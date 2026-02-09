Prev
બાંગ્લાદેશની સાથે મળી પાકિસ્તાનનો નવો નાપાક પ્લાન, ICC સામે કરી એવી ડિમાંડ, નક્કી થશે હોબાળો !

Pakistan Demands to ICC: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 અંગે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. પાકિસ્તાને પહેલા મેગા ઇવેન્ટમાં ભાગ લેવાનો નિર્ણય લીધો હતો, પરંતુ 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરશે, પરંતુ હવે PCB ઢીલ કરવા તૈયાર છે. જોકે, મોહસીન નકવીએ બાંગ્લાદેશ સાથે એક યોજના બનાવી છે જે ચોક્કસ વિવાદ પેદા કરશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 09, 2026, 06:56 PM IST

Pakistan Demands to ICC: એક ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશના ક્રિકેટ બોર્ડે ICC પાસેથી માંગ કરી છે કે ભારત બંને દેશો સાથે ટ્રાઈ સિરીઝનું આયોજન કરે. જો કે હજી પણ મેચને લઈને કોઈ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી.

પાકિસ્તાન ભારત સામે મેદાનમાં ઉતરે તેવી અપેક્ષા

ભારત અને પાકિસ્તાન 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં રમશે કે નહીં તે ટૂંક સમયમાં જાહેર થઈ શકે છે. ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ, લાહોરમાં ICC સાથેની બેઠક બાદ પાકિસ્તાન 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત સામે મેદાનમાં ઉતરે તેવી અપેક્ષા છે.

ભારત સાથે ટ્રાઈ સીરિઝની માંગ

અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે પાકિસ્તાને ICC સમક્ષ ઘણી શરતો મૂકી છે, જેમાંથી એક એ છે કે PCB ઇચ્છે છે કે BCCI ભારત, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે ત્રિકોણીય શ્રેણીને મંજૂરી આપે. નોંધનીય છે કે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પછી, ભારત સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે ટીમ ઇન્ડિયા પાકિસ્તાન સાથે કોઈ દ્વિપક્ષીય શ્રેણી રમશે નહીં, જોકે બંને ટીમો ICC ટુર્નામેન્ટમાં એકબીજાનો સામનો કરશે.

ICCએ PCBની માંગણી નકારી કાઢી ?

અહેવાલ મુજબ, ICCએ આ માંગણી નકારી કાઢી છે, અને કહ્યું કે આવા નિર્ણયો ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) અને ભારત સરકારના અધિકારક્ષેત્રમાં આવે છે. અગાઉ, મીડિયા અહેવાલોમાં સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે PCBએ ભારત સાથે દ્વિપક્ષીય ક્રિકેટ ફરી શરૂ કરવાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. જો કે, અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ICCએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પાકિસ્તાન આ માંગણીઓ કરી શકતું નથી અને ડિસેમ્બર 2024માં હસ્તાક્ષર કરાયેલ સભ્ય ભાગીદારી કરાર (MPA)ની શરતોનું પાલન કરે તેવી અપેક્ષા છે.

