ICCની કાર્યવાહીના ડરથી પાકિસ્તાનની નવી ચાલ! T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત સામેની મેચ પહેલા ખેલશે મોટો દાવ

T20 World Cup 2026 IND vs PAK Match: પાકિસ્તાનને 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોના આર પ્રેમાદાસા સ્ટેડિયમમાં ભારત વિરુદ્ધ ટી20 વર્લ્ડકપ 2026ની મેચને બાયકોટ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેને લઈને પીસીબી વિરુદ્ધ આઈસીસી એક્શન લઈ શકે છે. તેનાથી બચવા માટે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના ખાસ નિયમનો સહારો લેવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 06, 2026, 03:22 PM IST

PCB May Enforce ‘Force Majeure’ with ICC: પાકિસ્તાન ક્રિકટ બોર્ડ 15 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ કોલંબોમાં ભારત વિરુદ્ધ રમાનાર પોતાની ટી20 વર્લ્ડકપ મેચમાંથી હટ્યા બાદ આઈસીસીની સંભવિત કાર્યવાહીથી બચવા માટે ફોર્સ મેજ્યોર ક્લોજનો ઉપયોગ કરવાનો વિચાર કરી રહ્યું છે. ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસના સૂત્રોના મતે, પીસીબીને છેલ્લા સમયે મેચમાંથી હટવા માટે આઈસીસીથી ડિસિપ્લિનરી એક્શનની આશા છે અને તેમનું માનવું છે કે 'ફોર્સ મેજ્યોર' જ તેમની પાસે એક માત્ર કાયદાકીય વિકલ્પ છે.

ફોર્સ મેજ્યોર શું છે
"ફોર્સ મેજ્યોર" નો મતલબ અસાધારણ અને અણધાર્યા સંજોગોનો ઉલ્લેખ કરે છે જે કરારની શરતો પૂર્ણ કરવામાં રોકે છે. ICC ને મોકલેલા પોતાના સંદેશમાં, PCB 1 ફેબ્રુઆરીએ પાકિસ્તાન સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટનો ઉલ્લેખ કરે તેવી અપેક્ષા છે, જેમાં બોર્ડને ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. PCB અધિકારીઓની દલીલ છે કે સરકારની દખલગીરીથી પરિસ્થિતિ તેમના નિયંત્રણની બહાર થઈ ગઈ, જેના કારણે તેમની પાસે મેચમાંથી ખસી જવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ રહ્યો નહીં.

'આ દલીલમાં કોઈ તર્ક નથી'
જોકે, ICC ના આંતરિક સૂત્રો અને BCCI ના અધિકારીઓ માને છે કે આ દલીલ પાયાવિહોણી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ પહેલાથી જ PCB ને સંભવિત પરિણામો વિશે ચેતવણી આપી છે, જોકે કોઈ ચોક્કસ પ્રતિબંધ જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી. અહેવાલો સૂચવે છે કે PCB ને નોંધપાત્ર નાણાકીય દંડનો સામનો કરવો પડી શકે છે, ખાસ કરીને કારણ કે ભારત-પાકિસ્તાન મેચ વિશ્વ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ વ્યાવસાયિક રીતે સૌથી વેલ્યુએબલ મેચોમાંથી એક છે. તેના સિવાય, ICC પાકિસ્તાનને દ્વિપક્ષીય શ્રેણીમાંથી પ્રતિબંધિત કરવાનું પણ વિચારી શકે છે, જે પાકિસ્તાનને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વધુ અલગ કરી શકે છે.

શું આવી પરિસ્થિતિઓમાં કોઈ સજા કરવામાં આવી છે?
ઐતિહાસિક રીતે આવી પરિસ્થિતિઓમાં સજા કરવામાં આવી નથી. 1996 ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ઓસ્ટ્રેલિયા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝે સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે શ્રીલંકાનો પ્રવાસ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, પરંતુ તેમના પર કોઈ પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો ન હતો. 2003 ના વર્લ્ડ કપમાં ઈંગ્લેન્ડે સરકારી સલાહને અનુસરીને ઝિમ્બાબ્વેની મુસાફરી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડે સુરક્ષા જોખમોને ટાંકીને નૈરોબીની મુસાફરી કરવાનું ટાળ્યું હતું. બંને કિસ્સાઓમાં ICC એ વિરોધી ટીમને સંપૂર્ણ મેચ પોઈન્ટ આપ્યા હતા. 2009 ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે ઝિમ્બાબ્વેના ખેલાડીઓને વિઝા આપવાનો ઇનકાર કર્યા પછી ઈંગ્લેન્ડને કોઈ કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડ્યો ન હતો.

પાકિસ્તાનનો મામલો અલગ કેમ છે?
આટલા ઉદાહરણો હોવા છતાં આ કેસ અનોખો છે કારણ કે પાકિસ્તાન સુરક્ષા અથવા સ્થળની ચિંતાઓનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના મેચ રમવાનો ઇનકાર કરી રહ્યું છે. કોલંબો એક તટસ્થ સ્થળ હોવાથી અને પાકિસ્તાન પહેલાથી જ શ્રીલંકામાં તેની મેચ રમવા માટે સંમત થઈ ગયું હોવાથી, ICC પ્રશ્ન કરી શકે છે કે શા માટે ફક્ત ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો. એવું પણ જોવા મળ્યું છે કે સરકારે બહિષ્કારનો આદેશ જારી કર્યો તે જ દિવસે પાકિસ્તાનની અંડર-19 ટીમ ભારત સામે રમી હતી, જેનાથી PCBનો દાવો નબળો પડ્યો હતો.

બાયકોટથી થઈ શકે છે નુકસાન
BCCIના અધિકારીઓએ પાકિસ્તાન સરકાર અને PCB વચ્ચેના ગાઢ સંબંધોને ટાંકીને "ફોર્સ મેજ્યુર" ડિફેન્સને "નબળા" ગણાવીને ફગાવી દીધું છે. તેમની દલીલ છે કે ક્રિકેટમાં રાજકારણ બિનજરૂરી રીતે ભેળવવામાં આવી રહ્યું છે અને લાંબા સમયથી સમજાયું છે કે ICC ઇવેન્ટ્સ દરમિયાન ભારત અને પાકિસ્તાન તટસ્થ સ્થળોએ એકબીજાનો સામનો કરે છે. તેમના મતે, આ બહિષ્કાર ખોટો અને રમત માટે હાનિકારક છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે.

