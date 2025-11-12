સંજુ સેમસનના બદલે જાડેજાની ડીલમાં ફસાયો પેચ, સામે આવ્યો સૌથી મોટો અવરોધ !
Exchange Deal: સંજુ સેમસન અને રવિન્દ્ર જાડેજાના અદલા બદલી અંગે CSK અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે બહુચર્ચિત સોદો વિલંબિત થઈ રહ્યો છે. તેનું કારણ એક મોટી ગૂંચવણ છે. જ્યારે સંજુ સેમસન અને રવિન્દ્ર જાડેજાની અદલા બદલી કોઈ સમસ્યા નથી, પરંતુ વાસ્તવિક સમસ્યા અંગ્રેજી ઓલરાઉન્ડર સેમ કુરનના મુદ્દામાં છે.
Exchange Deal: જ્યારથી સંજુ સેમસન રાજસ્થાન રોયલ્સ છોડવાનો સંકેત આપે છે, ત્યારથી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ તેના પર નજર રાખી રહી છે. તેને મેળવવા માટે, CSK એ રોયલ્સ સાથે વેપાર કરવાનો આશરો લીધો. સંજુ સેમસનના બદલામાં, રાજસ્થાને CSKના બે ખેલાડીઓની માંગ કરી, જેમાં સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા અને અંગ્રેજી ઓલરાઉન્ડર સેમ કરન.
એવી ચર્ચા છે કે રાજસ્થાને જાડેજા માટે કેપ્ટનશીપની ભૂમિકા પર વિચાર કર્યો છે. બંને ટીમો વચ્ચેનો આ બહુચર્ચિત સોદો એક મોટી ગૂંચવણને કારણે વિલંબિત થઈ રહ્યો છે. સંજુ સેમસન અને રવિન્દ્ર જાડેજાના અદલા બદલીમાં કોઈ સમસ્યા નથી, પરંતુ સમસ્યા સેમ કરન સાથે છે.
સમસ્યા સેમ કરન સાથે
જો સીએસકે અને રાજસ્થાન રોયલ્સે રવિન્દ્ર જાડેજા અને સંજુ સેમસનની અદલાબદલી કરી હોત, તો કોઈ સમસ્યા ન હોત. આ સોદો ઘણા સમય પહેલા જ થઈ ગયો હોત. સમસ્યા રાજસ્થાન રોયલ્સના વિદેશી ખેલાડીઓના ક્વોટાની છે. આ જ કારણ છે કે આ સોદો વિલંબિત થઈ રહ્યો છે. રોયલ્સનો વિદેશી ક્વોટા પહેલાથી જ ભરાઈ ગયો છે. વધુમાં, રાજસ્થાન રોયલ્સ પાસે ખેલાડીઓ ખરીદવા માટે માત્ર ₹30 લાખ બાકી છે.
ડીલ હજુ પણ પ્રક્રિયામાં
ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સે 48 કલાકથી વધુ સમય પહેલા ખેલાડીઓના અદલાબદલી માટે એક્સપ્રેશન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પ્રક્રિયા શરૂ કરી હતી. જોકે, બીસીસીઆઈને હજુ સુધી ઔપચારિક રીતે મંજૂરી માટે વિનંતી કરવામાં આવી નથી. આમ, ડીલ હજુ પણ પ્રક્રિયામાં છે અને તેને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું નથી.
ડીલમાં વિલંબ થઈ રહેલી ગૂંચવણોને સમજો
ડીલમાં વાસ્તવિક સમસ્યા સેમ કરન છે. જો મામલો ફક્ત સંજુ સેમસન અને રવિન્દ્ર જાડેજાના અદલાબદલી પૂરતો મર્યાદિત હોત, તો ડીલ ઘણા સમય પહેલા જ ફાઇનલ થઈ ગઈ હોત. આઈપીએલના નિયમો અનુસાર, ફ્રેન્ચાઇઝ મહત્તમ આઠ વિદેશી ખેલાડીઓને જાળવી શકે છે. રાજસ્થાન રોયલ્સ પાસે આ ક્વોટા ભરેલો છે.
રાજસ્થાન પાસે પહેલાથી જ આઠ વિદેશી ખેલાડીઓ છે, જેમાં જોફ્રા આર્ચર, શિમરોન હેટમાયર, વાનિન્દુ હસરંગા, મહિષ થીક્ષના, ફઝલહક ફારૂકી, ક્વેના મ્ફાકા, નાન્દ્રે બર્ગર અને લુઆન ડ્રિસ પ્રિટોરિયસ. આ ઉપરાંત, તેમની પાસે 14 ભારતીય ખેલાડીઓ છે. સેમ કરન એક વિદેશી ખેલાડી હોવાથી, રાજસ્થાન રોયલ્સ તેને ફક્ત ત્યારે જ ઉમેરી શકે છે જો તેઓ બીજા વિદેશી ખેલાડીને રિલીઝ કરે.
પૈસા પણ એક બાબત
વિદેશી ક્વોટા ઉપરાંત, સોદામાં વિલંબમાં પૈસા પણ એક મુખ્ય પરિબળ છે. રાજસ્થાન રોયલ્સ પાસે ખેલાડીઓ મેળવવા માટે તેમના પર્સમાં ફક્ત 30 લાખ રૂપિયા બાકી છે. કરનની કિંમત 2.4 કરોડ રૂપિયા છે. તેથી, તેને મેળવવા માટે, રોયલ્સે માત્ર એક વિદેશી ખેલાડીને રિલીઝ કરવો પડશે નહીં, પરંતુ એ પણ સુનિશ્ચિત કરવું પડશે કે જે ખેલાડીને રિલીઝ કરવામાં આવી રહ્યો છે તેની કિંમત સેમ કરન મેળવવા માટે પૂરતી છે. એટલે કે, તેની કિંમત 2.4 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોવી જોઈએ.
સેમ કરન માટે RR કોને રિલીઝ કરી શકે છે?
ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, રાજસ્થાન રોયલ્સ શ્રીલંકાના બે સ્પિનરો જેમાં વનિન્દુ હસરંગા અને મહિષ થીકશનાને રિલીઝ કરવાનું વિચારી રહી છે. હસરંગાની કિંમત 5.25 કરોડ રૂપિયા છે, અને થીકશનાની કિંમત 4.4 કરોડ રૂપિયા છે.
જો રાજસ્થાન આમાંથી કોઈપણ ખેલાડીને રિલીઝ કરે છે, તો તેમની પાસે સેમ કરનને ખરીદવા માટે પૂરતા પૈસા હશે. ગમે તે હોય, ચિત્ર 15 નવેમ્બર સુધીમાં સ્પષ્ટ થઈ જશે કારણ કે તે IPL ફ્રેન્ચાઇઝીઓ માટે ખેલાડીઓની રીટેન્શન-રિલીઝ યાદી જાહેર કરવાની છેલ્લી તારીખ છે.
