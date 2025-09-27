Prev
IND vs SL : અક્ષર પટેલે કેચ છોડ્યો...બોલ બાઉન્ડ્રી બહાર ગયો છતાં શ્રીલંકાને કેમ ન મળ્યો એક પણ રન ?

Asia Cup 2025 : ભારતીય ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલે પથુમ નિસાન્કાનો આસાન કેચ છોડ્યો. બોલ તેના હાથે અડીને બાઉન્ડ્રી બહાર ગયો, પરંતુ શ્રીલંકાને કોઈ રન મળ્યો નહીં, ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે કેમ આવું થયું ?

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 27, 2025, 11:33 AM IST

IND vs SL : ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની સુપર ફોર મેચ એશિયા કપ 2025ની સૌથી રોમાંચક મેચોમાંની એક હતી. શ્રીલંકા પહેલાથી જ બહાર થઈ ગયું હતું, તો ભારતીય ટીમ પહેલાથી જ ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવી ચૂકી હતી. તેથી આ મેચનું પરિણામ ઔપચારિકતા હતી, તેમ છતાં બંને ટીમો છેલ્લા બોલ સુધી લડી હતી. મેચ ટાઇ થયા પછી સુપર ઓવરમાં ભારતે શ્રીલંકાને હરાવીને ટુર્નામેન્ટમાં પોતાની અજેય લીડ જાળવી રાખી.

અક્ષર પટેલની મોટી ભૂલ

આ મેચમાં એક વિચિત્ર ઘટના જોવા મળી. વરુણ ચક્રવર્તી શ્રીલંકાની ઇનિંગની 10મી ઓવર ફેંકી રહ્યો હતો. ત્રીજા બોલ પર પથુમ નિસાન્કા લોંગ-ઓન તરફ શોટ રમ્યો અને સીધો ત્યાં ફિલ્ડિંગ કરી રહેલા અક્ષર પટેલ પાસે ગયો, પરંતુ તે કેચ પકડી શક્યો નહીં. બોલ અક્ષરના હાથમાં વાગ્યો અને બાઉન્ડ્રી લાઇનની બહાર સિક્સ માટે ગયો.

શ્રીલંકાને એક પણ રન મળ્યો નહીં

પથુમ નિસાન્કાએ સિક્સ ફટકારી પણ શ્રીલંકાને એક પણ રન મળ્યો નહીં. હકીકતમાં, વરુણ ચક્રવર્તીએ બોલ ફેંકતા પહેલા અમ્પાયર ઇઝતુલ્લાહ સફીએ બોલને ડેડ જાહેર કર્યો હતો. જોકે, કોઈ ખેલાડીએ ધ્યાન આપ્યું નહીં અને રમત ચાલુ રહી. જો કે, અમ્પાયરે બોલ ફેંકતા પહેલા ડેડ બોલ આપ્યો હોવાથી શ્રીલંકાને એક પણ રન મળ્યો નહોતો. જો અક્ષરે કેચ લીધો હોત, તો પણ તે આઉટ થયો ન હોત. અભિષેક શર્મા મેદાનમાં હાજર નહોતો તેથી જ અમ્પાયરે ડેડ બોલનો સંકેત આપ્યો હતો. 

 

— Symonds (@Symonds716624) September 26, 2025

પથુમ નિસન્કાએ આ મેચમાં સદી ફટકારી. તેણે છેલ્લી ઓવરના પહેલા બોલ પર હર્ષિત રાણાના હાથે આઉટ થતાં પહેલા 58 બોલમાં 107 રનની ઇનિંગ રમી. જોકે, તેની ઇનિંગ છતાં શ્રીલંકા મેચ જીતી શક્યું નહીં. તેની વિસ્ફોટક બેટિંગ છતાં પથુમનો સુપર ઓવરમાં રમ્યો નહોતો અને શ્રીલંકાને હારનો સામનો કરવો પડ્યો.

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

