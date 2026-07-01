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પેનલ્ટી શૂટઆઉટ ફરી બન્યું નીદર્લેન્ડ્સ માટે ખરાબ સ્વપ્ન! વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થતાં જ કોચે આપ્યું રાજીનામું

Ronald Koeman Resigns: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના રાઉન્ડ ઓફ 32માં મોરોક્કો સામે કારમી હાર બાદ નેધરલેન્ડ્સના મુખ્ય કોચ રોનાલ્ડ કોમેનએ રાજીનામું આપી દીધું છે. પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં થયેલા હાર બાદ, કોમેનએ ડચ રાષ્ટ્રીય ટીમ સાથે પોતાની કારકિર્દીનો અંત લાવવાનો નિર્ણય લીધો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 01, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:35 PM IST
પેનલ્ટી શૂટઆઉટ ફરી બન્યું નીદર્લેન્ડ્સ માટે ખરાબ સ્વપ્ન! વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થતાં જ કોચે આપ્યું રાજીનામું
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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