T20 વર્લ્ડ કપમાં ખરાબ પ્રદર્શનથી તૂટ્યું આ ક્રિકેટરનું દિલ, કેપ્ટન પદેથી આપ્યું રાજીનામું

Paul Stirling : આઇરિશ ક્રિકેટ ટીમ હવે ટી20 ક્રિકેટમાં નવા કેપ્ટનની શોધમાં છે. અનુભવી બેટ્સમેન પોલ સ્ટર્લિંગે ટી20 ટીમના કેપ્ટન પદેથી રાજીનામું આપવાનો મોટો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય એવા સમયે લેવામાં આવ્યો છે, જ્યારે આઇરિશ ટીમ બદલાવના તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહી છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 19, 2026, 07:26 PM IST
  • પોલ સ્ટર્લિંગે T20 ટીમના કેપ્ટન પદેથી આપ્યું રાજીનામું
  • ODI ટીમની કેપ્ટનશીપ ચાલુ રાખશે
  • આઇરિશ ટીમ નવા કેપ્ટનની શોધમાં

Paul Stirling : 2026ના ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપમાં આયર્લેન્ડનું પ્રદર્શન પ્રભાવશાળી નહોતું. ટીમ સુપર-8 સ્ટેજ સુધી પણ પહોંચી શકી નહોતી. ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા સંયુક્ત રીતે આયોજિત આ ટુર્નામેન્ટમાં આયર્લેન્ડ ગ્રુપ Bમાં ચોથા સ્થાને રહ્યું. આયર્લેન્ડે તેની ચાર મેચોમાંથી માત્ર એક જ મેચ જીતી હતી, જ્યારે બે મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. વરસાદને કારણે એક મેચનું પરિણામ આવ્યું નહોતું.

પોલ સ્ટર્લિંગે T20 ટીમના કેપ્ટન પદેથી આપ્યું રાજીનામું

વર્લ્ડ કપમાં નિરાશાજનક ઝુંબેશ બાદ આયર્લેન્ડના અનુભવી બેટ્સમેન પોલ સ્ટર્લિંગે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ટીમના કેપ્ટન પદેથી રાજીનામું આપીને એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. 35 વર્ષીય સ્ટર્લિંગે 2028ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે આઇરિશ ટીમની તૈયારીઓ પર નજર રાખીને આ પગલું ભર્યું હતું. સ્ટર્લિંગને ઓક્ટોબર 2023માં આયર્લેન્ડની ODI અને T20 બંને ટીમોના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. તેણે તાજેતરમાં સમાપ્ત થયેલા T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન પણ ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.

ODI ટીમની કેપ્ટનશીપ ચાલુ રાખશે

જોકે, પોલ સ્ટર્લિંગ આ ટુર્નામેન્ટમાં ફક્ત બે જ મેચ રમી શક્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની મેચ દરમિયાન તેને ઘૂંટણમાં ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે ટુર્નામેન્ટની બાકીની મેચોમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. તેની ગેરહાજરીમાં વિકેટકીપર લોર્કન ટકરે ટીમની કેપ્ટનશીપ સંભાળી હતી. ક્રિકેટ આયર્લેન્ડે સ્પષ્ટતા કરી છે કે, T20 કેપ્ટનશીપ છોડી દેવા છતાં સ્ટર્લિંગ ટીમનો અભિન્ન ભાગ રહેશે અને ODI ટીમનું નેતૃત્વ કરવાનું ચાલુ રાખશે.

આઇરિશ ટીમ નવા કેપ્ટનની શોધમાં

પોલ સ્ટર્લિંગે આયર્લેન્ડ માટે 163 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 3,895 રન બનાવ્યા છે અને 20 વિકેટ ઝડપી છે. સ્ટર્લિંગના આ નિર્ણયને આઇરિશ ટીમના બદલાવના તબક્કાના ભાગરૂપે જોવામાં આવી રહ્યું છે. 2028 ટી20 વર્લ્ડ કપની તૈયારી માટે આઇરિશ ક્રિકેટ ટીમે પહેલાથી જ નવા નેતૃત્વની શોધ શરૂ કરી દીધી છે.
 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

