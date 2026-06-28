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48 ટીમોમાંથી એકમાત્ર એવી ટીમ, જે ગોલ કર્યા વિના વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર... ત્રણેય મેચમાં હારી ગઈ

Football World Cup 2026 : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની લીગ સ્ટેજ તેના અંતિમ તબક્કામાં છે, આજે લીગ સ્ટેજની છેલ્લી મેચો રમાઈ. આ મેગા-ટુર્નામેન્ટમાં 48 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો, જેમાંથી 32 ટીમો આગળના રાઉન્ડમાં પહોંચી છે અને 16 ટીમો બહાર થઈ છે. આ 16 ટીમોમાંથી એક ટીમ માટે વર્લ્ડ કપ એક દુઃસ્વપ્ન સાબિત થયો, કારણ કે આ ટીમ એક પણ ગોલ કર્યા વિના વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 28, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:53 PM IST
48 ટીમોમાંથી એકમાત્ર એવી ટીમ, જે ગોલ કર્યા વિના વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર... ત્રણેય મેચમાં હારી ગઈ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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