છેતરપિંડીના આરોપો બાદ પલાશ મુચ્છલનો વળતો પ્રહાર; આ વ્યક્તિ વિરુદ્ધ 10 કરોડનો માનહાનિનો કેસ
Palash Muchhal Files 10 Crore Defamation: અભિનેતા અને પ્રોડ્યુસર વિદ્યાન માનેએ ભારતીય ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાનાના ભૂતપૂર્વ મંગેતર પલાશ મુછલ પર છેતરપિંડીના ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. ત્યારબાદ પલાશ પણ એક્શનમાં આવી ગયા છે. તેમણે વિદ્યાન સામે ₹10 કરોડનો માનહાનિનો દાવો દાખલ કર્યો છે.
Palash Muchhal Files 10 Crore Defamation Case On Vidnyan Mane: બોલિવુડ અભિનેતા અને પ્રોડ્યુસર વિદ્યાન માનેએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે સંગીતકારે તેમની સાથે 40 લાખની છેતરપિંડી કરી છે, ત્યારબાદ પલાશ મુછલ ફરી ચર્ચામાં છે. તેમણે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાના સાથે પણ વધુ ગંભીર આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમણે તેની સાથે પણ દગો કર્યો હતો. વિદ્યાનના આરોપોથી હોબાળો મચી ગયો હતો અને હવે પલાશે જાહેરાત કરી છે કે તેમણે વિદ્યાન સામે ₹10 કરોડનો માનહાનિનો દાવો દાખલ કર્યો છે.
વકીલ મારફતે ફટકારી નોટિસ
પલાશ મુછલે પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "મારા વકીલ, શ્રેયાંશ મિથરે સાંગલીના વિદ્યાન માનને 10 કરોડ રૂપિયાના માનહાનિની કાયદાકીય નોટિસ મોકલી છે, તેમણે મારી પ્રતિષ્ઠા અને ચારિત્ર્યને કલંકિત કરવાના ઈરાદાથી ખોટા અને અત્યંત બદનક્ષીભર્યા આરોપો લગાવ્યા છે.
વિદ્યાનને શું કહ્યું?
વિદ્યાન માનેએ પલાશ દ્વારા સ્મૃતિ સાથે દગો કરવાનો દાવો કરતા HT ને જણાવ્યું હતું કે, "હું લગ્ન સમારંભમાં હતો ત્યારે તે (પલાશ) બીજી સ્ત્રી સાથે બેડ પર રંગે હાથે ઝડપાયો હતો. તે એક ભયાનક દ્રશ્ય હતું; ભારતીય મહિલા ક્રિકેટરો દ્વારા તેને માર મારવામાં આવ્યો હતો. આખો પરિવાર ચોર છે. મેં વિચાર્યું હતું કે તે લગ્ન કરીને સાંગલીમાં સ્થાયી થશે, પરંતુ તે મારા પર ઉલટું પડ્યું."
ગયા વર્ષે લગ્ન તૂટ્યા
નોંધનીય છે કે ભારતીય ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાના અને સંગીતકાર પલાશ મુચ્છલના લગ્ન નવેમ્બર 2025 માં થવાના હતા, પરંતુ લગ્ન સમારંભો દરમિયાન એક ઈમરજન્સી ઉભી થઈ. સ્મૃતિના પિતા બીમાર પડ્યા અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા, ત્યારબાદ પલાશને પણ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. થોડા સમય પછી બંને પરિવારોએ તેમના અલગ થવાની જાહેરાત કરી અને લગ્ન રદ કરવામાં આવ્યા છે.
