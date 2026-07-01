/પેનલ્ટી શૂટઆઉટ ફરી બન્યું નીદર્લેન્ડ્સ માટે ખરાબ સ્વપ્ન! વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થતાં જ કોચે આપ્યું રાજીનામું

Ronald Koeman Resigns: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના 32 રાઉન્ડમાં નેધરલેન્ડ્સની ટીમ બહાર થયા બાદ રોનાલ્ડ કોમેનએ નેધરલેન્ડ્સના મેઈન કોચ તરીકે રાજીનામું આપી દીધું છે. નેધરલેન્ડ્સ મોરોક્કો સામે પેનલ્ટીમાં હારી ગયું હતું અને નિરાશાજનક પ્રદર્શન પછી ઘરે પરત ફર્યું હતું.
કોમેન મંગળવારે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું કે, મેં ડચ રાષ્ટ્રીય ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકેનો મારો કાર્યકાળ સમાપ્ત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આપણે બધાએ એક એવા વર્લ્ડ કપનું સ્વપ્ન જોયું હતું, જ્યાં આપણે ઇતિહાસ રચીશું, પરંતુ એવું બન્યું નહીં. આનાથી મારાથી વધુ નિરાશ કોઈ નથી. મુખ્ય કોચ તરીકે, તમે તે જવાબદારી નિભાવો છો.
નેધરલેન્ડ્સ છેલ્લા અગિયાર વર્લ્ડ કપમાં ઓછામાં ઓછા રાઉન્ડ ઓફ 16 સુધી પહોંચ્યું હતું, જેમાં 4 વર્ષ પહેલાં કતરમાં ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ સતત ત્રીજી વખત હતું જ્યારે નેધરલેન્ડ્સ વર્લ્ડ કપમાં પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં બહાર થયું હતું. ટીમ પેનલ્ટીના શાપને દૂર કરવામાં અસમર્થ રહી છે.
કોમેનની વ્યૂહરચનાની ટીકા
આ વર્લ્ડ કપમાં તેની ટીમને રક્ષણાત્મક રીતે ગોઠવવા બદલ કેટલાક લોકો દ્વારા કોમેનની ટીકા કરવામાં આવી હતી. તેમણે પોતાનો કરાર લંબાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જે વર્લ્ડ કપ પછી સમાપ્ત થવાનો હતો. કોમેનએ કહ્યું કે, આ નિર્ણય સરળ નહોતો કારણ કે મેં આ કોચિંગ સ્ટાફ અને ખેલાડીઓના ગ્રુપ સાથે આટલા લાંબા સમયથી ખૂબ નજીકથી કામ કર્યું છે.
કોમેન તેના પરિવાર સાથે સમય વિતાવશે
કોમેનએ ડચ ટીમ (ઓરાન્જે) પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે વહેલા વિદાય દુઃખદ હોવા છતાં, તે તેમની સાથે શેર કરેલી અદ્ભુત ક્ષણોને યાદ રાખશે. તેણે હવે તેની પત્ની, બાળકો અને પૌત્રો સાથે વધુ સમય વિતાવવાનું નક્કી કર્યું છે.
બાર્સેલોના અને એજેક્સના ભૂતપૂર્વ મિડફિલ્ડરનો ઓરાન્જે સાથેનો આ બીજો કાર્યકાળ હતો. 2022 વર્લ્ડ કપ પછી લુઇસ વાન ગાલના વિદાય પછી તે નેધરલેન્ડ પાછો ફર્યો, જ્યાં ટીમ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચી અને પેનલ્ટીમાં આર્જેન્ટિના સામે હારી ગઈ. કોમેનના માર્ગદર્શન હેઠળ, ટીમ યુરો 2024 ના સેમિફાઇનલમાં પણ પહોંચી.
કોમેન તેના પરિવાર સાથે સમય વિતાવશે
કોમેનએ ડચ ટીમ (ઓરાન્જે) પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરતાં કહ્યું કે વહેલા વિદાય દુઃખદ હોવા છતાં, તે તેમની સાથે શેર કરેલી અદ્ભુત ક્ષણોને યાદ રાખશે. તેણે હવે તેની પત્ની, બાળકો અને પૌત્રો સાથે વધુ સમય વિતાવવાનું નક્કી કર્યું છે. બાર્સેલોના અને એજેક્સના ભૂતપૂર્વ મિડફિલ્ડરનો ઓરાન્જે સાથેનો આ બીજો કાર્યકાળ હતો. 2022 વર્લ્ડ કપ પછી લુઇસ વાન ગાલના વિદાય પછી તે નેધરલેન્ડ પાછો ફર્યો, જ્યાં ટીમ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચી અને પેનલ્ટીમાં આર્જેન્ટિના સામે હારી ગઈ. કોમેનના માર્ગદર્શન હેઠળ, ટીમ યુરો 2024 ની સેમિફાઇનલમાં પણ પહોંચી.