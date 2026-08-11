/નિવૃત્તિ લેતાની સાથે જ વાગી ફોનની રિંગ, વિરાટ-રોહિત નહીં આ દિગ્ગજ ક્રિકેટરે કર્યો હતો પહેલો કોલ? રહાણે હવે કર્યો ખુલાસો

Ajinkya Rahane Retirement: ભારતીય દિગ્ગજ અજિંક્ય રહાણેએ 10 દિવસ પહેલા નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી ત્યારે બધા જ ભાવુક થઈ ગયા હતા. રહાણેએ એક વીડિયો શેર કર્યો હતો અને તેઓ ખૂબ જ ભાવુક નજરે પડ્યા હતા. જાહેરાત બાદ અભિનંદનની વરસાદ શરૂ થયો હતો. જેમાં રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી સહિત અનેક ક્રિકેટરોએ રહાણેને એક શાનદાર કરિયર માટે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. નિવૃત્તિ બાદ પણ રહાણેએ પોતાના ક્રિકેટ કરિયર પર કોઈપણ પ્રકારના પસ્તાવાનો વ્યક્ત કર્યો ન હતો. નિવૃત્તિની જાહેરાતને લઈને તેમણે ખુલીને વાત કરી અને જણાવ્યું કે, જાહેરાત બાદ સૌથી પહેલો ફોન કોનો આવ્યો હતો.
રહાણેએ જણાવ્યું કે, નિવૃત્તિની જાહેરાત કર્યા બાદ સચિન તેંડુલકરે તેમને સૌથી પહેલા ફોન કર્યો હતો. રહાણેએ 'ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ'ને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં ખુલાસો કર્યો અને જણાવ્યું કે, સચિનને આશા હતી કે તે હજુ વધુ રમશે. પરંતુ રહાણેએ સ્પષ્ટ જવાબ આપતા કહ્યું કે, તે વગર કોઈ કારણસર પોતાના કરિયરને લંબાવવા માંગતા ન હતા. તેમના મનમાં હજુ પણ કોઈ પસ્તાવો ન હતો, તેથી નિવૃત્તિ લેવાનો આ એકદમ યોગ્ય સમય હતો.
કયા-કયા દિગ્ગજોએ કર્યો સંપર્ક?
ફક્ત સચિને જ નહીં, પરંતુ ઇરફાન પઠાણે પણ રહાણેને ફોન કરીને તેમના કરિયર માટે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. આ ઉપરાંત ચેતેશ્વર પૂજારા, વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા અને જસપ્રીત બુમરાહે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ મૂકવાની સાથે તેમને મેસેજ કરીને વાત પણ કરી હતી. રહાણેએ કહ્યું કે, "ઇરફાન પઠાણે પણ ફોન કર્યો હતો. પૂજારા, વિરાટે, રોહિત અને બુમરાહે મને મેસેજ કર્યા. મેં બધાને એક જ વાત કહી કે, હું સંતુષ્ટ છું, કારણ કે મેં રમતને પોતાનું સર્વસ્વ આપી દીધું છે."
યાદગાર રહ્યું રહાણેનું કરિયર
અજિંક્ય રહાણેનું કરિયર ખૂબ જ યાદગાર રહ્યું છે. તેમણે ભારત માટે 2011થી લઈને 2023 સુધી ક્રિકેટ રમ્યું હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન રહાણેએ 85 ટેસ્ટ મેચ રમી, 90 વનડે અને 20 T20 ઇન્ટરનેશનલ મેચમાં પોતાનું યોગદાન આપ્યું. તેમણે વિરાટ કોહલીની ગેરહાજરીમાં અને ઈજાની સમસ્યાઓ વચ્ચે ટીમ ઇન્ડિયાને ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઐતિહાસિક વિજય અપાવ્યો હતો. ગાબા ટેસ્ટમાં રહાણેની કપ્તાની હેઠળ ટીમ ઇન્ડિયાએ ઓસ્ટ્રેલિયાને ધૂળ ચટાડી હતી.