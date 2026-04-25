હોમSportsIPL 2026 વચ્ચે મોટા સમાચાર, બદલાઈ જશે આ ટીમનો કેપ્ટન, જાણો શું છે કારણ

IPL 2026 વચ્ચે મોટા સમાચાર, બદલાઈ જશે આ ટીમનો કેપ્ટન, જાણો શું છે કારણ

SRH vs RR : IPL 2026 તેના મહત્વપૂર્ણ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે, અહીંથી પ્લેઓફમાં પહોંચવા માટે દરેક ટીમને એડીચોટીનું જોર લગાવવું પડશે. 25 એપ્રિલે સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે સાંજે 7:30 વાગ્ય મેચ રમાશે. આ મેચમાં સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળશે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 25, 2026, 02:05 PM IST
  • IPL વચ્ચે બદલાઈ જશે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનો કેપ્ટન
  • ઇશાન કિશન પાસેથી છીનવાશે કેપ્ટનશીપ
  • પેટ કમિન્સની વાપસી થતાં હવે SRHની કમાન સંભાળશે

IPL 2026 વચ્ચે મોટા સમાચાર, બદલાઈ જશે આ ટીમનો કેપ્ટન, જાણો શું છે કારણ

SRH vs RR : IPL 2026 વચ્ચે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ તેનો કેપ્ટન બદલવા જઈ રહી છે. આ ટીમ તેની આગામી મેચમાં નવા કેપ્ટનના નેતૃત્વ હેઠળ મેદાનમાં ઉતરશે, જે આ સિઝનમાં ઈજાને કારણે એક પણ મેચ રમી શક્યો નથી. જો કે, ટીમે હવે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે જેમાં જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે તેમનો પૂર્ણ-સમયનો કેપ્ટન આખરે મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે.

પેટ કમિન્સની વાપસી 

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદએ સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી છે કે તેમની ટીમનો કેપ્ટન અને સ્ટાર ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર પેટ કમિન્સ 25 એપ્રિલે રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની મેચમાં IPL 2026માં વાપસી કરશે. આ મેચ જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. પેટ કમિન્સ અત્યાર સુધી પીઠની ઈજાને કારણે સાઇડલાઇન હતો. એક ઈજા જેણે તેને 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાંથી પણ બહાર રાખ્યો હતો. ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કર્યા પછી તે ભારત પહોંચ્યો છે અને મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે.

ઇશાન કિશન પાસેથી છીનવાશે કેપ્ટનશીપ

કમિન્સની ગેરહાજરીમાં ઇશાન કિશન ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે, જ્યારે અભિષેક શર્મા વાઈસ કેપ્ટન છે. જો કે, પેટ કમિન્સ ટીમનો પૂર્ણ-સમયનો કેપ્ટન હોવાથી રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની મેચ માટે હૈદરાબાદના નેતૃત્વમાં ફેરફાર થવાની અપેક્ષા છે. પેટ કમિન્સ ટીમનું નેતૃત્વ કરે તેવી શક્યતા છે, જે ઇશાન કિશન પાસેથી કમાન સંભાળશે. પેટ કમિન્સનું પુનરાગમન SRHને પ્રોત્સાહન આપશે તેવી અપેક્ષા છે, કારણ કે તે ટીમનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ બોલર છે.

 

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 24, 2026

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ 4 મેચ જીતી છે

પેટ કમિન્સની ગેરહાજરી દરમિયાન સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ કુલ 7 મેચ રમી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ટીમે ચાર મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે જ્યારે ત્રણમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. SRH હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર ચોથા સ્થાને છે. ટીમનો નેટ રન રેટ +0.820 છે, જેનો અર્થ છે કે તેઓ પ્લેઓફની દોડમાં મજબૂત રીતે આગળ વધી રહ્યા છે અને ટોચના ચારમાં સ્થાન મેળવવાની તેમની પાસે મજબૂત તક છે. પરિણામે કમિન્સની ભાગીદારી ટીમ માટે સારા સમાચાર છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

