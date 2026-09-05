/એશિયા કપમાં પાકિસ્તાનનો શરમજનક ધબડકો, ભારતે 55 રનમાં સમેટી ટીમ

India Women vs Pakistan Women Match: આજે દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે મહિલા એશિયા કપ 2026માં ભારત પાકિસ્તાન સામે મેચ છે. પાકિસ્તાનની કેપ્ટન ફાતિમા સનાએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પાકિસ્તાની બેટ્સમેનોએ ભારતીય સ્પિનરો સામે હાર માની લીધી. તેઓ 27 રનમાં વિકેટવિહીન રહ્યા હતા, પરંતુ હવે 35 રનમાં 6 વિકેટ ગુમાવી દીધી છે.
પાકિસ્તાને શરૂઆતની ઓવરોમાં સાવધાનીપૂર્વક રમવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ કેપ્ટને સ્પિનરોને બોલ સોંપતાની સાથે જ મેચનું પાસુ પલટાઈ ગયું. શેફાલી વર્માએ ક્રીઝ પર સેટ દેખાતી મુનીબા અલીને બોલ્ડ આઉટ કરીને ભારતને પહેલી સફળતા અપાવી. ત્યારબાદ યુવા સ્પિનર શ્રી ચારાનીએ તબાહી મચાવી, એક પછી એક વિકેટો ઝડપી, ગુલ ફિરોઝા, શવાલ ઝુલ્ફીકાર અને આયેશા ઝફરને આઉટ કરીને પાકિસ્તાનના મિડલ ઓર્ડરની કરોડરજ્જુ તોડી નાખી.
હરમનપ્રીત કૌર કેપ્ટન તરીકે પોતાની 150મી મેચ રમી રહી છે. હરમન આ મેચને જીત સાથે યાદગાર બનાવવાનો પ્રયાસ કરશે. ભારતીય પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા નથી.
મહિલા T20I માં કેપ્ટન તરીકે સૌથી વધુ મેચ
150* - હરમનપ્રીત કૌર (IND-W)
121 - ચમરી અથપથુ (SL-W)
100 - મેગ લેનિંગ (AUS-W)
96 - હીથર નાઈટ (ENG-W)
96 - ડિયાન બિમેનીમાના (RWA-W)
ભારત અને પાકિસ્તાન પ્લેઈંગ ઈલેવન
ઈન્ડિયા વુમન (પ્લેઈંગ ઈલેવન): સ્મૃતિ મંધાના, શેફાલી વર્મા, પ્રતિકા રાવલ, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), ભારતી ફુલમાલી, રિચા ઘોષ (WK), દીપ્તિ શર્મા, પ્રેમા રાવત, નંદની શર્મા, શ્રી ચરાણી, ક્રાંતિ ગૌર
પાકિસ્તાન મહિલા (પ્લેઈંગ ઈલેવન): મુનીબા અલી (વિકેટકીપર), શવાલ ઝુલ્ફીકાર, ગુલ ફિરોઝા, આયેશા ઝફર, સદાફ શમાસ, ફાતિમા સના (કેપ્ટન), ઉમ્મ-એ-હાની, અયમાન ફાતિમા, તુબા હસન, નશરા સંધુ સાદિયા ઈકબાલ
મહિલા એશિયા કપ 2026માં ભારતે અત્યાર સુધીમાં બે મેચ રમી છે. તેમની સફર થાઇલેન્ડ સામે શરૂ થઈ હતી, આ મેચ હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની ટીમે 94 રનથી જીતી હતી. ત્યારબાદ ભારતનો સામનો ગુરુવાર, 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ હોંગકોંગ ચીન સામે થયો હતો. સ્મૃતિ મંધાનાની ઐતિહાસિક સદીએ ભારતને હોંગકોંગને 137 રનથી કચડી નાખવામાં મદદ કરી હતી. પાકિસ્તાન મહિલા ટીમની વાત કરીએ તો, તેઓએ આ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી એક મેચ રમી છે. પાકિસ્તાને થાઇલેન્ડ સામે 35 રનથી મેચ જીતી હતી.
પાકિસ્તાન થાઇલેન્ડને હરાવવા માટે સંઘર્ષ
જ્યારે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ આ ટુર્નામેન્ટમાં પહોંચવા માટે તેના વિરોધીઓને કચડી રહી છે, ત્યારે પાકિસ્તાનનું પ્રદર્શન અલગ રહ્યું છે. તેઓએ થાઇલેન્ડ સામે મેચ જીતી હતી, પરંતુ તેમના બેટ્સમેનોએ ખરાબ પ્રદર્શન કર્યું હતું. મુનીબા અલીએ 54 રનની ઇનિંગ રમીને ટીમનું સન્માન બચાવ્યું હતું. પાકિસ્તાન 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને ફક્ત 119 રન બનાવી શક્યું હતું. જો કે, જવાબમાં, થાઇલેન્ડ ફક્ત 84 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું.
સ્પિનરો મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે
દુબઈમાં આ મેચનું પરિણામ બંને ટીમોના સ્પિનરો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે. દુબઈની પીચ બેટ્સમેન માટે મદદરૂપ છે, પરંતુ સ્પિનરો અહીં રમતમાં મદદ મળી શકે છે. આ પીચ પર બોલ થોડો વળાંક લઈ શકે છે. હવામાનની વાત કરીએ તો, ચાહકો માટે સારા સમાચાર છે. દુબઈમાં વરસાદની શક્યતા ઓછી છે, અને મેદાન ચોગ્ગા અને છગ્ગાથી ધમધમતું રહેવાની ધારણા છે.
એશિયા કપમાં હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ ?
2012થી 2024 સુધી મહિલા એશિયા કપમાં બંને ટીમો 6 વખત એકબીજા સામે આવી છે. 2022માં પાકિસ્તાને એક મેચ જીતી હતી, જ્યારે ભારતે બાકીની પાંચ મેચ જીતી હતી. નોંધનીય છે કે મહિલા એશિયા કપ 2004માં ODI ફોર્મેટમાં શરૂ થયો હતો. જો કે, ટુર્નામેન્ટની પાંચમી આવૃત્તિથી તેને T20 ફોર્મેટમાં બદલવામાં આવ્યો હતો. ભારત આ ટુર્નામેન્ટમાં સાત ટાઇટલ સાથે સૌથી સફળ ટીમ છે.
ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમ
ભારતીય મહિલા ટીમઃ સ્મૃતિ મંધાના, શેફાલી, પ્રતિકા રાવલ, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), ભારતી ફુલમાલી, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), દીપ્તિ શર્મા, પ્રેમા રાવત, નંદિની શર્મા, શ્રી ચરાણી, ક્રાંતિ ગૌડ, ગુણલન કમલિની, રેણુકા સિંહ ઠાકુર, અરવિંદ રેડ્ડી, અરવિંદ
પાકિસ્તાન વિમેન્સ ટીમઃ મુનીબા અલી (વિકેટકીપર), શવાલ ઝુલ્ફીકાર, ગુલ ફિરોઝા, આયેશા ઝફર, સદાફ શમાસ, ફાતિમા સના (કેપ્ટન), ઉમ્મ-એ-હાની, ઈમાન ફાતિમા, તુબા હસન, નશરા સંધુ, સાદિયા ઈકબાલ, સાયરા જબીન, મોમિના રિયાસત, ઈમાન એ.