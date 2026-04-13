Video - મેચ બાદ ના મિલાવ્યા હાથ, હાર્દિકની વિકેટ પર કૃણાલનું આક્રમક સેલિબ્રેશન... પંડ્યા બ્રધર્સ વચ્ચે બધુ બરાબર નથી !
મુંબઈ અને બેંગ્લોર વચ્ચેની IPL મેચ દરમિયાન એક એવું દ્રશ્ય સામે આવ્યું જેણે ચાહકોને ચોંકાવી દીધા. આ વખતે જ્યારે હાર્દિક પંડ્યા અને કૃણાલ પંડ્યા મેદાન પર આમને-સામને હતા, ત્યારે ના કોઈ હસી મજાક જોવા મળી કે ના ભાઈચારાની ઝલક જોવા મળી.
Trending Photos
IPL 2026માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ વચ્ચે રવિવારે એક હાઇ-સ્કોરિંગ મુકાબલો થયો હતો. મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાયેલી આ મેચમાં RCBનો 18 રનથી વિજય થયો હતો. ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી RCBએ 4 વિકેટ ગુમાવીને 240 રનનો મોટો સ્કોર બનાવ્યો હતો. જવાબમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ 5 વિકેટ ગુમાવીને 222 રન બનાવવામાં સફળ રહી.
મેદાન પર પંડ્યા બ્રધર્સ આમને સામને
બધાની નજર મેચમાં એક ચોક્કસ ક્ષણ પર ટકેલી હતી જ્યારે હાર્દિક પંડ્યા અને કૃણાલ પંડ્યા સામસામે આવ્યા હતા. બંને ભાઈઓ વચ્ચેનો મુકાબલો ફક્ત ક્રિકેટની રમતથી આગળ વધતો હોય તેવું લાગતું હતું. તેમના વર્તનથી તેમના સંબંધોમાં તિરાડ પડવાની અટકળોને વધુ વેગ મળ્યો. બોલિંગ કરતી વખતે કૃણાલે બાઉન્સર વડે તેના નાના ભાઈનું સ્વાગત કર્યું. હાર્દિકે તેના તરફથી કોઈ પ્રતિભાવ આપ્યો નહીં, ફક્ત આંખોથી જવાબ આપ્યો. સામાન્ય રીતે મેદાન પર રમુજી મજાક અને મિત્રતા માટે જાણીતા બંને ભાઈઓ આ પ્રસંગે સંપૂર્ણપણે ઉદાસ દેખાયા.
Fighting between Hardik and Krunal pic.twitter.com/MVEVlNSctP
— Anshul Rathaur (@anshul_rathaur_) April 12, 2026
મેચની સૌથી મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ એ બની જ્યારે જેકબ ડફીએ હાર્દિક પંડ્યાની વિકેટ લીધી. હાર્દિક આઉટ થતાં જ કૃણાલ પંડ્યાએ આક્રમક સેલિબ્રેશન કર્યું, જેનાથી ચાહકો ચોંકી ગયા. આ ઘટનાનો વિડિયો તરત જ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ ગયો, જેના કારણે લોકોએ બંને ભાઈઓ વચ્ચે બધું બરાબર ચાલી ના રહ્યું હોવાનું અનુમાન લગાવી રહ્યા છે.
Krunal Pandya didn't went to shake hand with hardik Pandya.
Is everything normal between them??#hardikpandya #MIvRCB pic.twitter.com/WhxPKEwcZP
— impact player (@whypratik) April 12, 2026
મેચ બાદ ના મિલાવ્યા હાથ
મામલો ત્યાં જ સમાપ્ત થયો નહીં. મેચ સમાપ્ત થયા પછી હાર્દિક પંડ્યા કે કૃણાલ પંડ્યા એકબીજાની નજીક આવ્યા નહોતા અને ન તો તેઓ હાથ મિલાવતા જોવા મળ્યા હતા. આ ખાસ દ્રશ્ય ચર્ચાનો મુખ્ય મુદ્દો બન્યો, ખાસ કરીને ભૂતકાળમાં મેદાન પર બંને વચ્ચે ખૂબ જ તાલમેલ હોવાની ઝલક વારંવાર જોવા મળતી હતી.
Bhaivalry was at it's peak, emotions running high 🔥#MIvRCB | [Mumbai Indians, Rohit, Kohli, Tilak, Rajat Patidar] pic.twitter.com/CTEtAgcNiB
— Star Sports (@StarSportsIndia) April 12, 2026
પંડ્યા બ્રધર્સ વચ્ચે તિરાડ !
હકીકતમાં, આ અંગે અટકળો પહેલાથી જ શરૂ થઈ ગઈ હતી. તાજેતરના T20 વર્લ્ડ કપમાં હાર્દિક પંડ્યાના શાનદાર પ્રદર્શન માટે દરેક વ્યક્તિ તેની પ્રશંસા કરી રહ્યા હતા, ત્યારે કૃણાલ પંડ્યા તરફથી કોઈ નોંધપાત્ર પ્રતિક્રિયા આવી નહોતી. વધુમાં બંને વચ્ચેના અણબનાવના સંકેતો સોશિયલ મીડિયા પર પણ સામે આવ્યા છે, જેમ કે જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ ના પાઠવી અને તેમના અંગત જીવન સંબંધિત કાર્યક્રમો દરમિયાન અલગ જોવા મળવું.
જોકે બંને ભાઈઓમાંથી કોઈએ પણ આ બાબતે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપ્યું નથી, પરંતુ મેદાન પર જોવા મળેલી આ ઘટના હવે ચાહકોમાં ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય બની ગઈ છે. આ ક્ષણે એ કહેવું મુશ્કેલ છે કે શું આ ફક્ત મેચના કારણે હતું કે પછી તેમના સંબંધોમાં ખરેખર અંતર આવી ગયું છે. જોકે, એક વાત ચોક્કસ છે કે આ મેચે પંડ્યા ભાઈઓની આસપાસ ચાલી રહેલી ચર્ચાઓને વધુ વેગ આપ્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે