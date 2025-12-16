પપ્પુ યાદવનો દિકરો પણ રમશે IPL, આ ટીમે ઓક્શનમાં ખરીદ્યો; મળી આટલી કિંમત
Who is Sarthak Ranjan: પપ્પુ યાદવની ગણતરી બિહારના ધાકડ નેતાઓમાં થાય છે. પપ્પુ યાદવના પુત્ર સાર્થક રંજન ઘરેલુ ક્રિકેટમાં સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. હવે સાર્થક IPLની આગામી સીઝનમાં પણ ભાગ લેવા જઈ રહ્યો છે.
IPL Auction 2026: અબુ ધાબીના એતિહાદ એરીનામાં 16 ડિસેમ્બરના રોજ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)ની આગામી સીઝન માટે ખેલાડીઓનું મીની ઓક્શન યોજાયું. આ મીની ઓક્શનમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના ઓલરાઉન્ડર કેમરૂન ગ્રીન સૌથી મોંઘો રહ્યો, જેને કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ (KKR)એ 25.20 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો. KKRએ શ્રીલંકાના ફાસ્ટ બોલર મથીશા પથિરાનાને પણ 18 કરોડ રૂપિયાની કિંમતમાં પોતાની સાથે જોડ્યો. અનકેપ્ડ પ્લેયર્સ પ્રશાંત વીર અને કાર્તિક શર્મા સમાન 14.20 કરોડ રૂપિયામાં ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) સાથે જોડાયા.
IPL 2026 માટેની મીની હરાજીમાં લોકસભા સાંસદ પપ્પુ યાદવના પુત્ર સાર્થક રંજન પર પણ સફળ બોલી લગાવવામાં આવી. સાર્થકને ત્રણ વખતની ચેમ્પિયન કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સે 30 લાખ રૂપિયામાં ખરીદ્યો છે. સાર્થકની બેઝ પ્રાઇસ 30 લાખ હતી અને તે આ જ કિંમતે શાહરૂખ ખાનની સહ-માલિકી હકવાળી KKRમાં સામેલ થયો છે. સાર્થક પહેલીવાર IPLમાં જોવા મળશે. હવે આગામી IPL સીઝનમાં સાર્થક KKR માટે કેટલી મેચ રમે છે, તે જોવાનું રહે છે.
દિલ્હી પ્રીમિયર લીગ (DPL) 2025માં ક્રિકેટર સાર્થક રંજનનું બેટ જોરદાર ચાલ્યું હતું. ઓપનિંગ બેટ્સમેન સાર્થક રંજને નોર્થ દિલ્હી સ્ટ્રાઇકર્સ માટે 11 મેચની 10 ઇનિંગ્સમાં 55ની એવરેજથી 495 રન બનાવ્યા, જેમાં ચાર અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેનો સર્વશ્રેષ્ઠ સ્કોર 82 રન હતો. સાર્થકે 56 ચોગ્ગા અને 18 છગ્ગા ફટકાર્યા. સાર્થક DPL 2025માં સૌથી વધુ રન બનાવનારા બેટ્સમેનોમાં બીજા નંબર પર રહ્યો. સાર્થક કરતા વધુ રન અર્પિત રાણા (495)એ બનાવ્યા હતા.
29 વર્ષીય સાર્થક રંજન ગયા વર્ષે માર્ચમાં ત્યારે ચર્ચામાં આવ્યો હતો, જ્યારે તેણે તેના પિતા પપ્પુ યાદવ સાથે કોંગ્રેસ પાર્ટીની સદસ્યતા ગ્રહણ કરી હતી. સાર્થકના પિતા પૂર્ણીયા લોકસભા બેઠક પરથી સાંસદ છે, જ્યારે સાર્થકના માતા રણજીત રંજન કોંગ્રેસની ટિકિટ પર છત્તીસગઢથી રાજ્યસભા સાંસદ છે.
દિલ્હી માટે કેવો છે સાર્થકનો રેકોર્ડ?
સાર્થક રંજને ઘરેલુ ક્રિકેટમાં દિલ્હી માટે બે ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ, ચાર લિસ્ટ A મેચ અને પાંચ T20 મેચ રમી છે. તેણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 9.33ની એવરેજથી 28 રન બનાવ્યા છે. લિસ્ટ Aમાં તેણે 26.25ની એવરેજથી 105 રન બનાવ્યા છે, જ્યારે T20 ક્રિકેટમાં તેણે 13.20ની એવરેજથી 66 રન બનાવ્યા છે.
સાર્થક રંજને નવેમ્બર 2018માં હૈદરાબાદ સામે તેનું ફર્સ્ટ ક્લાસ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તે સમયે દિલ્હી ટીમની કપ્તાની નીતીશ રાણા કરી રહ્યા હતા. આ પહેલા તેણે ફેબ્રુઆરી 2017માં ઋષભ પંતની કપ્તાનીમાં હિમાચલ પ્રદેશ સામે લિસ્ટ-Aમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું, તે મેચમાં ગૌતમ ગંભીર પણ દિલ્હી ટીમનો ભાગ હતો. સાર્થકે જાન્યુઆરી 2016માં વડોદરા સામે તેનું ટી20 ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તે દરમિયાન દિલ્હી ટીમની કમાન ગૌતમ ગંભીરના હાથમાં હતી.
