાથે જોડાયેલો છે, તે સમય જ્યારે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવ વધ્યો હતો. ભારતના પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં 26 નિર્દોષ લોકો માર્યા ગયા હતા.
7 વિકેટથી હારી ગયું પાકિસ્તાન
લીગ સ્ટેજમાં બહિષ્કારના આહ્વાન વચ્ચે બંને ટીમો આમને-સામને થઈ હતી. તે મેચમાં પાકિસ્તાનનો 7 વિકેટથી કારમી હાર મળી હતી. ત્યારથી પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ સ્પષ્ટપણે નારાજ છે, હાથ મિલાવવાની ઘટનામાં પાયક્રોફ્ટને બલિના બકરા તરીકે ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. જોકે, આ મેચ પછી પાકિસ્તાની ટીમ કયો નવો વિવાદ ઉભો કરશે તે જોવાનું બાકી છે.
શું છે 6-0નો અર્થ ?
વાયરલ વીડિયોમાં, રૌફ ફક્ત "6-0" બૂમો પાડી રહ્યો નથી, પરંતુ "7-0" કહેતો પણ સંભળાઈ રહ્યો છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે રૌફ આવું કેમ કરી રહ્યો હતો. આ મુદ્દો વધુ વકરી શકે છે કારણ કે તે બંને દેશો વચ્ચેના ભૂ-રાજકીય ગતિશીલતાને ઉજાગર કરે છે. આ હાવભાવ સાથે, રૌફ ગર્ભિત રીતે દાવો કરી રહ્યો છે કે પાકિસ્તાને યુદ્ધ દરમિયાન 6-7 ભારતીય વિમાન તોડી પાડ્યા હતા, પરંતુ તેમનો દાવો ખોટો અને પાયાવિહોણો છે. ભારત સરકારે પુરાવા સાથે આ દાવાનું ખંડન કર્યું છે.
