સ્મૃતિ મંધાનાએ ડિલીટ કરેલા ફોટાથી મચી ખલબલી, પલાશ મુચ્છલની બહેને તોડ્યું મૌન; જણાવ્યું લગ્ન મુલતવી રાખવાનું કારણ
Smriti Mandhana-Palaash Muchhal Wedding: લગ્ન મુલતવી રાખ્યાના એક દિવસ બાદ સ્મૃતિ મંધાનાએ એક એવું પગલું ભર્યું જેનાથી સોશિયલ મીડિયા પર અટકળો શરૂ થઈ ગઈ. સ્ટાર ખેલાડીએ અચાનક પલાશ સાથેની સગાઈ અને લગ્ન સંબંધિત બધા ફોટા અને વીડિયો ઇન્સ્ટાગ્રામ પરથી ડિલીટ કરી દીધા છે. હવે, પલાશની બહેન અને લોકપ્રિય ગાયિકા પલક મુચ્છલે આ બાબતે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે અને લગ્ન મુલતવી રાખવા પાછળનું સાચું કારણ જાહેર કર્યું છે.
Why Smriti Mandhana-Palaash Muchhal Wedding Postponed: સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુછલના લગ્ન મુલતવી રાખવાના અચાનક સમાચારથી ફેન્સ ચોંકી ગયા છે. 23 નવેમ્બર રવિવારના રોજ સમાચાર આવ્યા કે, સ્મૃતિના પિતાની તબિયત લથડી છે અને તેમને હૃદયરોગના હુમલાથી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ સ્મૃતિના લગ્ન મેનેજરે જાહેરાત કરી કે, ભારતીય ક્રિકેટરે તેમના લગ્ન મુલતવી રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.
સ્મૃતિ મંધાના-પલાશ મુચ્છલના લગ્ન કેમ મુલતવી રાખવામાં આવ્યા?
પલક મુચ્છલે સોમવારે તેના ભાઈ પલાશ મુચ્છલના ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાના સાથેના લગ્ન મુલતવી રાખવા અંગે ટિપ્પણી કરી અને ફેન્સ અને મીડિયાને પરિવારેની પ્રાઈવસીનું સન્માન કરવા વિનંતી કરી. પલકે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક સ્ટોરી શેર કરતા લખ્યું કે, "સ્મૃતિના પિતાની તબિયત ખરાબ થવાને કારણે સ્મૃતિ અને પલાશના લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે. અમે તમને બધાને વિનંતી કરીએ છીએ કે, આ સંવેદનશીલ સમયમાં પરિવારની પ્રાઈવસીનું સન્માન કરો."
સ્મૃતિ મંધાનાના મેનેજરનું નિવેદન
નોંધનીય છે કે, મંધાનાના મેનેજરે મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, સ્મૃતિના પિતાની તબિયત ખરાબ હોવાથી લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, "આજે સવારે (રવિવાર, 23 નવેમ્બર), જ્યારે સ્મૃતિના પિતા નાસ્તો કરી રહ્યા હતા, ત્યારે તેમની તબિયત લથડી ગઈ. અમે થોડી રાહ જોઈ, વિચાર્યું કે તેઓ સ્વસ્થ થઈ જશે. પરંતુ જ્યારે તેની તબિયત વધુ ખરાબ થઈ, ત્યારે અમે એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી અને તેને હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા, જ્યાં તેઓ હાલમાં દેખરેખ હેઠળ છે."
મેનેજરે વધુમાં જણાવ્યું કે, સ્મૃતિ તેમના પિતાની ખૂબ જ નજીક છે. તેમણે નિર્ણય લીધો છે કે, જ્યાર સુધી તેઓ સ્વસ્થ ન થઈ જાય, ત્યાં સુધી લગ્ન અનિશ્ચિત સમય માટે મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છ. તેના પિતા દેખરેખ હેઠળ છે અને ડોક્ટરે સલાહ આપી છે કે તેઓ સ્વસ્થ ન થાય ત્યાં સુધી તેમને હોસ્પિટલમાં જ રહેવું જોઈએ. સ્મૃતિ સ્પષ્ટ છે કે, તે તેના પિતાને સ્વસ્થ થતા જોવા માંગે છે અને પછી લગ્ન કરવા માંગે છે.
