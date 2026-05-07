/IPL 2026 વચ્ચે પેટ કમિન્સને મળી 113 કરોડની ઓફર, શું છોડી દેશે સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ ?

Pat Cummins : IPL 2026 વચ્ચે પેટ કમિન્સને એક મોટી ઓફર મળી છે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેના કરારને ત્રણ વર્ષ માટે લંબાવતા તેને 12 મિલિયન ડોલર એટલે કે લગભગ રૂપિયા 113 કરોડની ઓફર કરવામાં આવી છે, ત્યારે સવાલ એ છે કે શું આ ઓફર બાદ પેટ કમિન્સ IPLમાં નહીં રમે ?
Pat Cummins : IPL 2026 વચ્ચે પેટ કમિન્સને એક મોટી ઓફર મળી છે. અહેવાલો અનુસાર, ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ પેટ કમિન્સનો કરાર ત્રણ વર્ષ માટે લંબાવ્યો છે અને તેને આ માટે એક આકર્ષક નાણાકીય પેકેજ પણ ઓફર કર્યું છે. પેટ કમિન્સને આ ઓફર પાછળનો ઉદ્દેશ ફ્રેન્ચાઇઝ ક્રિકેટમાં તેની રુચિને ઓછી કરવાનો છે, જેનાથી તે તેના દેશ માટે શક્ય તેટલું રમી શકે.
ઓસ્ટ્રેલિયાના ટેસ્ટ અને વનડે કેપ્ટન પેટ કમિન્સને નેશનલ ટીમ માટે તેમની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા દ્વારા લાંબા ગાળાના કરારની ઓફર કરવામાં આવી હોવાના અહેવાલ છે. 2029 સુધી ટેસ્ટ ક્રિકેટ તેની ટોચની પ્રાથમિકતા રહેશે. કમિન્સ હાલમાં IPL ફ્રેન્ચાઇઝી સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે રમી રહ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયન અખબાર ધ સિડની મોર્નિંગ હેરાલ્ડના અહેવાલ મુજબ, ટ્રેવિસ હેડને પણ આવી જ ઓફર આપવામાં આવી છે.
કમિન્સની વાર્ષિક કમાણી ₹33–34 કરોડ સુધી પહોંચી જશે
પેટ કમિન્સને હાલમાં IPL ફ્રેન્ચાઇઝી સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ પ્રતિ સીઝન ₹18 કરોડ આપે છે. જો કે, જો તે ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાની ઓફર સ્વીકારે છે, તો તેની વાર્ષિક કમાણીમાં આશરે 1 મિલિયન ડોલર એટલે કે ₹8.50 કરોડનો વધારો થઈ શકે છે. પરિણામે તે વાર્ષિક ₹33 કરોડથી ₹34 કરોડની વચ્ચે કમાણી કરી શકે છે.
ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ આટલી આકર્ષક ઓફર કેમ કરી?
ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ પ્રમુખ જેમ્સ ઓલસોપે જણાવ્યું હતું કે પેટ કમિન્સે લાંબા સમયથી ત્રણેય ફોર્મેટમાં ઓસ્ટ્રેલિયા માટે સતત ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું છે. પરિણામે તેને આ ઓફર આપવામાં આવી છે. ઓલસોપે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે એક વાત ચોક્કસ છે કે માર્કેટનું દબાણ એવા ખેલાડીઓ પર વધુને વધુ અસર કરી રહ્યું છે જેમની પાસે સૌથી વધુ બ્રાન્ડ વેલ્યુ છે. કમિન્સ, હેઝલવુડ અને હેડ જેવા ખેલાડીઓની નોંધપાત્ર માંગ છે. તેથી હવે અમારી પ્રાથમિકતા એ સુનિશ્ચિત કરવાની છે કે તેઓ લીગ ક્રિકેટમાં ભાગ લેવા કરતાં તેમના દેશ માટે રમવાને પ્રાથમિકતા આપે.
પેટ કમિન્સ તરફથી હજુ સુધી કોઈ નિવેદન નથી
અહેવાલો અનુસાર, કમિન્સને અગાઉની કરતાં વધુ પગાર આપવાની ખાતરી આપવામાં આવી છે, પછી ભલે તે ગમે તેટલી મેચ રમે. જો કે, પેટ કમિન્સે હજુ સુધી આ ઓફર અંગે કોઈ નિવેદન આપ્યું નથી. હવે નિર્ણય કમિન્સના હાથમાં છે કે આ ઓફર સ્વીકારવી કે નકારવી. જે તેના માટે ભાવિ યોજનાઓ નક્કી કરશે.
IPL 2026માં પેટ કમિન્સ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે, અત્યાર સુધી રમાયેલી ચાર મેચમાં તેણે 10 વિકેટ લીધી છે.