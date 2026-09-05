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એશિયા કપમાં પાકિસ્તાનનો શરમજનક ધબડકો, ભારતે 55 રનમાં સમેટી ટીમ

India Women vs Pakistan Women Match: આજે મહિલા એશિયા કપ 2026માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ગ્રાન્ડ ફિનાલે છે. દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહેલી મેચમાં પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 05, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:08 PM IST
એશિયા કપમાં પાકિસ્તાનનો શરમજનક ધબડકો, ભારતે 55 રનમાં સમેટી ટીમ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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