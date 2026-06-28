/48 ટીમોમાંથી એકમાત્ર એવી ટીમ, જે ગોલ કર્યા વિના વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર... ત્રણેય મેચમાં હારી ગઈ

Football World Cup 2026 : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં 48 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો, જેમાંથી 32 ટીમો આગળના રાઉન્ડમાં પહોંચી છે. બહાર થયેલી 16 ટીમોમાંથી, એક ચોક્કસ ટીમ માટે આ ટુર્નામેન્ટ ખૂબ જ ખરાબ રહી હતી, કારણ કે તેઓ એક પણ ગોલ કર્યા વિના બહાર થઈ ગયા હતા. જ્યારે બહાર થયેલી અન્ય 15 ટીમો ઓછામાં ઓછી એક વાર ગોલ કરવામાં સફળ રહી હતી, આ ટીમ તેની ત્રણ મેચોમાંથી એક પણ મેચમાં જીત મેળવી શકી નહોતી.
આ ટીમ પનામા છે, જે ગ્રુપ Lમાં હતી. તેને તેની ત્રણેય મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પનામાએ ઘાના, ક્રોએશિયા અને ઇંગ્લેન્ડ જેવી મજબૂત ટીમો સાથે ગ્રુપ શેર કર્યું હતું, જે બધી ટીમો સામે હારી ગયું હતું. પનામાએ શરૂઆતની મેચોમાં મજબૂત બચાવ દર્શાવ્યો હતો, ઘાના અને ક્રોએશિયાને લાંબા સમય સુધી રોકી રાખ્યા હતા, જોકે તેઓએ પોતે પણ ઘણી તકો ગુમાવી હતી.
1-0ના માર્જિનથી હાર
જોકે, પનામાના ફોરવર્ડ્સ તેમની તકોને ગોલમાં રૂપાંતરિત કરવામાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ રહ્યા. ઘાનાએ પનામાને 1-0થી હરાવ્યું અને તેમને ક્રોએશિયા સામે પણ 1-0થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. તેમની છેલ્લી આશા ઇંગ્લેન્ડ સામે ઠગારી નીવડી. તેમની છેલ્લી ગ્રુપ મેચમાં, પનામાનો સામનો ઇંગ્લેન્ડ સાથે થયો અને ફરી એકવાર સ્કોરબોર્ડ પર સ્થાન મેળવવામાં નિષ્ફળ ગયા.
ઇંગ્લેન્ડ 2-0થી જીત્યું
ઇંગ્લેન્ડે પનામા સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, મેચ 2-0થી જીતી. ઇંગ્લેન્ડ માટે જુડ બેલિંગહામ અને હેરી કેને શાનદાર ગોલ કર્યા. આ હાર સાથે પનામા એક પણ ગોલ કર્યા વિના કે કોઈ પોઈન્ટ મેળવ્યા વિના વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયું. પનામા એકમાત્ર એવી ટીમ બની જે એક પણ ગોલ કરવામાં નિષ્ફળ રહી.