Video - હાર ભાળી જતાં મેદાન છોડી ભાગ્યો ટ્રોફી ચોર મોહસીન નકવી, વીડિયો થયો વાયરલ

Mohsin Naqvi : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની કોલંબોમાં રમાયેલી મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને 61 રનથી હરાવીને સુપર-8માં એન્ટ્રી કરી છે. આ મેચ જોવા PCB ચેરમેન મોહસીન નકવી પણ પહોંચ્યો હતો. જો કે, ભારત સામે હાર ભાળી જતાં મેચ પહેલાં જ ટ્રોફી ચોર સ્ટેડિયમ છોડીને ભાગતો જોવા મળ્યો હતો, જેનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 16, 2026, 12:03 PM IST

Mohsin Naqvi : 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત સામે પાકિસ્તાનની શરમજનક હાર વચ્ચે કોલંબો સ્ટેડિયમમાંથી એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેણે સોશિયલ મીડિયા પર હલચલ મચાવી દીધી છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)ના ચેરમેન અને એશિયા કપની ટ્રોફી ચોર મોહસીન નકવી મેચ પુરી થાય તે પહેલાં જ સ્ટેડિયમ છોડીને ભાગતો જોવા મળ્યો હતો, નકવી પાકિસ્તાનની હાર જોઈ શક્યો નહીં.

મેદાન છોડી ભાગ્યો ટ્રોફી ચોર મોહસીન નકવી

જ્યારે ભારતીય બોલરોએ 12મી ઓવરમાં મોહમ્મદ નવાઝને આઉટ કરીને પાકિસ્તાનની કમર તોડી નાખી, ત્યારે પાકિસ્તાનનો સ્કોર 77/5 હતો. જીતની આશા ધૂંધળી થઈ જતાં મોહસીન નકવી VVIP બોક્સ છોડીને સીધા પોતાની કાર તરફ દોડતા જોવા મળ્યા. PTI દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા એક વીડિયોમાં તે મેચ સમાપ્ત થાય તે પહેલાં સ્ટેડિયમ છોડીને જતા જોવા મળ્યા. સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકોએ આને હારનો ડર ગણાવી રહ્યા છે.

આ મામલો ટ્રોફી વિવાદથી શરૂ થયો હતો

મોહસીન નકવીનો વિવાદોનો લાંબો ઇતિહાસ છે. ગયા વર્ષે એશિયા કપ દરમિયાન જ્યારે ભારતીય ટીમે તેની પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો ત્યારે તે ચર્ચામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ નકવી ટ્રોફી લઈને મેદાન છોડી ગયા હોવાનું કહેવાય છે. તાજેતરમાં ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરવાની ધમકીઓ પાછળ પણ નકવીનું નેતૃત્વ હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.

 

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/QXbYcjFUCN

— Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2026

મેચમાં શું થયું ?

ટોસ જીતીને પાકિસ્તાનનો પ્રથમ બોલિંગનો નિર્ણય શરૂઆતમાં વાજબી લાગતો હતો, કારણ કે ભારતે શરૂઆતમાં વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. જો કે, ઈશાન કિશનએ આક્રમક 77 રન બનાવીને મેચને પલટી નાખી અને ત્યાર બાદ બીજા બેટ્સમેનોની મદદથી સ્કોર 175/7 સુધી પહોંચાડ્યો. સેમ અયુબ પાકિસ્તાનનો સૌથી સફળ બોલર હતો, તેણે 3 વિકેટ લીધી. 

176 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા પાકિસ્તાન શરૂઆતથી જ દબાણ હેઠળ દેખાયું. જસપ્રીત બુમરાહ, અક્ષર પટેલ અને હાર્દિકની ઝડપી બોલિંગે પાકિસ્તાનની કમર તોડી નાખી. અને આખી ટીમ 18 ઓવરમાં 114 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. આ સાથે ભારત સતત 3 જીત સાથે સુપર-8માં પહોંચી ગઈ છે. 

