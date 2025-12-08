સ્મૃતિ મંધાના સાથેના લગ્ન તૂટ્યા બાદ પલાશ મુછલ થયો ગુસ્સે, જાણો કોને આપી લીગલ એક્શનની ધમકી
સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુછલે તેમના સંબંધોનો અંત લાવી દીધો છે. સ્મૃતિએ એક પોસ્ટમાં આ માહિતી શેર કરી. સ્મૃતિ મંધાના સાથેના લગ્ન તૂટી ગયા બાદ પલાશ મુછલ ગુસ્સામાં જોવા છે અને તેણે આ લોકો સામે લીગલ એક્શન લેવાની ધમકી આપી છે.
સ્મૃતિ મંધાના સાથેના લગ્ન તૂટ્યા બાદ પલાશ મુછલે ગુસ્સે થયો છે. રવિવારે પલાશ મુછલે પોતાની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર સ્મૃતિ મંધાના સાથેના લગ્ન અંગે એક મોટી અપડેટ શેર કરી. એક પોસ્ટમાં તેણે જણાવ્યું કે તેણે હવે તેના જીવન સાથે આગળ વધવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેણે તેના વિશે ખોટા સમાચાર ફેલાવનારાઓ સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની ધમકી પણ આપી.
પલાશ મુછલ તેના લગ્ન તૂટ્યા બાદ ગુસ્સે થયો
પલાશ મુછલે લખ્યું, "મેં મારા જીવનમાં આગળ વધવાનું અને મારા અંગત સંબંધોથી પાછળ હટવાનું નક્કી કર્યું છે." ગયા મહિને સાંગલીમાં તના લગ્ન સમારંભ દરમિયાન સ્મૃતિ મંધાના સાથે દગાના અહેવાલો પર પલાશ મુછલે પણ પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. પલાશ મુછલે લખ્યું, "મારા માટે આ પ્રકારની પાયાવિહોણી અફવાઓ પર લોકો આટલી સરળતાથી પ્રતિક્રિયા આપે છે તે જોવું ખૂબ મુશ્કેલ રહ્યું છે."
કોને કાનૂની કાર્યવાહીની ધમકી આપી ?
પલાશ મુછલના જણાવ્યા મુજબ, તેની ટીમ ખોટા સમાચાર ફેલાવનારાઓ સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરશે. પલાશ મુછલે કહ્યું, "મારી ટીમ ખોટા અને બદનક્ષીભર્યા કન્ટેન્ટ ફેલાવનારાઓ સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરશે. આ મુશ્કેલ સમયમાં મને ટેકો આપનારા દરેકનો આભાર." દરમિયાન ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાનાએ પણ તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર પોસ્ટ કરી.
સ્મૃતિ મંધાનાએ શું કહ્યું ?
સ્મૃતિ મંધાનાએ તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર લખ્યું, "છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી મારા જીવન વિશે ઘણી અટકળો ચાલી રહી છે અને મને લાગે છે કે આ સમયે મારા માટે ખુલ્લેઆમ બોલવું મહત્વપૂર્ણ છે. હું ખૂબ જ ખાનગી વ્યક્તિ છું, અને હું તેને તે રીતે રાખવા માંગુ છું. જો કે, મારે સ્પષ્ટતા કરવાની જરૂર છે કે લગ્ન રદ કરવામાં આવ્યા છે. હું આ બાબતને અહીં જ પૂર્ણવિરામ મુકવા માંગુ છું અને હું તમને બધાને પણ આવું જ કરવા વિનંતી કરું છું. હું તમને વિનંતી કરું છું કે આ સમયે બંને પરિવારોની ગોપનીયતાનો આદર કરો અને અમને આગળ વધવા માટે સમય આપો."
શું છે સમગ્ર મામલો ?
પલાશ અને ભારતીય ક્રિકેટ સ્ટાર સ્મૃતિ મંધાના 23 નવેમ્બરે લગ્ન કરવાના હતા. બધી તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી, પરંતુ અચાનક સ્મૃતિના પિતાની તબિયત બગડી ગઈ અને તેમને હોસ્પિટલ લઈ જવા પડ્યા. આનાથી સોશિયલ મીડિયા પર અટકળોનો દોર શરૂ થયો. પહેલા પલાશની અન્ય મહિલાઓ સાથેની ચેટના દાવા વાયરલ થયા, પછી તેની પૂર્વ ગર્લફ્રેન્ડનું નામ લેવામાં આવ્યું અને પછીથી લગ્નના કોરિયોગ્રાફર સાથેના સંબંધોની અફવાઓ પણ ફેલાવા લાગી. દરમિયાન સ્મૃતિ મંધાનાએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પરથી લગ્ન સંબંધિત તમામ ફોટા ડિલીટ કરી દીધા, જેનાથી અફવાઓને વધુ વેગ મળ્યો.
