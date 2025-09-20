એશિયા કપ બોયકોટને લઈને પાકિસ્તાનમાં ચાલી રહ્યું હતું મોટું ષડયંત્ર...પૂર્વ PCB ચીફે જ ખોલી પોલ
એશિયા કપ 2025ની પાકિસ્તાન vs UAE મેચ પહેલા પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)માં એક હાઇ-વોલ્ટેજ ડ્રામા જોવા મળ્યો. અચાનક, સમાચાર આવ્યા કે પાકિસ્તાન એશિયા કપ 2025માંથી ખસી રહ્યું છે. ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો ત્યારથી વિવાદ શરૂ થયો હતો.
Trending Photos
એશિયા કપનો બહિષ્કાર કરવાની ધમકી આપનાર પાકિસ્તાનને મોટી શરમનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. હવે તેમના જ અધિકારીઓ તેમના આ ષડયંત્રની પોલ ખોલી રહ્યા છે. આ દરમિયાન પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)ના પૂર્વ અધ્યક્ષ નજમ સેઠીએ ખુલાસો કર્યો છે કે પાકિસ્તાને UAE સામેની મેચ પહેલા 2025 એશિયા કપનો બહિષ્કાર કરવાની સંપૂર્ણ તૈયારી કરી લીધી હતી.
14 સપ્ટેમ્બરના રોજ મેચ પછી ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો. આ ઘટના બાદ PCB નારાજ થયું, જેણે મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટને હટાવવાની માંગ કરી અને 2025 એશિયા કપનો બહિષ્કાર કરવાની ધમકી આપી.
પાકિસ્તાનમાં એક મોટું ષડયંત્ર રચાઈ રહ્યું હતું
17 સપ્ટેમ્બરના રોજ પાકિસ્તાન અને UAE મેચ પહેલા આ ડ્રામા ચરમસીમાએ પહોંચ્યો, જ્યારે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)એ તેના ખેલાડીઓને સ્ટેડિયમમાં ન મોકલવા કહ્યું કારણ કે એન્ડી પાયક્રોફ્ટ મેચ રેફરી હતા. પાકિસ્તાન એશિયા કપ 2025માંથી ખસી જવાની અણી પર હતું, પરંતુ પછી PCB અચાનક નરમ પડ્યું અને મેચ મોડી શરૂ થઈ. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)ના પૂર્વ અધ્યક્ષ નજમ સેઠીએ તે સમય દરમિયાન પાકિસ્તાનમાં PCB મીટિંગ દરમિયાન શું બન્યું તેનો ખુલાસો કર્યો છે.
"બાયકોટનો નિર્ણય પહેલાથી જ લેવામાં આવ્યો હતો"
નજમ સેઠીએ સમા ટીવી પર કહ્યું, "નિર્ણય પહેલાથી જ લેવામાં આવ્યો હતો. વાતાવરણ એવું હતું કે, 'જનતાના દબાણ હેઠળ, ચાલો બહિષ્કાર કરીએ.' મારું વલણ હંમેશા એવું રહ્યું છે કે તમારે કાનૂની મર્યાદામાં રહેવું જોઈએ અને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર મેદાન છોડવું જોઈએ નહીં. જ્યારે મને બોલાવવામાં આવ્યો, ત્યારે મારા મિત્રોએ મને કહ્યું, "જશો નહીં, તેને (મોહસીન નકવી) ટેકો આપશો નહીં." હું મોહસીન નકવીને ટેકો આપવા ગયો નહોતો. હું પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડને મદદ કરવા ગયો હતો.
પાકિસ્તાન ક્રિકેટને મોટો ફટકો પડ્યો હોત
નજમ સેઠીએ કહ્યું, "જો તેમનો પ્રયાસ સફળ થયો હોત, તો પાકિસ્તાન ક્રિકેટને મોટો ફટકો પડ્યો હોત. એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC) અમને પ્રતિબંધિત કરી શકી હોત, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) અમને દંડ કરી શકી હોત. વિદેશી ખેલાડીઓ PSLમાં રમવાનો ઇનકાર કરી શક્યા હોત અને આપણે ACC પ્રસારણ અધિકારોમાં 15 મિલિયન ડોલર ગુમાવવાનો વારો આવ્યો હોત. જે PCB માટે અસ્તિત્વનું સંકટ હોત."
ICC CEO સંજોગ ગુપ્તાએ ડ્રામાનો અંત લાવ્યો
હાઈ-વોલ્ટેજ ડ્રામા પછી PCBએ 17 સપ્ટેમ્બર, બુધવારના રોજ UAE સામે એશિયા કપ મેચ માટે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમને મેદાનમાં ઉતરવાની મંજૂરી આપી હતી, પરંતુ મેચમાં વિલંબ થયો હતો. એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટે તેમની માફી માંગી હતી અને પાકિસ્તાન દ્વારા તેમને દૂર કરવાની વારંવાર માંગણીઓ છતાં ICCએ તેમને જાળવી રાખ્યા હતા. ICC CEO સંજોગ ગુપ્તાએ PCBના અધ્યક્ષ અને એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના વડા મોહસીન નકવીને એક કોન્ફરન્સ કોલમાં જણાવ્યું હતું કે પાયક્રોફ્ટ મેચ રેફરી તરીકે રહેશે. ICCએ જણાવ્યું હતું કે એન્ડી પાયક્રોફ્ટે તમામ નિયમોનું પાલન કર્યું છે અને તેમના પદ પર રહેશે. PCBએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે એન્ડી પાયક્રોફ્ટે પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન આગાને સૂર્યકુમાર યાદવ સાથે હાથ મિલાવવાની મનાઈ ફરમાવી હતી અને બંને કેપ્ટનોને ટીમ શીટ્સ ન આપવા કહ્યું હતું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે