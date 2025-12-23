Prev
4 સદી, 4 અડધી સદી અને 1395 રન... ટેસ્ટ ઇતિહાસની રોમાંચક મેચ, બે દિગ્ગજોએ પલટી નાખી બાજી

ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં ટીમોએ ઘણા ઐતિહાસિક સફળ રન ચેઝ કરીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા જેવી ટીમોએ એવા સમયે મેચને પલટી નાખી છે જ્યારે તેમની હાર લગભગ નિશ્ચિત લાગતી હતી. આવી જ એક મેચ વિશે આ લેખમાં જણાવીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 23, 2025, 10:44 AM IST

દક્ષિણ આફ્રિકાને ODI ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં સૌથી સફળ રન ચેઝ માટે યાદ કરવામાં આવે છે. ઇતિહાસના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરોમાં લખાયેલા તેના 438 રનના રન ચેઝને કોણ ભૂલી શકે ? જો કે, આજે અમે તમને દક્ષિણ આફ્રિકા અને ભારત વચ્ચે રમાયેલી એક ઐતિહાસિક ટેસ્ટ મેચ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. આ મેચમાં એક સમયે ભારતનો વિજય નિશ્ચિત હતો, પરંતુ દક્ષિણ આફ્રિકાના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન, એબી ડી વિલિયર્સ અને ફાફ ડુ પ્લેસિસની સદીએ સંપૂર્ણ પરિસ્થિતિ બદલી નાખી હતી. જે બંને દેશો વચ્ચેના ટેસ્ટ ઇતિહાસમાં કાયમ માટે અંકિત છે.

36 રનની લીડ

2013માં જોહાનિસબર્ગમાં રમાયેલી ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની શ્રેણીની પહેલી મેચમાં જોરદાર ટક્કર જોવા મળી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતીય ટીમે 280 રન બનાવ્યા. ટીમ ઇન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ 119 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી અને રહાણેએ 47 રન બનાવ્યા. જવાબમાં દક્ષિણ આફ્રિકા 244 રનમાં સમેટાઈ ગયું અને ભારતને 36 રનની લીડ મળી. તત્કાલીન કેપ્ટન ગ્રીમ સ્મિથે 68 રન સાથે સૌથી વધુ યોગદાન આપ્યું, જ્યારે ફિલાન્ડેરે 59 રન ઉમેર્યા. ટીમ ઇન્ડિયા માટે ઝહીર ખાને સૌથી વધુ 4 વિકેટ લીધી.

કોહલી-પુજારાની પાર્ટનરશિપ

સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી 36 રન પર બેટિંગ કરવા આવ્યા પછી ટીમ ઈન્ડિયાના બીજા દાવમાં ફરી એકવાર સદી ફટકારવામાં નિષ્ફળ ગયો. કોહલીએ 96 રન બનાવ્યા, અને ચેતેશ્વર પૂજારાએ 150 રન બનાવીને ટીમમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું. બંને ખેલાડીઓ વચ્ચે 222 રનની ભાગીદારી જોવા મળી. તેમની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સને કારણે, ટીમ ઈન્ડિયાએ બોર્ડ પર 421 રન બનાવ્યા. દક્ષિણ આફ્રિકાને જીતવા માટે 458 રનની જરૂર હતી. લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી દક્ષિણ આફ્રિકાના ઓપનર અલ્વિરો પીટરસને 76 રન બનાવ્યા, જ્યારે કેપ્ટન ગ્રીમ સ્મિથે 44 રન બનાવીને ટીમને આગળ વધારી.

ડી વિલિયર્સ અને ડુ પ્લેસિસે બાજી પલટી

દક્ષિણ આફ્રિકા માટે વિસ્ફોટક બેટ્સમેન એબી ડી વિલિયર્સે 103 રન અને ફાફ ડુ પ્લેસિસે 134 રન બનાવીને આખી મેચની બાજી પલટી નાખી. એક સમયે એવું લાગતું હતું કે ભારતીય ટીમ મેચ જીતી જશે, પરંતુ તેમની સદીઓએ મેચનું પાસું બદલી નાખ્યું. જીત-હારની મેચ ઝડપથી ડ્રોમાં ફેરવાઈ ગઈ. બંને ઇનિંગ્સમાં શાનદાર બેટિંગ માટે વિરાટ કોહલીને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો.

 

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

